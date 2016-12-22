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Ричард Брэнсон поможет Зиявудину Магомедову запустить Hyperloop One
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Ричард Брэнсон поможет Зиявудину Магомедову запустить Hyperloop One
Технологии и медиа, 15:47
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Ричард Брэнсон поможет Зиявудину Магомедову запустить Hyperloop One
Миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон инвестировал в проект по созданию высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop One. Он войдет в совет директоров стартапа, который будет переименован в Virgin Hyperloop One
Ричард Брэнсон (Фото: Reed Saxon / AP)

Компания по ​созданию высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop One объявила о стратегическом сотрудничестве с Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона. Как рассказал РБК представитель группы «Сумма» (ее владелец Зиявудин Магомедов — один из инвесторов Hyperloop One), Брэнсон инвестировал в проект (условия сделки не раскрываются), а позже войдет в совет директоров Hyperloop One.

Появление миллиардера в проекте Hyperloop One также подразумевает, что компания проведет ребрендинг и в ближайшие месяцы будет переименована в Virgin Hyperloop One. Сделка уже закрыта, уточнил представитель «Суммы».

Что такое Hyperloop

Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop придумал глава SpaceX Илон Маск, однако сам воплощать его в жизнь не стал, лишь выложил в открытый доступ расчеты по созданию транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. Таким образом, поезд сможет преодолевать расстояние из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (около 600 км) за 30 минут.

Проектом Маска заинтересовался, в частности, стартап Hyperloop One, который начал развивать его в 2014 году. Основным инвестором стал венчурный капиталист Шервин Пишевар, позже в проект вложил $50 млн владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов​.

Стоимость Hyperloop One согласно источникам издания Recode, по итогам последнего раунда финансирования ($85 млн), состоявшегося в сентябре, оценивается в $700 млн. Всего в компанию уже вложили $245 млн.

Фото: Steve Marcus / Reuters

«После того как прошлым летом я посетил испытательный полигон Hyperloop One в Неваде (США) и встретился с командой, я убедился, что передовая технология Hyperloop One и ее высококлассная команда несомненно изменят отрасль транспортировок», — отметил Ричард Брэнсон по поводу Hyperloop One (сообщение есть у РБК). По словам сооснователя и президента по проектированию Hyperloop One Джоша Гигеля, экспертиза двух компаний позволит ускорить коммерциализацию проекта.

«Ричард Брэнсон — визионер и успешный бизнесмен с большим опытом в реализации транспортно-логистических проектов, — передал РБК Зиявудин Магомедов через представителя. — За два года компания Hyperloop Onе сделала беспрецедентный рывок вперед, и на сегодняшний день проект можно считать состоявшимся, технологически он уже доказал свою жизнеспособность. Поэтому сейчас мы на новом этапе, когда компании нужны два-три сильных интеллектуальных драйвера с опытом реализации глобальных проектов. Один такой драйвер у нас уже есть — это руководитель мирового логистического лидера DP World (глава крупнейшего в мире портового оператора DP World Султан Ахмед бен Сулайем избран в совет директоров в октябре 2016 года, DP World также выступает инвестором проекта. — РБК), а теперь будет еще и Virgin. Чем больше компетенций, тем больше возможностей».

Куда инвестирует Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон — основатель корпорации Virgin Group, которая владеет небольшими долями в сотнях предприятий. Годовая выручка более 60 компаний под брендом Virgin оценивается в £16,6 млрд, хотя Virgin Group напрямую владеет долей далеко не во всех из них. Исследование Financial Times в 2014 году показало, что Virgin Group владела 27% в 12 крупнейших по выручке компаний под брендом Virgin. Значительную часть доходов группы составляют роялти, выплачиваемые за использование бренда Virgin.

Первой компанией группы, преодолевшей оценку в $1 млрд, стала в 1992 году звукозаписывающая Virgin Records. С тех пор отметку в $1 млрд преодолели еще восемь компаний группы, говорится на сайте Virgin Group. Среди самых известных подразделений, входящих в Virgin Group, — авиакомпании Virgin Atlantic и Virgin Galactic, железнодорожная Virgin Rail Group. Авиакомпанию Virgin Atlantic Брэнсон основал еще в 1980-х. Частично для ее финансирования в 1992 году была за $1 млрд продана Virgin Records. Сегодня бренд этой авиакомпании, доля в которой принадлежит Virgin Group, относится к самым ценным в отрасли. В 2004 году была основана Virgin Galactic, которая к 2018 году планирует отправлять туристов в космос и к 2017 году уже вложила в это более $600 млн.

В России с 2004 года работает интернет-провайдер Virgin Connect, среди акционеров которого Virgin Group. В начале 2017 года компания работала в 500 населенных пунктах 67 регионов России. В 2016 году Virgin Connect приобрела группу подмосковных операторов под брендом «Смайл». По оценке «ТМТ Консалтинг» на начало 2017 года, в Московской области на долю Virgin Connect приходится около 5% рынка (98 тыс. абонентов).

Состояние Брэнсона сегодня оценивается в $5 млрд. Предприниматель бóльшую часть времени живет на собственном острове Неккер в Карибском море, который приобрел за $180 тыс. в 1970-х годах.

10 крупных проектов миллиардера Брэнсона Еще 6 фото
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Еще и пассажиры

Партнерство будет направлено на разработку технических решений для перевозки пассажиров и многофункциональных грузоперевозок. Для этого будет создано новое пассажирское подразделение.

«До настоящего момента у Hyperloop One была цель запустить и опробовать саму технологию. Теперь, после успешных испытаний этим летом, можно прорабатывать технические решения для перевозки пассажиров и грузов», — пояснил представитель «Суммы».

В июле этого года Hyperloop One провела тест своей системы. Капсула проехала почти 500 м по специальной трубе, где был создан вакуум, и разогналась до 192 миль в час (310 км/ч). Изначально планировалось разогнать ее до 402 км/ч, однако и достигнутая скорость более чем в два раза превысила показанную на первых полноценных испытаниях в мае. Тогда были протестированы все системы нового вида транспорта и продемонстрирован прототип универсальной капсулы, которая будет перемещаться внутри трубы.

Как отмечается в сообщении компании, после испытаний к Hyperloop One проявили интерес правительства и частные компании всего мира, в частности из ОАЭ, США, Канады, Финляндии, Голландии и Индии. Сам Магомедов ранее заявлял о планах в течение 15 лет соединить с помощью поезда Москву и Лондон. В сентябре на Восточном экономическом форуме бизнесмен также говорил, что считает Hyperloop перспективной технологией для пассажирских перевозок по маршрутам Москва — Санкт-Петербург и Москва — Сочи. В Приморье Hyperloop планируется использовать для грузовых перевозок по маршруту Хуньчунь — Зарубино, рассказывал Магомедов. Стоимость запуска проекта в регионе предварительно оценивается в $1,5–2,1 млрд. В Хуньчуне находится логистический терминал, откуда грузопоток распределяется в другие регионы Китая, Японию, США, КНДР и Южную Корею.

Авторы: Ирина Ли, Ирина Парфентьева.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: Ричард Брэнсон , Зиявудин Магомедов , Hyperloop One , высокоскоростные поезда
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