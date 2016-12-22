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Производитель средств «прослушки» презентовал решения под «закон Яровой»
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Производитель средств «прослушки» презентовал решения под «закон Яровой»
Технологии и медиа, 16:53
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Производитель средств «прослушки» презентовал решения под «закон Яровой»
Крупнейший российский производитель спецоборудования предложил первые технические комплексы, способные реализовать требования «закона Яровой». Только сотовым операторам их внедрение может обойтись более чем в 760 млрд руб.
Фото: Donna Carson / Reuters

На российском рынке телекоммуникационного оборудования появились первые устройства, позволяющие операторам выполнить отдельные требования «пакета Яровой». Это означает, что они смогут более точно оценить связанные с его реализацией расходы, оценка которых к настоящему времени сильно расходится — от 4,5 трлн руб. до 17,5 трлн. руб.

Положения пакета антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, согласно которым операторы связи и организаторы распространения информации в интернете (в их число входят сервисы электронной почты, мессенджеры, форумы) должны будут до шести месяцев хранить записи звонков и переписку своих абонентов и пользователей, а также до трех лет — информацию о фактах их коммуникаций, то есть метаданные, вступят в силу с 1 июля 2018 года. В настоящее время операторы обязаны были хранить коммуникацию абонентов в течение нескольких часов.

Как уже писал РБК, из-за увеличения объемов хранения операторам придется устанавливать дополнительное оборудование. Точные сроки, объем и тип информации, подлежащей хранению, должно определить правительство. От этих параметров будут зависеть расходы операторов, объясняли участники рынка. В июне 2017 года на портале обсуждения нормативных актов появился проект приказа Минкомсвязи с техническими требованиями к оборудованию, необходимому для реализации закона, однако он до сих пор не подписан.

Комплекс с антитеррористическими характеристиками

Крупнейший российский производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) — компания «Норси-Транс» предложила первое решение для выполнения отдельных требований «закона Яровой».

О создании такого оборудования сообщается на сайте «Норси-Транс». Согласно описанию комплекса «Яхонт-374-Голос», он может в течение шести месяцев хранить записи звонков и видеовызовов, содержание SMS, а также метаданные. то есть информацию о том, кто с кем коммуницировал. Кроме того, в системе реализован поиск по содержимому: производитель обещает «получение по результату запроса экстремально больших объемов данных без ухудшения скорости работы системы в целом».

В комплекс входят устройства, снимающие с каналов связи голосовые и видеовызовы, текстовые сообщения и техническую информацию о соединениях. Эта информация передается в два разных хранилища данных — одно для голосовых соединений и видеовызовов, другое для текстовой информации и метаданных. В состав комплекса входит модуль для взаимодействия с пультами управления, расположенными у спецслужб, через которые они запрашивают информацию из СОРМ. «Яхонт-374-Голос», по заверениям производителя, может обеспечить одновременное подключение из 100 таких пунктов управления.

Представитель «Норси-Транс» отказался от комментариев.

Собеседник РБК в одной из компаний, производящей СОРМ, утверждает, что при разработке таких систем компании ориентируются на проект приказа Минкомсвязи с техническими требованиями к оборудованию. «Постановления правительства с деталями реализации «закона Яровой» все еще нет, поэтому и приказ с требованиями к оборудованию подписать не могут, но это не значит, что до его подписания все будут сидеть и ничего не делать. Эти требования разрабатывались ФСБ при активном участии компаний-производителей СОРМ, и они уже приступили к разработке», — говорит топ-менеджер одного из крупных операторов связи.

«Неудивительно, что «Норси-Транс» представила свое оборудование под «закон Яровой» одной из первых, — поясняет директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. — «Норси-Транс» — один из основных производителей СОРМ в стране, тесно взаимодействует с ФСБ, и наверняка принимала участие в разработке требований к оборудованию под «закон Яровой». Кроме того, «Норси-Транс» — один из производителей пультов управления, с помощью которых правоохранительные органы получают данные с СОРМ». При этом он обращает внимание на то, что представленное «Норси-Транс» оборудование полностью задачу «закона Яровой» не решает, поскольку не предназначено для хранения интернет-трафика.

Фото: Aly Song / Reuters

Компания МТС планировала первые тесты оборудования под «закон Яровой» именно с компанией «Норси-Транс», писали в мае «Ведомости». Как отмечают знакомые с реализацией этого проекта источники РБК, «техническое решение для подобного пилотного запуска» появилось совсем недавно.

Подтверждение оценок

Требования к оборудованию, определяющие его стоимость, — ключевой пункт для всех участников рынка, которые будут обязаны исполнять «закон Яровой». Обнародованные оценки сильно различаются. ФСБ и Минкомсвязи весной этого года сообщали, что затраты всей отрасли могут составить до 4,5 трлн руб., из которых 3 трлн руб. — это закупка оборудования, остальное — создание сопутствующей инфраструктуры для размещения оборудования и организации каналов связи. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям летом заявила, что к 1 января 2019 года затраты операторов на исполнение закона могут составить 17,5 трлн руб., то есть почти в 10 раз выше суммарных доходов операторов от услуг связи в 2016 году.

Цена «Яхонт-374-Голос» не называется производителем. Стоимость оборудования СОРМ индивидуальна для каждого оператора, пояснил РБК топ-менеджер одной из телекоммуникационных компаний. «Ценник на предыдущую версию оборудования «Норси-Транс» — «Яхонт-ТЛФ» начинается от 1 млн руб., но это самый дешевый вариант для оператора, у которого примерно 500 абонентов. В среднем, внедрение этого оборудования обходится оператору из расчета в 3 тыс. руб. за одного абонента, но крупным операторам часто делаются скидки из-за «оптового количества». В случае с «Яхонт-374-Голос» цена может быть в несколько раз больше», — отмечает собеседник РБК.

По данным AC&M, по итогам второго квартала 2017 года в России было зарегистрировано 254,3 млн активных сим-карт, а значит, примерная стоимость внедрения оборудования под «закон Яровой», аналогичного «Яхонт-374-Голос», только для операторов сотовой связи может превысить 763 млрд руб. Цифра сопоставима с тем, сколько заработали в 2016 году крупнейшие сотовые операторы МТС и «МегаФон» (их выручка в России в сумме составляла 712,2 млрд руб.). По объему выручки к МТС и «МегаФону» из всех российских операторов (их около десяти) близок лишь «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

«Объем рынка СОРМ в России составляет порядка 10 млрд руб. в год. С учетом оценки РСПП из-за «закона Яровой» он может вырасти более чем на 1700%, — рассказывала ранее РБК директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова.

Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина сообщила РБК, что в настоящее время производители оборудования делают общие оценки и готовятся к пилотным проектам. «Затраты по-прежнему крупные, и их чрезмерный уровень для отрасли должен обсуждаться в правительстве. Кроме того, для подготовки детального технического задания необходимо подзаконное нормативное регулирование», — говорит она.

В «ВымпелКоме» отказались от комментариев, в МТС не ответили за запрос РБК. Собеседник РБК в одном из федеральных операторов отмечает, что даже если в ближайшее время появится не только информация об оборудовании, но и само оборудование — операторы не успеют построить систему к 1 июля 2018 года. «Операторам нужно как минимум два года на внедрение», — считает он.

Представители Минкомсвязи и Минпромторга не ответили на запросы РБК.

Автор: Мария Коломыченко.
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