Apple представила три новых iPhone

Apple представила три новые версии своих смартфонов. Премиальная версия получила название iPhone Х

Фото: Stephen Lam / Reuters

Apple представила премиальную версию в честь десятилетия со дня презентации первого смартфона Apple — iPhone X («iPhone Ten»). Трансляция ведется на сайте компании.

Премиальная версия iPhone X получила 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек. У него будет основная 12-мегапиксельная камера с двойной оптической стабилизацией. Как и предсказывал Bloomberg, новый смартфон Apple лишился кнопки «Домой», соответственно, и сканера отпечатка пальца: вместо него для идентификации будет использоваться специальная камера для распознавания лица. С помощью нее можно, например, разблокировать смартфон и авторизовывать платежи через Apple Pay.

Видео: РБК

Также Apple представила две других модели — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. iPhone 8 будет представлен в трех цветах — черный, серый и новый золотой. Диагонали экранов составит 4,7 дюймов у iPhone 8 и 5,5 дюймов у iPhone 8 Plus. Стоимость iPhone 8 будет начинаться от $699 за модель с 64 Гб памяти. Plus-версия — от $799 за модель с таким же объемом памяти.

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