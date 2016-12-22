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Стив Возняк рассказал о способности компьютеров любить
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Стив Возняк рассказал о способности компьютеров любить
Технологии и медиа, 17:58
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Стив Возняк рассказал о способности компьютеров любить
Один из основателей Apple Стивен Возняк посетил Москву. На лекции в МГУ он рассказал о своем отношении к искусственному интеллекту, блокчейну и смогут ли роботы когда-нибудь любить
Стивен Возняк в МГУ (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Один из основателей компании Apple Стивен Возняк считает открытым вопрос, смогут ли компьютеры когда-либо научиться любить. Об этом Возняк сообщил во время своей лекции в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, организованной компанией Postgres Professional, передает корреспондент РБК. «Будет ли это любовь компьютера к человеку или компьютера к компьютеру, у которого схожие параметры? Это тема фильма «Она» (рассказывает о любви человека и искусственного интеллекта. — РБК). Но теоретически нельзя сказать, что это не произойдет. Возможно, когда-то мы сможем разобраться во всей сложности механизма наших эмоций и создать нечто подобное сами. И тогда компьютеры научатся любить», — сказал он.

«Я бы хотел, чтобы мы стали более независимыми от политики и сконцентрировались на возможностях использования человеческого мозга. Знание об этих возможностях — ключ к будущему, принятию решений», — отметил он. По словам сооснователя Apple, следующей большой идеей человечества должны стать «машины, которые очень хорошо имитируют человека, но скорее помогают человеку быть самим собой».

Не обошлось и без разговора про блокчейн. Возняк признался, что ему нравится эта технология, так как она децентрализована и никем не контролируется. «Потому что централизация, как мы знаем, — это основной атрибут бюрократии, тогда как блокчейн ведет к развитию горизонтальных связей», — сказал он.

По мнению предпринимателя, прогресс нельзя остановить. «Сейчас более тяжелое время, больше стресса. Технологии меняются и надо за ними поспевать. Но их развитие уже не остановить», — считает Возняк.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Отвечая на вопрос корреспондента РБК о любимых приложениях, Стивен Возняк отметил, что пользовался приложением Siri еще до покупки сервиса Apple. «Если говорить о любимых приложениях, то мне приходит в голову Siri, — рассказал он. — А ведь это тоже когда-то было приложение, еще до Apple, до персональных ассистентов. Это было платное приложение для iPhone, и я его купил. Я не мог поверить, что задав вопрос, ты получаешь ответ, это как будто ты говоришь с человеком. И потом Apple купила Siri».

Возняк также рассказал, что не любит соцсети и ему не нравится, что Facebook берет «наши данные и превращает их в деньги» и ничего не дает взамен. «Я вообще стараюсь обходить стороной социальные сети. У меня 5 тыс. друзей в Facebook, которых я не знаю. Я не пользуюсь почтовыми сервисами Google, Yahoo, я использую свою собственную почту, потому что не хочу, чтобы каждая деталь моей жизни была известна общественности», — пояснил он.

Возняк считает, что власти должны лучше контролировать сбор и передачу данных компаниями, например, как это делают в Западной Европе.

Стивен Возняк — американский инженер и программист, вместе со Стивом Джобсом основал компанию Apple в 1976 году. Является создателем одних из первых персональных компьютеров — Apple I и Apple II, которые совершили технологическую революцию. Возняк был одним из инициаторов телемоста между США и СССР в 1982 году.

Автор: Ирина Ли.
Теги: Apple , роботы , искусственный интеллект , Стив Возняк
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