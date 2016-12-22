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Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram
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Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram
Технологии и медиа, 10:37
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Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram
Глава Роскомнадзора рассказал о создании отдельного департамента по изучению, как можно заблокировать интернет-сервисы, в том числе анонимайзеры, нарушающие закон. Ранее Минкомсвязь пригрозила заблокировать мессенджер Telegram
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Специальный департамент, который изучает и анализирует способы блокировки сайтов и интернет-сервисов, а также пути обхода этих блокировок, создан при ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), рассказал газете «Известия» глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон», — пояснил чиновник.

По словам Жарова​, создание департамента при ГРЧЦ понадобилось для подготовки к вступлению в силу новых законодательных норм о регулировке интернета, таких как новые поправки в законодательство, обязывающие блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, если они предоставляют доступ к запрещенному контенту.

Кроме того, специалисты этого отдела должны проанализировать поведение тех, кто пытается обойти блокировки и ​«нарушить логику действия системы». «Они взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения», — уточнил Жаров.

Закон о запрете анонимайзеров, VPN-технологий и сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным в России сайтам, президент Владимир Путин подписал 30 июля. По закону операторы поисковых систем должны блокировать ссылки на инфоресурсы, входящие в список Роскомнадзора. Документ разрешает надзорному ведомству закрывать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Путин запретил анонимайзеры и VPN-сервисы
Политика

В конце августа Роскомнадзор опубликовал проект приказа, по которому сервисы, не перекрывшие доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней. Для проверки анонимайзеров на доступ к запрещенным ресурсам они должны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. При этом каждый обязан предоставлять информацию о своем владельце, адрес в интернете для доступа к системе, логины и пароли доступа к сервису.

В конце сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства. «Сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут», — подчеркнул Никифоров. По его словам, блокировка также может коснуться мессенджеров WhatsApp и Viber, поисковой системы Google и социальной сети Facebook.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его компания не будет выполнять «антиконституционный и не реализуемый технически «закон Яровой» и другие законы касаемо конфиденциальности сервиса.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Роскомнадзор , лаборатория , блокировка мессенджера
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