Google показала смартфоны Pixel 2 и Pixel XL 2

Google показала второе поколение своих фирменных смартфонов — Pixel 2 и Pixel XL 2. Россия не является приоритетным рынком для смартфонов Google, они вряд ли появятся на отечественном рынке до конца года

Cмартфон Pixel 2 (Фото: Jeff Chiu / AP)

В среду, 4 октября, Google представила свои новые смартфоны Pixel 2 и Pixel XL 2. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Устройства не будут отличаться по функциям, единственная существенная разница — размер дисплея: Pixel 2 имеет 5-дюймовый экран, Pixel XL 2 — 6-дюймовый. По словам представителей компании, новые Pixel оснащены «лучшей камерой» среди существующих смартфонов. Pixel 2 и Pixel XL 2 получили 12,2-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную.

Смартфоны работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и под управлением последней версии Android 8.0 Oreo.

Особенностью новых смартфонов стало то, что они будут эксклюзивно поставляться с новыми сервисами от Google — AR-стикерами (augmented reality — «дополненная реальность») и Google Lens. Первый позволяет совместить реальные объекты с виртуальными на экране смартфона. Второй сервис также использует технологию «дополненной реальности» и помогает распознать, например, надписи и объекты. Для этого нужно навести камеру на вывеску или достопримечательность на фотографии.

Также новые смартфоны получили функцию Always-On: экран устройств всегда включен и выводит важную информацию как уведомления о сообщениях и звонках, а также дату и время. При этом помимо экрана включен и микрофон: он в фоновом режиме способен распознавать музыку, играющую в помещении, и выводить название исполнителя и песни на экран.

Cмартфон Pixel XL 2 (Фото: Jeff Chiu / AP)

Стоимость Pixel 2 с объемом памяти 64 ГБ составит от $649 (37,5 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ РФ), Pixel XL 2 — от $849 (49 тыс. руб.). С 4 октября предзаказ на Pixel 2 и Pixel 2 XL открылся в США, Канаде, Великобритании, Германии, Индии и Австралии. Позже новинки появятся в Италии, Испании и Сингапуре. Дату старта продаж в других странах, в том числе в России, компания не сообщила.

Как рассказал источник РБК, близкий к одному из крупных ретейлеров, второе поколение смартфонов Google не будет продаваться в России как минимум до конца текущего года. «Россия — не ключевой рынок для этого устройства. Цена флагмана в России вряд ли будет доступной, а аудитория таких смартфонов ограничена — это фанаты «гуглофонов», в России таких немного», — считает собеседник РБК.

Презентация первого поколения Pixel состоялась 4 октября 2016 года. В отличие от второй модели у устройств была 12-мегапиксельная камера, размер экрана у Pixel XL был меньше: 5,5 дюйма. Изначально устройства продавались в США, Канаде, Австралии и Индии, в России в продажу они так и не поступили.

Google позиционирует смартфоны из линейки Pixel как первые, вышедшие под брендом компании. Производством устройств интернет-гигант занимается совместно с HTC, часть активов которой американская компания купила за $1,1 млрд в сентябре этого года. Ранее ИТ-гигант разрабатывал линейку Nexus с такими партнерами, как Huawei, LG, HTC.

В западной прессе Pixel получили хорошие отзывы, в частности за качество снимков фотокамеры, однако Google не удалось реализовать достаточное количество устройств. Официально количество проданных устройств Google не раскрывает. Однако, как писал Ars Technica со ссылкой на собственные подсчеты и открытые данные, за год после выпуска компания могла продать около 1 млн смартфонов.