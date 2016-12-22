Телеканал РБК запустит новую программу в вечерний прайм-тайм

В вечернем эфире телеканала РБК начнет выходить новая программа. По словам управляющего директора канала Игоря Полетаева, это будет информационно-аналитическая передача под названием «Что это значит?», или сокращенно #ЧЭЗ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Деловой телеканал РБК запустит новую программу в вечернем эфире, сообщил управляющий директор канала Игорь Полетаев.

Информационно-аналитическая программа будет выходить под названием «Что это значит?», сокращенно #ЧЭЗ, рассказал он. «#ЧЭЗ стартует 4 сентября в 18:45. Это ежедневный четырехчасовой тележурнал», — говорит управляющий директор канала, добавляя, что в субботу и воскресенье будет выпускаться дайджест за неделю.

«Когда люди читают новости, то часто задаются вопросом: «Что это значит?» — поясняет Полетаев. — Я в том числе. Ведь то или иное информационное сообщение — это звено цепи. Ему предшествовали и за ним последуют другие звенья».

В вечерний прайм на телеканал​е РБК возвращается ведущий Юрий Таманцев. В ЧЭЗ пару ему составит Елена Кочемасова. Вторая пара — Владимир Василенко, он тоже работал на вечерних программах РБК, и новая ведущая телеканала Элина Тихонова.

Программа будет ориентирована на экономическую повестку, но не ограничится ею, рассказал Полетаев.

«Мы расскажем о том, что важно и интересно. В программе будут сюжеты, репортажи, прямые включения, гости в студии, комментарии экспертов. Также планируем в скором будущем представить расширенную финансовую экспертизу. Хотя ЧЭЗ — это не только про экономику, но и про политику, кроме того, мы будем следить за событиями социальной сферы», — пояснил он, добавив, что также в программе будут собственные журналистские расследования.

По словам Полетаева, в эфире новой программы предполагается использование инструментов, «комфортных для потребителя информации, привыкшего значительную часть времени проводить в интернете».

«У РБК есть аудитория, проверенная временем. Но мы хотим привлечь и новых зрителей. Тех молодых, которые вскоре сами будут задавать информационную повестку», — заключил управляющий директор телеканала.