В России начали разработку альтернативного проекта о пользовании big data

Фонд развития интернет-инициатив совместно с бизнесом разработает свою версию законопроекта о «больших [массивах] данных» (big data). Закон готовит рабочая группа при администрации президента, но игроки рынка раскритиковали ее вариант

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

О создании альтернативного законопроекта по пользованию и регулированию big data рассказал РБК в ходе ПМЭФ директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. По его словам, над предложениями, которые лягут в основу законопроекта, работают сразу несколько крупнейших компаний из различных областей, включая «МегаФон», МТС, «Яндекс», X5 Retail Group и ассоциацию «Финтех» (объединяет крупнейшие банки).

«Люди все сильнее обеспокоены тем, что их данные используются как-то и где-то, а они об этом ни сном, ни духом, — говорит Варламов. — При этом большие данные — это не только про отдельных людей, а про целые отрасли, и для всех нужно определить правила». По словам главы ФРИИ, сейчас процедуры сбора и оперирования большими данными никак не отреглированы, в том числе пределы их обращения внутри страны и за рубежом, условия использования российскими и иностранными компаниями.

«С точки зрения рисков такая неурегулированность означает как минимум две проблемы: потеря Россией рынка с потенциалом капитализации компаний не менее чем в $40 млрд, а также нарушение суверенитета и гостайны — возможность бесконтрольного получения и анализа данных о пользователях», — Варламов уточнил, что инициативу планируется оформить в законопроект примерно в течение шести месяцев.

Под «большими данными», или big data, операторы связи и интернет-компании понимают операции большими объемами обезличенной информации о пользователях. Представители «Ростелекома», мобильных операторов «большой тройки», интернет-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group ранее называли big data одним из направлений своего роста.

С 2007 года в России регулируется оборот персональных данных, под которыми понимают любую информацию, которую можно соотнести с конкретным физическим лицом. В частности, с 1 сентября 2015 года закон требует хранить обработанные персональные данные россиян на территории страны.

Осенью 2016 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента, которую возглавляет Игорь Щеголев, начала разработку законопроекта, регулирующего работу с «большими пользовательскими данными». Определения этого понятия пока нет. Как объяснял представитель рабочей группы, речь идет о всех данных о пользователе, которые собирают информационные системы и устройства, в том числе профили на различных интернет-ресурсах. По мнению главы Роскомнадзора, к этой категории данных можно отнести практически всю информацию о геолокации, биометрии, а также о пользовательском поведении на различных сайтах. «Все это является предметом анализа транснациональных интернет-компаний и, очевидно, требует регулирования, как сейчас работает закон «О персональных данных», — говорил Жаров.

В середине мая «Ведомости» писали, что для регулирования больших пользовательских данных в России может быть создан специальный оператор. Он будет собирать данные со всех операторов — госорганов, юридических и физических лиц. Финансировать его деятельность будет специально созданный фонд, куда операторы больших пользовательских данных будут раз в квартал отчислять 2% доходов от обработки данных.

Кирилл Варламов раскритиковал законопроект об обработке больших массивов пользовательских данных. «Это очень сырой проект, который не обсуждался с отраслью», — говорит Варламов. Среди основных его недостатков он назвал проблему фокуса только на пользовательские данные, хотя основной массив информации формируется «интернетом вещей», то есть приборами, датчиками и механизмами. Проблему он также видит в идее создания единого госоператора ​ big data — некой структуры, куда все, кто работает с большими данными, должны перечислять 2% от своих доходов и передавать все алгоритмы обработки, т. е. дорогостоящую интеллектуальную собственность.