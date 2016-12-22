Дворкович назвал сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»

Решение о том, возможно ли продолжение деятельности «ВИМ-Авиа» будет принято после 15 октября, когда авиакомпания прекратит выполнять регулярные полеты. Ранее у перевозчика сменился директор

Аркадий Дворкович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Судьба «ВИМ-Авиа», терпящей коллапс, решится после 15 октября, до этой даты необходимо выполнять регулярные полеты, заявил на полях Международного форума науки и технологии в Киото вице-премьер Аркадий Дворкович.

​«Это вот такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее «с целью разрешения кризисной ситуации» новым директором «ВИМ-Авиа» был назначен Александр Бурдин, возглавлявший ранее обанкротившуюся «Трансаэро», сообщали в «ВИМ-Авиа». Новая команда занялась согласованием графика погашения задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание. «Ведутся активные переговоры с банками с целью открытия финансирования для оздоровления деятельности авиаперевозчика», — сообщал представитель перевозчика.

В сентябре начались задержки рейсов «ВИМ-Авиа», которые, как выяснилось позднее, были связаны с долгами компании перед аэропортами. 26 сентября компания прекратила чартерные полеты из-за финансовых проблем. За границей осталось не менее 40 тыс. клиентов авиакомпании, которые теперь возвращаются домой на бортах других авиакомпаний. К возвращению россиян подключились даже два самолета специального летного отряда «Россия».



Долг «ВИМ-Авиа» перед кредиторами, по данным Росавиации, составляет 7 млрд руб. Владельцы перевозчика Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию, а гендиректор находится под следствием.