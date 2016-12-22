Студию Учителя закидали коктейлями Молотова в день рождения Матильды

Неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию Алексея Учителя в Петербурге. Со дня рождения танцовщицы сегодня исполнилось 145 лет, день рождения сегодня отмечает и режиссер

Алексей Учитель (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии режиссера Алексея Учителя «Лендок», об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Неизвестные в 3:30 ночи по адресу: Крюков канал, 12, бросили в здание стеклянные бутылки с жидкостями. Сейчас разбираемся», — сказал сотрудник пресс-службы.

По факту пожара по адресу: Крюков канал, дом 12 проводится проверка, заявили РБК в пресс-службе в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. «В 3:26 на пульт дежурного поступила заявка о том, что по адресу: Крюков канал, дом 12 горит подоконник. Прибывшие подразделения установили, что на первом этаже шестиэтажного дома горит подоконник. В течение десяти минут пожар был ликвидирован. Пожар взят на учет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако эту информацию не подтвердили в «Лендоке». «Не подтверждаем данную информацию, комментариев не даем», — сказал дежурный в студии, добавив, что директор студии Алексей Тельнов находится на съемочной площадке, где работает над фильмом.

Сам Учитель прокомментировать нападение на студию не смог, заявив, что не знает о случившемся, об этом он сказал «РИА Новости». «Я об этом еще ничего не слышал», — заявил режиссер.

Ранее сегодня о нападении на студию Учителя сообщало санкт-петербургское издание «Фонтанка». По информации издания, во время нападения злоумышленники кидали бутылки с зажигательной смесью, которые попали в оконные проемы, расположенные на высоте в два-три метра от земли. По этой причине пожар не распространился на здание, а был потушен еще до приезда полиции, отмечает издание.

По факту случившегося полиция начала проверку. Наиболее вероятный вариант случившегося — акция противников выхода на экраны фильма Учителя «Матильда», закрытый показ которого состоялся накануне вечером, 30 августа, пишет издание. Оно также отмечает, что нападение могло быть связано с днем рождением балерины Матильды Кшесинской, о которой идет речь в фильме.

Кроме того, режиссер и балерина Кшесинская родились в один день, день нападения, 31 августа.

Историческая драма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

В российский прокат, несмотря на протесты религиозных активистов и бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и глав кавказских республик, фильм выйдет в конце октября.

Впервые вопрос о допустимости трансляции фильма Учителя подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская — более года она обращалась в разные ведомства с просьбой инициировать проверки деятельности режиссера Учителя и всего, что связано с его работой над «Матильдой». Комментируя слова Кадырова о фильме, которого он не видел, Поклонская заявила, что считает «мужественным» призыв чеченского главы запретить киноленту. Сама Поклонская также не видела фильм «Матильда», об этом она несколько раз заявляла в интервью, а также говорила Учителю, предлагавшему ей ознакомиться с картиной.

Протест против выхода в свет этого кино, отвечая на инициативу Поклонской, поддержали православные активисты — несколько раз они устраивали «молитвенные стояния» против фильма.



10 августа Министерство культуры выдало прокатное удостоверение, разрешающее показ ленты на территории всей России. Единственное ограничение, касающееся фильма, — возраст ​не менее 16 лет.