Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,76 58,20 EUR Нал. 69,74 69,00 USD Бирж. 58,35 -0,21 EUR Бирж. 69,13 -0,51 USD ЦБ. 58,55 -0,19 EUR ЦБ. 69,62 -0,58 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2027,00 +0,90% РТС 1094,70 +0,95% Brent 51,04 +0,43% DJIA 21892,43 +0,12% Nasdaq 6368,31 +1,05% FTSE 7414,22 +0,66%
Студию Учителя закидали коктейлями Молотова в день рождения Матильды
Лента новостей
Определился четвертый участник ЧМ-2018 по футболу в России 15:35, Спорт О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 15:35, Партнерский материал В Анталье во время лодочной прогулки пропал российский турист 15:33, Общество Арестованный владелец «Настюши» нашел деньги на достройку «Царицыно» 15:31, Бизнес Полиция проверит видео с дрифтом Porsсhe на газоне около МГУ 15:25, Общество Япония и США провели учения со стратегическими бомбардировщиками 15:13, Политика «Зенит» купит пятого футболиста «Ростова» за лето 15:08, Спорт ФСБ задержала готовивших теракты в Москве на 1 сентября членов ИГ 15:06, Общество «СТС Медиа» купила права на два сезона сериала «Мир Дикого Запада» 15:03, Бизнес Reuters назвал сроки открытия первых пунктов обмена валюты в Узбекистане 15:03, Финансы Бизнесмен Михайлов отверг существование солнцевской ОПГ 14:59, Общество Сотрудника полиции в Стокгольме ударили ножом в шею 14:54, Общество Ремонт крыши «Санкт-Петербург Арены» продлен бессрочно 14:37, Общество СМИ сообщили о взломе сайта WikiLeaks 14:35, Технологии и медиа В РПЦ сочли возможным перенос школьных линеек при «консенсусе в обществе» 14:30, Общество Медики подтвердили наркотическое опьянение Умара Джабраилова 14:29, Общество Студию Учителя закидали коктейлями Молотова в день рождения Матильды 14:23, Общество В АФК «Система» прокомментировали решение суда о реорганизации «Башнефти» 14:22, Бизнес Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы науке и человечеству 14:22, Общество Россия с 1 сентября снимет запрет на поставки турецких кабачков и тыкв 14:09, Бизнес ФАС одобрила покупку «Открытием» контроля в «НПФ Электроэнергетики» 14:04, Бизнес СК подтвердил задержание вице-мэра Мирного за наркотики 14:00, Общество В Чите загорелось здание краевого суда 13:58, Общество Ткачев не исключил возобновления поставок томатов из Турции 13:57, Бизнес Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян за 100 лет 13:49, Общество Александр Ткачёв — РБК: «Еще лет 10 — и получим новую страну» 13:45, Интервью В Кремле прокомментировали «серьезные разногласия» Путина и Макрона 13:42, Политика
Студию Учителя закидали коктейлями Молотова в день рождения Матильды
Общество, 14:23
0
Студию Учителя закидали коктейлями Молотова в день рождения Матильды
Неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию Алексея Учителя в Петербурге. Со дня рождения танцовщицы сегодня исполнилось 145 лет, день рождения сегодня отмечает и режиссер
Алексей Учитель (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии режиссера Алексея Учителя «Лендок», об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Неизвестные в 3:30 ночи по адресу: Крюков канал, 12, бросили в здание стеклянные бутылки с жидкостями. Сейчас разбираемся», — сказал сотрудник пресс-службы.

По факту пожара по адресу: Крюков канал, дом 12 проводится проверка, заявили РБК в пресс-службе в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. «В 3:26 на пульт дежурного поступила заявка о том, что по адресу: Крюков канал, дом 12 горит подоконник. Прибывшие подразделения установили, что на первом этаже шестиэтажного дома горит подоконник. В течение десяти минут пожар был ликвидирован. Пожар взят на учет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако эту информацию не подтвердили в «Лендоке». «Не подтверждаем данную информацию, комментариев не даем», — сказал дежурный в студии, добавив, что директор студии Алексей Тельнов находится на съемочной площадке, где работает над фильмом.

Сам Учитель прокомментировать нападение на студию не смог, заявив, что не знает о случившемся, об этом он сказал «РИА Новости». «Я об этом еще ничего не слышал», — заявил режиссер.

Ранее сегодня о нападении на студию Учителя сообщало санкт-петербургское издание «Фонтанка». По информации издания, во время нападения злоумышленники кидали бутылки с зажигательной смесью, которые попали в оконные проемы, расположенные на высоте в два-три метра от земли. По этой причине пожар не распространился на здание, а был потушен еще до приезда полиции, отмечает издание.

По факту случившегося полиция начала проверку. Наиболее вероятный вариант случившегося — акция противников выхода на экраны фильма Учителя «Матильда», закрытый показ которого состоялся накануне вечером, 30 августа, пишет издание. Оно также отмечает, что нападение могло быть связано с днем рождением балерины Матильды Кшесинской, о которой идет речь в фильме.

Кроме того, режиссер и балерина Кшесинская родились в один день, день нападения, 31 августа.

Историческая драма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

В российский прокат, несмотря на протесты религиозных активистов и бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и глав кавказских республик, фильм выйдет в конце октября.

Впервые вопрос о допустимости трансляции фильма Учителя подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская — более года она обращалась в разные ведомства с просьбой инициировать проверки деятельности режиссера Учителя и всего, что связано с его работой над «Матильдой». Комментируя слова Кадырова о фильме, которого он не видел, Поклонская заявила, что считает «мужественным» призыв чеченского главы запретить киноленту. Сама Поклонская также не видела фильм «Матильда», об этом она несколько раз заявляла в интервью, а также говорила Учителю, предлагавшему ей ознакомиться с картиной.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея

Протест против выхода в свет этого кино, отвечая на инициативу Поклонской, поддержали православные активисты — несколько раз они устраивали «молитвенные стояния» против фильма.

10 августа Министерство культуры выдало прокатное удостоверение, разрешающее показ ленты на территории всей России. Единственное ограничение, касающееся фильма, — возраст ​не менее 16 лет.

Авторы: Илья Немченко, Екатерина Костина.
При участии: Ася Сотникова.
Теги: Алексей Учитель , "Матильда" , студия "Лендок"
Главное
ФСБ задержала готовивших теракты в Москве на 1 сентября членов ИГ Общество
Материалы по теме
Учитель рассказал о переносе премьеры «Матильды» Общество
Поклонская обвинила Минкультуры в экстремизме после разрешения «Матильды» Общество
В Дагестане призвали Минкультуры запретить показ «Матильды» в республике Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку