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Экс-глава «Гоголь-центра» рассказал об «опричном людоедстве» в России
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Экс-глава «Гоголь-центра» рассказал об «опричном людоедстве» в России
Дело Серебренникова, 10:19
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Экс-глава «Гоголь-центра» рассказал об «опричном людоедстве» в России
Арестованный по делу «Седьмой студии» бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский обратился с письмом к мировой театральной общественности. В нем он рассказал о «лживости российской системы»
Алексей Малобродский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В письме, которое опубликовало издание «Настоящее время», Малобродский обратился за поддержкой к мировой театральной общественности через американского критика Джона Фридмана. В нем он сообщил, что за два последних месяца «непосредственно ощутил всю степень подлости и лживости системы».

«Я осознал, что на кону не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым», — считает Малобродский.

Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» предположил, что «банда следователей будет тянуть время, сочиняя все новый и новый бред». В этой связи он призвал театральное сообщество, чтобы поддержка «была бы не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным по времени».

Малобродский был задержан в середине июля. Он подозревается в том, что участвовал в хищении 200 млн руб. государственной поддержки, выделенной на реализацию культурного проекта «Платформа».

Помимо Малобродского фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК России (организации хищения в особо крупном размере), являются бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, а также режиссер Кирилл Серебренников. Последний был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма.

Кто пришел поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж Еще 11 фото
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23 августа Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения Кириллу Серебренникову в виде домашнего ареста до 19 октября. Как сообщили РБК в суде, обвиняемый не имеет права общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката и родителей, пользоваться телефоном и интернетом за исключением необходимости вызова экстренных служб. В то же время возможность посещения театра Серебренниковым оставлена на усмотрение следователя.

После обысков в «Гоголь-центре» и задержания режиссера в его поддержку высказывались многие деятели культуры. Среди них — директор Большого театра Юрий Урин, президент Фонда Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына, режиссеры Авдотья Смирнова, Лев Додин, Федор Бондарчук, Алексей Герман, Константин Райкин, Андрей Смирнов, Алексей Попогребский, Алексей Мизгирев, артисты Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Гаркалин, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Сергей Светлаков, Данила Козловский, Лиза Боярская, Игорь Верник, журналисты и другие.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уголовное дело о хищении денег «контролем за расходованием средств». Он отметил, что поддержка Серебренникова коллегами «вполне понятна», призвав при этом «не говорить впустую о какой-то политизации и какой-то цензуре».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Алексей Малобродский , «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников
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