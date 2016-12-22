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Эксперт Минздрава предложил изымать детей с ВИЧ из семей СПИД-диссидентов
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Эксперт Минздрава предложил изымать детей с ВИЧ из семей СПИД-диссидентов
Общество, 20:07
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Эксперт Минздрава предложил изымать детей с ВИЧ из семей СПИД-диссидентов
У родителей, которые отрицают диагноз ВИЧ или СПИД и необходимость их лечения, нужно отнимать детей. Это инициативу нужно оформить законодательно, заявил главный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Евгений Воронин
Евгений Воронин (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин заявил, что возможность изымать детей, больных ВИЧ-инфекцией, из семей, где родители отказываются их лечить, необходимо закрепить на законодательном уровне, передает ТАСС.

По словам Воронина, в законе следует закрепить предупреждение родителей о потенциальных последствиях отказа лечить ребенка от ВИЧ, а также право органов опеки изымать и лечить таких детей, если родители не делают этого. Он также отметил, что Россия — единственная страна, где приоритет прав родителей выше прав ребенка, тогда как в западных странах давно уже идут иным путем. «Когда возникает угроза жизни ребенка, должно быть: первое — предупреждение, а второе — изъятие ребенка из семьи и лечение его», — сказал Воронин.

По его словам, соответствующее обращение уже направлено к уполномоченному по правам ребенка. «Мы обратились к уполномоченному по правам ребенка РФ, чтобы этот вопрос по СПИД-диссидентам решить», — сказал он.

ВИЧ- и СПИД-диссидентами называют тех, кто отрицает диагнозы ВИЧ и СПИД, а также необходимость их лечения.

Повод для инициативы

Обращение к уполномоченному по правам ребенка связано со смертью восьмилетней девочки в Петербурге, родители которой являлись СПИД-диссидентами и отказывались лечить ребенка от ВИЧ-инфекции по религиозным соображениям. Год назад девочка начала получать терапию, однако 30 августа она умерла.

По словам сотрудника «СПИД.Центр» Лены Долженко, по поводу отказа семьи лечить ВИЧ-позитивного ребенка активисты ранее обращались в опеку и прокуратуру Петербурга, а 30 августа по факту смерти девочки подали заявление в прокуратуру. «Про родителей известно, что они являются православными и терапия якобы противоречит их убеждениям, хотя официально РПЦ поддерживает борьбу с ВИЧ», — добавила Долженко.

Обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту смерти ребенка и принять меры прокурорского реагирования направил юрист Александр Ездаков, сообщил юрист в разговоре с РБК.

«Не зная всех нюансов произошедшего, трудно дать точную юридическую оценку. По моему мнению, этим родителям как минимум можно инкриминировать ст. 125 УК РФ (оставление в опасности; максимальное наказание — лишение свободы сроком на один год. — РБК). Санкции по данной статье не так суровы, как хотелось бы некоторым, но неотвратимость наказания — один из основных принципов правосудия. Очень надеюсь, что прокуратура проведет всестороннюю и полную проверку по факту смерти ребенка», — сказал он РБК.

«Мы этой девочкой занимались с 2014 года», — сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. По ее словам, когда поступил сигнал, что «ребенок не лечится и не появляется для обследования, был подан иск о том, что ребенка надо лечить». «К сожалению, органы опеки очень долго были введены в заблуждение по поводу состояния ребенка», — пояснила Агапитова.

По ее словам, после подачи иска суд принял решение «в интересах ребенка», но родители подали апелляцию. «В общей сложности у нас полтора года длились судебные разбирательства по поводу надо или не надо лечить ребенка. [Родители] его лечили, но не препаратами, а гомеопатией. Через полтора года ребенок был госпитализирован, но девочка была к тому времени в очень тяжелом состоянии, на четвертой стадии», — добавила Агапитова.

Уполномоченный подчеркнула, что с 2016 года девочка «почти все время находилась в больнице, получая всю необходимую терапию, мама была с ней, и отец навещал». «Но было упущено очень много времени, просто ее организм уже не справился. Родителей сейчас сложно обвинять в ненадлежащем уходе, потому что после решения суда они находились с ребенком в больнице, указания врачей все выполняли. Я не знаю, будет ли прокуратура с каким-то иском выходить», — добавила Агапитова.

Позиция РПЦ и ВИЧ

По словам активиста сообщества «ВИЧ/СПИД-диссиденты и их дети» Кирилла Воробьева, девочку удочерила семья священника. «Ее удочерила православная семья, священник и матушка. Ребенок был ВИЧ-позитивный с рождения, и сначала [девочка] жила в специализированном доме ребенка», — рассказал Воробьев. Однако руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова ответить на вопрос РБК, был ли отцом девочки священник, отказалась. «Нет никаких официальных подтверждений о том, что отцом был священник. Нигде не приводится имени. Анонимную информацию мы не комментируем», — сказала она.

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Ранее Родоманова также рассказала «Интерфаксу», что «специальных документов, которые бы регламентировали отношение Русской православной церкви к такому явлению, как ВИЧ-диссидентство, нет», однако, по ее словам, РПЦ «не разделяет таких странных убеждений».

«Когда есть диагноз ВИЧ, лечить его, безусловно, необходимо, и оправдывать отказ религиозными взглядами не следует. Верующему человеку важно помнить, что здоровье — это Божий дар, и о нем нужно заботиться, прибегая к помощи врачей для его сохранения в случае необходимости», — сказала она.

В середине мая глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил обращение по случаю Всемирного дня памяти жертв СПИДа и всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В этом обращении он призвал «никогда не пренебрегать теми, кто поражен этим вирусом», и заявил, что «одним из действенных средств борьбы» с данными недугами должно стать «нравственное просвещение молодежи и всего общества, утверждение среди людей семейных ценностей, идеалов целомудрия и супружеской верности».

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Полина Звездина, Дмитрий Окрест.
Теги: дети , ВИЧ , СПИД , Минздрав
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