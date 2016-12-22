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Суд арестовал сына актера «Интернов» по делу об убийстве в Парке Горького
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Суд арестовал сына актера «Интернов» по делу об убийстве в Парке Горького
Общество, 18:57
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Суд арестовал сына актера «Интернов» по делу об убийстве в Парке Горького
Суд арестовал на 1,5 месяца сына актера сериала «Интерны», подозреваемого в избиении блогера в Парке Горького. ​По данным следствия, он 13 августа вступил в конфликт с блогером Станиславом Думкиным, после чего тот умер
Корней Макаров (справа) (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Хамовнический районный суд Москвы избрал Корнею Макарову, обвиняемому в избиении петербургского блогера Стаса Думкина в Парке Горького, повлекшем за собой его смерть, меру пресечения в виде ареста на 1,5 месяца, до 13 октября. Такое решение принял судья Константин Похилько, передает корреспондент РБК из зала суда.

«В удовлетворении ходатайства защиты отказать, ходатайство следствия удовлетворить», — сказал судья.

22-летнему Макарову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователь Михаил Власов в ходе заседания суда заявил, что вину Макарова подтверждают совокупные доказательства, в частности «свидетели опознали его как лицо, совершившее преступление». По его словам, после инцидента в Парке Горького Макаров уехал в Таиланд. «Родственники связались с органами следствия, и Макаров приехал из Таиланда в Москву», — сказал Власов. ​В этой связи, отметил он, следствие полагает, что Макаров, находясь на свободе, «продолжит заниматься преступной деятельностью и может скрыться от органов следствия».​​

На вопрос судьи, признает ли Макаров вину, тот ответил утвердительно, однако, как передает корреспондент РБК, после жестов адвоката Артема Миняйчева сказал, что вину признает частично, а после этого и вовсе отказался признать вину.

В свою очередь, адвокат Миняйчев заявил, что его подзащитный вину не признает, а убийство произошло «по неосторожности». «17 августа из аэропорта Внуково он [Макаров] улетел из России. Находился в Таиланде неделю. Никакого желания скрываться от следствия у моего подзащитного не было и не возникало. Ни одной повестки в его адрес не направлялось», — рассказал он. После заседания Миняйчев заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Полицейские задержали сына актера сериала «Интерны» Сергея Макарова Корнея 29 августа. ​Следствие считает, что 13 августа в Парке Горького в Москве Макаров вступил в конфликт с блогером Станиславом Думкиным. Один из участников конфликта ударил петербуржца в голову, после чего тот упал. От полученной травмы молодой человек скончался в больнице. По данным сайта Парка Горького, инцидент произошел в ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной и длился 11 секунд.

Видео: Известия

Видеозапись инцидента была опубликована в СМИ. На видео показано, как один из участников конфликта внезапно нанес несколько ударов Думкину. На место событий скорая прибыла через 10 минут. Думкин в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст.​ 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).​

По информации Life, причиной драки стало то, что Думкин «был одет не по понятиям». Утверждалось, что нападавшему не понравился головной убор блогера.

Корней Макаров служил в ВДВ, имеет неоконченное высшее образование — студент Московского государственного университета технологий и управления. Его сослуживцы и знакомые в беседе с РБК назвали спокойным, уравновешенным и не особо конфликтным.

Авторы: Илья Немченко, Сергей Витько.
Теги: Парк Горького , Убийство , Хамовнический суд Москвы
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