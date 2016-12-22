Суд арестовал сына актера «Интернов» по делу об убийстве в Парке Горького

Хамовнический районный суд Москвы избрал Корнею Макарову, обвиняемому в избиении петербургского блогера Стаса Думкина в Парке Горького, повлекшем за собой его смерть, меру пресечения в виде ареста на 1,5 месяца, до 13 октября. Такое решение принял судья Константин Похилько, передает корреспондент РБК из зала суда.
«В удовлетворении ходатайства защиты отказать, ходатайство следствия удовлетворить», — сказал судья.
22-летнему Макарову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователь Михаил Власов в ходе заседания суда заявил, что вину Макарова подтверждают совокупные доказательства, в частности «свидетели опознали его как лицо, совершившее преступление». По его словам, после инцидента в Парке Горького Макаров уехал в Таиланд. «Родственники связались с органами следствия, и Макаров приехал из Таиланда в Москву», — сказал Власов. В этой связи, отметил он, следствие полагает, что Макаров, находясь на свободе, «продолжит заниматься преступной деятельностью и может скрыться от органов следствия».
В свою очередь, адвокат Миняйчев заявил, что его подзащитный вину не признает, а убийство произошло «по неосторожности». «17 августа из аэропорта Внуково он [Макаров] улетел из России. Находился в Таиланде неделю. Никакого желания скрываться от следствия у моего подзащитного не было и не возникало. Ни одной повестки в его адрес не направлялось», — рассказал он. После заседания Миняйчев заявил, что намерен обжаловать решение суда.
Полицейские задержали сына актера сериала «Интерны» Сергея Макарова Корнея 29 августа. Следствие считает, что 13 августа в Парке Горького в Москве Макаров вступил в конфликт с блогером Станиславом Думкиным. Один из участников конфликта ударил петербуржца в голову, после чего тот упал. От полученной травмы молодой человек скончался в больнице. По данным сайта Парка Горького, инцидент произошел в ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной и длился 11 секунд.
Видеозапись инцидента была опубликована в СМИ. На видео показано, как один из участников конфликта внезапно нанес несколько ударов Думкину. На место событий скорая прибыла через 10 минут. Думкин в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).
По информации Life, причиной драки стало то, что Думкин «был одет не по понятиям». Утверждалось, что нападавшему не понравился головной убор блогера.
Корней Макаров служил в ВДВ, имеет неоконченное высшее образование — студент Московского государственного университета технологий и управления. Его сослуживцы и знакомые в беседе с РБК назвали спокойным, уравновешенным и не особо конфликтным.