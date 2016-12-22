В номере Джабраилова в Four Seasons обнаружили белый порошок

В номере Умара Джабраилова, задержанного за стрельбу в гостинице Four Seasons, обнаружен неизвестный порошок, который сейчас направили на экспертизу

Умар Джабраилов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

В номере 633 гостиницы Four Seasons на Охотном ряду, где был задержал бизнесмен и экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов, обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле. Вещество отправлено на экспертизу, говорят собеседники РБК. Вес найденного порошка неизвестен.

О том, что в Москве за стрельбу в гостинице задержан Джабраилов, ранее сегодня рассказал источник РБК в силовых структурах. Другой собеседник РБК уточнил, что инцидент произошел в гостинице Four seasons, а сам Джабраилов доставлен в отделении полиции «Китай-город».

Собеседник РБК в МВД сообщил, что сенатор был в номере 633.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что в отеле Four Seasons был задержан мужчина, который «нарушал правила проживания» и «из принадлежащ­его ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх», однако прокомментировать участие в ней Джабраилова не смогли. Пострадавших в результате происшествия нет, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Прибывший в гостиницу после сообщений о стрельбе патруль проследовал на шестой этаж. Дверь номера 633 открыл мужчина с пистолетом в руках, который предупредил полицию, что сдаваться «без боя» не намерен, уточнил собеседник РБК. Тем не менее, полиция смогла зайти внутрь номера 633, обнаружила в потолке отверстия от выстрелов и задержала Джабраилова.

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