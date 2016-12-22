Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами

Генпрокуратура России объявила о начале проверки сведений о том, что в ходе съемок телепрограммы «Пока все дома» ее создателями были допущены нарушения в процессе использования выделяемых государством средств.
«Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных по данным СМИ Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В ведомстве пояснили, что по итогам проверки специалисты дадут оценку законности действий всех причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам лиц.
«При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — заверили в Генпрокуратуре.
Ведущий программы «Пока все дома» и совладелец компании-производителя программы — ООО «Дом» Тимур Кизяков, отмечающий сегодня свой полувековой юбилей, заявил РБК, что впервые слышит проверке Генпрокуратуры.
«Я от вас это впервые слышу. Больше комментариев нет», — сказал Кизяков, однако затем пояснил, что давно готов к «любым проверкам».
«Мы уже 10 лет готовы к любым проверкам, ведь мы уже 10 лет занимаемся передачей. Почему возник такой интерес лучше спросить тех, кто его инсценировал. Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется», — рассказал Тимур Кизяков.
В пресс-службе «Первого канала» РБК сообщили, что контракт с производителем программы «Пока все дома» в настоящее время расторгнут.
«Первый канал» покупал программу «Пока все дома» у производителя - компании «Дом», в том числе рубрику «У вас будет ребёнок». Каналу не было известно, что рубрика производится за счёт государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «Видеопаспорт». По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу», - пояснил собеседник РБК.
Ранее РБК сообщал, что «Первый канал» решил прекратить показ выходившей с 1992 года программы «Пока все дома», из-за скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах, в который оказались вовлечены телекомпания «Дом», а также ее владельцы Тимур и Елена Кизяковы.
По словам источника РБК, контракт с ООО «Дом» был расторнут «Первым каналом» по окончании внутренней проверки, организованной после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Тимур и Елена Кизяковы брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», сразу из нескольких источников — с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров (например, с производителя керамической плитки Kerama Marazzi).
Сам Кизяков 15 августа заявил РБК, что телекомпания «Дом» сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом», а методы последнего назвал «неприемлемыми».
Программа «Пока все дома» выходит в эфир с ноября 1992 года. В рамках программы ее автор и ведущий Тимур Кизяков приходит в гости к семьям известных артистов, писателей, музыкантов и спортсменов. Кроме этого в программе было несколько постоянных рубрик. Рубрика «Очумелые ручки» выходила в 1992–2010 годах, но была закрыта в связи с уходом ведущего Андрея Бахметьева. В рубрике «Зверье мое» рассказывается о домашних животных героев.
С сентября 2006 года в эфир выходила рубрика «У вас будет ребенок», которая рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. Ее вела жена главного ведущего программы Елена Кизякова.
В декабре 2016 года стало известно, что компании, которые принадлежат создателям передачи «Пока все дома», с 2011 года получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Сам Кизяков рассказывал «Ведомостям», что с 2006 года вместе с женой и съемочной группой «Пока все дома» они создали около 3 тыс. таких видеороликов.
Производитель передачи — структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова, компания ООО «Дом», зарегистрированная в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,50% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании Нины Подколзиной.
Программа трижды лауреат телевизионной премии ТЭФИ. В июле 2017 года несколько раз попадала в составляемый Mediascope рейтинг 100 самых популярных передач среди россиян старше четырех лет, занимая в нем 39-56 место.