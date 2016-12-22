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Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами
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Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами
Общество, 13:01
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Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами
О начале проверки Генпрокуратура объявила в день рождения ведущего «Пока все дома» Тимура Кизякова. В ходе проверки планируется выяснить, как были потрачены средства, выделенные казной на производство «видеопаспортов» для сирот
Тимур и Елена Кизяковы (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Генпрокуратура России объявила о начале проверки сведений о том, что в ходе съемок телепрограммы «Пока все дома» ее создателями были допущены нарушения в процессе использования выделяемых государством средств.

«Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных по данным СМИ Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что по итогам проверки специалисты дадут оценку законности действий всех причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам лиц.

«При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — заверили в Генпрокуратуре.

Ведущий программы «Пока все дома» и совладелец компании-производителя программы — ООО «Дом» Тимур Кизяков, отмечающий сегодня свой полувековой юбилей, заявил РБК, что впервые слышит проверке Генпрокуратуры.

«Я от вас это впервые слышу. Больше комментариев нет», — сказал Кизяков, однако затем пояснил, что давно готов к «любым проверкам».

«Мы уже 10 лет готовы к любым проверкам, ведь мы уже 10 лет занимаемся передачей. Почему возник такой интерес лучше спросить тех, кто его инсценировал. Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется», — рассказал Тимур Кизяков.

В пресс-службе «Первого канала» РБК сообщили, что контракт с производителем программы «Пока все дома» в настоящее время расторгнут.

«Первый канал» покупал программу «Пока все дома» у производителя - компании «Дом», в том числе рубрику «У вас будет ребёнок». Каналу не было известно, что рубрика производится за счёт государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «Видеопаспорт». По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу», - пояснил собеседник РБК.

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Ранее РБК сообщал, что «Первый канал» решил прекратить показ выходившей с 1992 года программы «Пока все дома», из-за скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах, в который оказались вовлечены телекомпания «Дом», а также ее владельцы Тимур и Елена Кизяковы.

По словам источника РБК, контракт с ООО «Дом» был расторнут «Первым каналом» по окончании внутренней проверки, организованной после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Тимур и Елена Кизяковы брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», сразу из нескольких источников — с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров (например, с производителя керамической плитки Kerama Marazzi).

Сам Кизяков 15 августа заявил РБК, что телекомпания «Дом» сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом», а методы последнего назвал «неприемлемыми».

«Пока все дома»

Программа «Пока все дома» выходит в эфир с ноября 1992 года. В рамках программы ее автор и ведущий Тимур Кизяков приходит в гости к семьям известных артистов, писателей, музыкантов и спортсменов. Кроме этого в программе ​было несколько постоянных рубрик. Рубрика «Очумелые ручки» выходила в 1992–2010 годах, но была закрыта в связи с уходом ведущего Андрея Бахметьева. В рубрике «Зверье мое» рассказывается о домашних животных героев.

С сентября 2006 года в эфир выходила рубрика «У вас будет ребенок», которая рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. Ее вела жена главного ведущего программы Елена Кизякова.

В декабре 2016 года стало известно, что компании, которые принадлежат создателям передачи «Пока все дома», с 2011 года получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Сам Кизяков рассказывал «Ведомостям», что с 2006 года вместе с женой и съемочной группой «Пока все дома» они создали около 3 тыс. таких видеороликов.

Производитель передачи — структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова, компания ООО «Дом», зарегистрированная в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,50% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании Нины Подколзиной.

Программа трижды лауреат телевизионной премии ТЭФИ. В июле 2017 года несколько раз попадала в составляемый Mediascope рейтинг 100 самых популярных передач среди россиян старше четырех лет, занимая в нем 39-56 место.

Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Окрест, Мария Истомина.
Теги: Генпрокуратура РФ , Тимур Кизяков , «Пока все дома»
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