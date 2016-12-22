Как отреагировали японцы на запуск ракеты Северной Кореи

«Пролетел снаряд, силы меня покинули. В любом случае вроде ничего такого не произошло. Однако что-то могло на нас упасть, поэтому все, кто живет в регионе, где пролетела ракета, от всего сердца желаю вам быть осторожными».
«КНДР, я смотрю, вообще осмелела. Такими темпами и из Америки может прилететь ракета, полная боевая обстановка. Только, пожалуйста, не втягивайте в это все Японию».
«Что мы поняли из запуска снаряда:
1. По возможности эвакуируйтесь в крепкое здание — таких нет.
2. Как только зазвучала тревога, по-быстрому эвакуируйтесь — нет времени.
В итоге, если будет война, у народа не будет сил и возможностей. На выборах важно выбирать политиков и партии с четкой программой, вот что мы поняли».
«Безопасное здание в понимании правительства: защитит от ударной волны и летящих осколков стекла, но при прямом попадании ракеты вы умрете.
Безопасное здание в представлении народа: вы будете в безопасности даже при прямом попадании, поскольку там есть противоядерная защита».
«Запускать в нас ракеты, когда мы едем на работу, — да они чокнутые», — думают японцы. «Ехать на работу и работать, когда мы запускаем в них ракеты, — да они чокнутые», — думают жители КНДР».
«Очень страшно, что пока я сплю, пролетают снаряды».
«Президент Трамп не написал ни одного твита за сутки. Занят подготовкой атаки на КНДР?»