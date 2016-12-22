Актриса Изабель Юппер выступила в поддержку Кирилла Серебренникова

Изабель Юппер Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Французская актриса Изабель Юппер выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова во время вручения премии за достижения в области театрального искусства «Мольер»

Французская актриса Изабель Юппер во время своей благодарственной речи на вручении почетной премии «Мольер» за достижения в театральном искусстве выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова. ​Вручение премии «Мольер» состоялось 29 мая, трансляцию церемонии можно посмотреть на YouТube-канале телерадиокомпании France Télévisions.

Во время своего выступления Юппер сказала, что для нее самой театр — поддержка, однако «и сам театр иногда надо защищать», так как он «очень хрупок».

«Эта премия «Мольер» принесла мне много эмоций, много радости. Но она также дает мне возможность выразить поддержку Кириллу Серебренникову — российскому режиссеру театра и кино, за которого сейчас все очень переживают. Я не знаю, будет ли господин Путин сегодня ночевать во Франции или он уже вернулся в Москву. Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли», — сказала Юппер.

В понедельник, 29 мая, во Франции состоялась первая встреча российского президента Владимира Путина и нового президента Франции Эмманюэля Макрона. Официальный однодневный визит состоялся по приглашению французской стороны: президенты открыли в Версале выставку в честь 300-летия визита Петра I во Францию.

Обыски в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и Гоголь-центра, руководителем которого он является, прошли 23 мая. В СКР сообщили, что обыски в здании театра и еще примерно по 20 адресам были связаны с расследованием дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из госбюджета на развитие и популяризацию театрального искусства. По версии следствия, деньги были украдены руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым.

Самого Серебренникова допросили в качестве свидетеля и отпустили. После этого режиссер опубликовал обращение к тем, кто выступал против его задержания, и поблагодарил их за поддержку.

В то время, как у Серебренникова проходили обыски, у здания Гоголь-центра собрались известные российские актеры, режиссеры и другие деятели искусства. Они написали коллективное обращение, которое зачитала актириса Чулпан Хаматова.

В поддержку Серебренникова также выступили совет Гильдии театральных режиссеров, глава Большого театра Владимир Урин, народный артист России Евгений Миронов, который передал президенту России письмо в поддержку руководителя «Гоголь-центра» во время получения государственной награды, и многие другие. Режиссер Андрей Звягинцев назвал задержание Серебренникова «политическим жестом устрашения».

В поддержку руководителя «Гоголь-центра» выступили не только российские деятели искусства. ​Под обращением в защиту Серебренникова, опубликованным изданием Liberation, подписались французские актеры, директора театров и другие деятели культуры. «Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с неадекватным отношением к этому выдающемуся деятелю искусства мирового масштаба. Как не видеть в этих действиях еще одну попытку запугивания?» — говорится в обращении.

25 мая следствие попросило заключить под стражу бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и ее бывшего бухгалтера Нину Масляеву. Итин в суде отказался признать факт хищения средств, суд постановил поместить его под домашний арест. Нина Масляева, первоначально признавшая свою вину, от своих показаний впоследствии отказалась.