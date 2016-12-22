Власти назвали имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата

Власти Белогорска назвали имя военнослужащего, который ранее сегодня убил троих сослуживцев, украл оружие и скрылся с места происшествия. Им оказался уроженец Дагестана, который поступил на службу в часть незадолго до инцидента

Абдулахадов Гасан (Фото: belogorck.ru)

Правоохранительные органы Белогорска установили личность военнослужащего, который ранее сегодня застрелил трех сослуживцев, украл автомат с патронами и скрылся с места происшествия. Сообщение опубликовано на официальной странице мэрии Белогорска.

«Ефрейтор Абдулахадов Гасан 1994 года рождения — уроженец Республики Дагестан. Проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

О том, что военнослужащий убил трех своих сослуживцев из автомата, после чего захватил оружие и скрылся с места происшествия, стало известно ранее 29 сентября. Администрация Белогорска предупредила жителей города об инциденте, опасаясь, что солдат может воспользоваться украденным оружием для того, чтобы захватить заложников. В городе были введены повышенные меры безопасности, усилена охрана школ, больницы и административных зданий.​

При проведении плановых ночных стрельб солдат выпустил очередь из автомата в направлении группы сослуживцев, которые ожидали выхода на огневой рубеж, уточнили позже в Минобороны. Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что в результате инцидента есть не только погибшие, но и раненые — двое военнослужащих были доставлены в больницу.

В ведомстве не исключают, что солдат мог расстрелять своих сослуживцев из-за нервного срыва. «В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», — заявили в Минобороны.

СКР уже возбудил по факту происшествия уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).