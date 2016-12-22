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Следствие попросило арестовать гражданскую жену полковника Захарченко
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Следствие попросило арестовать гражданскую жену полковника Захарченко
Общество, 18:52
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Следствие попросило арестовать гражданскую жену полковника Захарченко
СКР заподозрило гражданскую жену полковника МВД Дмитрия Захарченко в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о попытке хищения у знакомой $16 млн, подозреваемая задержана
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Следствие заподозрило Анастасию Пестрикову, гражданскую жену проходящего по делу о коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко,  в покушении на мошенничество в особо крупном размере и просит суд заключить ее под стражу. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«Доставки [Пестриковой в суд] пока нет», — уточнила Царева. Сейчас Пестрикова в статусе подозреваемой по статье о мошенничестве, сообщила РБК адвокат Валерия Туникова.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительной системе сообщает, что Пестрикова была задержана в аэропорту Самары, откуда собиралась вылететь на Кипр. По данным собеседника агентства, Пестриковой вменяют попытку хищения $16 млн у своей знакомой.

В пресс-службе аэропорта Самары «Курумоч» РБК предложили обратиться в правоохранительные органы.

Сам Захарченко, который является фигурантом дела о коррупции, находится под стражей с сентября прошлого года. Он работал в Главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК), где исполнял обязанности начальника управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и сейчас упразднено).

Его задержали по подозрению в получении взятки в 7 млн руб. В рамках уголовного дела дома и на рабочем месте Захарченко были проведены обыски, в ходе которых были изъяты денежные средства, включая иностранную валюту, на сумму более 8 млрд руб. Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток. В отношении полковника было заведено новое уголовное дело, которое объединили с основным. В конце августа на продлении ареста Захарченко стало известно еще об одном эпизоде взятки, по которому полковник проходил подозреваемым; подробности этого эпизода следователь не раскрыл.

В апреле Басманным судом Москвы был арестован отец полковника Виктор Захарченко. Его заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере). В мае следствие объявило в розыск шурина Дмитрия Захарченко — сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — по подозрению в дезертирстве.

Авторы: Мария Бондаренко, Илья Немченко, Маргарита Алехина.
Теги: суд , мошенничество , СКР , Дмитрий Захарченко
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