Фигурант дела «русской мафии» пожаловался на испанских тюремщиков

Владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг пожаловался на «издевательства» в испанской тюрьме: ему не давали воды в течение 10 часов и не кормили, передал РБК бизнес-партнер Гринберга Павел Алешин

Александр Гринберг (Фото: Luks MarbellaTV / YouTube)

29 сентября суд в Марбелье оставил задержанного ранее Гринберга под стражей . Он был задержан несколько дней назад в ходе полицейской операции «Олигарх» против «русской мафии» вместе с 10 другими россиянами. Испания обвиняет их в отмывании денег и участии в организованной преступной группировке.

«Не дают пить по 10 часов»

Бизнес-партнер Александра Гринберга Павел Алешин сообщил РБК, что задержание в Испании стало для него «полной неожиданностью». «Мы близкие друзья с Александром, давно дружим, мы партнеры во многих бизнесах, как в России, так и за рубежом. У нас основная компания — «Терминал-Групп», объединяющая несколько фирм, которые занимаются недвижимостью», — пояснил Алешин. Он отметил, что в группу компаний, в частности, входят ООО «Терминал-Запад» и ООО «Терминал-Одинцово».

«То, что случилось с Александром, вполне могло случиться и со мной, просто я не медийная персона», — считает он. Алешин назвал «издевательством» отношение правоохранительных органов Испании к Гринбергу. «Я в контакте с его женой, она там сейчас находится. Ему не дают пить по 10 часов, есть не дают, одежду нельзя передать. Элементарно издеваются», — заявил он. По его мнению, задержание Гринберга может быть попыткой испанской стороны «очернить наших бизнесменов».

«На мой взгляд, сейчас идет общий нездоровый фон в Испании по российским гражданам, может быть в преддверии Чемпионата Мира пытаются как-то дискредитировать. Сами обвинения [против Гринберга] просто бессмысленны. Я знаю, чем всю жизнь занимался Саша, все его бизнесы, как он щепетильно к этому относится», — отметил Алешин. «Саша увлечённый человек, он очень любит футбол, он этим живет. Он действительно меценат, помогает и развивает [футбол], ему это интересно», — добавил Алешин.

Гринберг и партнеры

«У меня есть небольшой бизнес, связанный с арендой недвижимости. В России осталась компания, до сих пор работает», — рассказывал в 2016 году в интервью «Чемпионат.com» Александр Гринберг. Спустя полтора года бизнесмен оказался задержан в ходе операции испанской полиции под кодовым названием «Олигарх» — правоохранители королевства подозревают его в отмывании денег, участии в организованных преступных группировках и связях с «одним из лидеров солнцевской ОПГ» Арнольдом Спиваковским.

Операция проходила в нескольких городах региона Коста-дель-Соль. Правоохранители считают, что россияне «отмыли» €30 млн через ФК «Марбелья», производителя питьевой воды Agua de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.

Футбольный клуб в Марбелье Гринберг приобрел в 2013 году. Тогда команда переживала не лучшие времена — играла в полулюбительской лиге («Терсере») и испытывала финансовые трудности. Сумма сделки составила символический €1. Приход россиянина пошел команде на пользу — команда перебралась дивизионом выше. В первое время работы советником Гринберга в клубе был экс-футболист сборной России Александр Мостовой. Мостовой отказался обсуждать тему Гринберга с РБК.

По данным испанского реестра компаний, помимо ФК «Марбелья» и компании MFC Sport Arena SL (управляет клубным стадионом), Гринберг владеет компанией Terminal Group Spain SL (управление, покупка и продажа недвижимости). Его партнером в этом бизнесе является вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко — также задержанный в ходе операции «Олигарх». В России Гринбергу принадлежит компания с похожим названием — ООО «УК Терминал Групп», также работающая в сфере недвижимости. В числе бизнес-партнеров совладельца «УК Терминал Групп»​ Алешина, по данным «СПАРК», и дочь Гринберга Ксения. Кроме того, Александр Гринберг и Алешин учредили благотворительный фонд «Территория совести».

Еще один их совместный проект — ООО «Терминал-Запад». Там их партнером является Андрей Малевский — брат погибшего в 2001 году после неудачного прыжка с парашютом лидера Измайловской ОПГ Антона Малевского. Там же среди совладельцев — вдова Антона, Жанна Малевская. В прессе Малевского называли «алюминиевым королем» — формально не владевшим долями в крупнейших алюминиевых предприятиях, но «опекавшим» их.

Могила предпринимателя Антона Малевского (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)

Как писала в 2012 году «Новая газета», Гринберг с Алешиным и Андреем Малевским были в составе учредителей ООО «Терминал-Одинцово» (сейчас Малевский вышел из числа совладельцев предприятия). Помимо Гринберга и Алешина, совладельцами «Терминала-Одинцово» числятся футбольный агент Олег Артемов, его партнер Алексей Рыскин и футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов. Самедов отказался прокомментировать РБК свои деловые связи с Гринбергом.

Партнером Гринберга, Малевского и Алешина в нескольких компаниях является Михаил Акодис. Он входит, например, в попечительский совет «Территории совести»). В 1993 году он вместе с будущим владельцем группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым основал компанию «Интерфинанс».

Дочь Гринберга Ксения, с которой связался РБК, заявила, что «в данный момент я и моя семья не можем давать никаких комментариев». На вопрос, связано ли это с личными мотивами или подпиской о неразглашении, Ксения сказала: «Никаких подписок».

Местные не верят

По словам Дмитрия Сидельникова — россиянина, уже 20 лет

живущего и работающего в Марбелье, сообщения о задержании представителей «русской мафии» не вызывают особого доверия у живущих на юге Испании россиян. «Испанская пресса очень любит громкие заголовки про «русскую мафию», «друзей Путина», «операцию спецслужб», но мы не слишком серьезно к этому относимся. — Александр Гринберг и другие задержанные довольно долго жили и вели бизнес в Марбелье, их многие знали», — говорит он, добавляя, что задержанные не соответстауют представлениям об «ужасных русских мафиози, какими их изображают местные СМИ».​