Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,98 57,47 EUR Нал. 68,56 67,88 USD Бирж. 57,58 -0,33 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4201,49 +16,65 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,83 -1,23% DJIA 22368,93 -0,05% Nasdaq 6495,10 +0,65% FTSE 7372,76 +0,68%
Фигурант дела «русской мафии» пожаловался на испанских тюремщиков
Лента новостей
В Саудовской Аравии задержали угрожавшего сжигать женщин за рулем мужчину 19:37, Общество Поклонская осудила одобривших «Матильду» депутатов 19:36, Общество ФСБ опубликовала видео вывоза в Москву подозреваемых в шпионаже крымчан 19:36, Политика Тихие вклады: когда не стоит нервничать из-за депозитов 19:25, Деньги Стритрейсерша Багдасарян отработала наказание за нарушения ПДД 19:12, Общество В Госдуме предложили блокировать сайты запрещенных организаций без суда 19:06, Политика На ярмарке Московской биржи научат вкладывать деньги с умом 19:03, Партнерский материал Умерла фигуристка Людмила Белоусова 19:02, Общество Споры о тарифах: подорожает ли тепло 18:59, Партнерский материал В Крыму при ДТП с автобусом пострадали шесть человек 18:59, Общество Подозреваемых в шпионаже в пользу Украины крымчан арестовали 18:56, Политика Следствие попросило арестовать гражданскую жену полковника Захарченко 18:52, Общество Украина решила судиться с Россией из-за моста в Крым 18:44, Политика Производительность труда в России снизилась второй год подряд 18:38, Экономика Следователи попросят отправить руководство «ВИМ-Авиа» под домашний арест 18:23, Общество УЕФА признал игрока «Зенита» лучшим футболистом Лиги Европы 18:22, Спорт Правительство освободило «Роснефтегаз» от проектов Ил-114 и Ил-96-400 18:17, Экономика СК возбудил дело после расстрела военным сослуживцев в Белогорске 18:15, Общество Сахалин отдаст Дальнему Востоку более 68 млрд руб. за три года 18:13, Экономика Вдова Гагарина стала почетным гражданином Московской области 18:06, Общество Экс-глава департамента ЦБ перешел в криптовалютный стартап 18:02, Бизнес Российские эксперты раскритиковали проект суперракеты Илона Маска 18:00, Общество На Украине двух человек осудили за участие в запуске «Новороссия-ТВ» 17:55, Политика Новым главой «ВИМ-Авиа» назначен экс-гендиректор «Трансаэро» 17:54, Бизнес Новые приключения итальянцев в России 17:52, РБК и Pirelli МИД ответил главе Пентагона на обвинение в поставке оружия талибам 17:52, Политика Минобороны назвало причину расстрела солдатом сослуживцев в Белогорске 17:49, Общество Парламентская оппозиция раскритиковала внесенный в Думу проект бюджета 17:47, Экономика
Фигурант дела «русской мафии» пожаловался на испанских тюремщиков
Общество, 19:39
0
Фигурант дела «русской мафии» пожаловался на испанских тюремщиков
Владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг пожаловался на «издевательства» в испанской тюрьме: ему не давали воды в течение 10 часов и не кормили, передал РБК бизнес-партнер Гринберга Павел Алешин
Александр Гринберг (Фото: Luks MarbellaTV / YouTube)

29 сентября суд в Марбелье оставил задержанного ранее Гринберга под стражей . Он был задержан несколько дней назад в ходе полицейской операции «Олигарх» против «русской мафии» вместе с 10 другими россиянами. Испания обвиняет их в отмывании денег и участии в организованной преступной группировке.

«Не дают пить по 10 часов»

Бизнес-партнер Александра Гринберга Павел Алешин сообщил РБК, что задержание в Испании стало для него «полной неожиданностью». «Мы близкие друзья с Александром, давно дружим, мы партнеры во многих бизнесах, как в России, так и за рубежом. У нас основная компания — «Терминал-Групп», объединяющая несколько фирм, которые занимаются недвижимостью», — пояснил Алешин. Он отметил, что в группу компаний, в частности, входят ООО «Терминал-Запад» и ООО «Терминал-Одинцово».

«То, что случилось с Александром, вполне могло случиться и со мной, просто я не медийная персона», — считает он. Алешин назвал «издевательством» отношение правоохранительных органов Испании к Гринбергу. «Я в контакте с его женой, она там сейчас находится. Ему не дают пить по 10 часов, есть не дают, одежду нельзя передать. Элементарно издеваются», — заявил он. По его мнению, задержание Гринберга может быть попыткой испанской стороны «очернить наших бизнесменов».

«На мой взгляд, сейчас идет общий нездоровый фон в Испании по российским гражданам, может быть в преддверии Чемпионата Мира пытаются как-то дискредитировать. Сами обвинения [против Гринберга] просто бессмысленны. Я знаю, чем всю жизнь занимался Саша, все его бизнесы, как он щепетильно к этому относится», — отметил Алешин. «Саша увлечённый человек, он очень любит футбол, он этим живет. Он действительно меценат, помогает и развивает [футбол], ему это интересно», — добавил Алешин.

Гринберг и партнеры

«У меня есть небольшой бизнес, связанный с арендой недвижимости. В России осталась компания, до сих пор работает», — рассказывал в 2016 году в интервью «Чемпионат.com» Александр Гринберг. Спустя полтора года бизнесмен оказался задержан в ходе операции испанской полиции под кодовым названием «Олигарх» — правоохранители королевства подозревают его в отмывании денег, участии в организованных преступных группировках и связях с «одним из лидеров солнцевской ОПГ» Арнольдом Спиваковским.

Операция проходила в нескольких городах региона Коста-дель-Соль. Правоохранители считают, что россияне «отмыли» €30 млн через ФК «Марбелья», производителя питьевой воды Agua de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.

Футбольный клуб в Марбелье Гринберг приобрел в 2013 году. Тогда команда переживала не лучшие времена — играла в полулюбительской лиге («Терсере») и испытывала финансовые трудности. Сумма сделки составила символический €1. Приход россиянина пошел команде на пользу — команда перебралась дивизионом выше. В первое время работы советником Гринберга в клубе был экс-футболист сборной России Александр Мостовой. Мостовой отказался обсуждать тему Гринберга с РБК.

По данным испанского реестра компаний, помимо ФК «Марбелья» и компании MFC Sport Arena SL (управляет клубным стадионом), Гринберг владеет компанией Terminal Group Spain SL (управление, покупка и продажа недвижимости). Его партнером в этом бизнесе является вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко — также задержанный в ходе операции «Олигарх». В России Гринбергу принадлежит компания с похожим названием — ООО «УК Терминал Групп», также работающая в сфере недвижимости. В числе бизнес-партнеров совладельца «УК Терминал Групп»​ Алешина, по данным «СПАРК», и дочь Гринберга Ксения. Кроме того, Александр Гринберг и Алешин учредили благотворительный фонд «Территория совести».

Еще один их совместный проект — ООО «Терминал-Запад». Там их партнером является Андрей Малевский — брат погибшего в 2001 году после неудачного прыжка с парашютом лидера Измайловской ОПГ Антона Малевского. Там же среди совладельцев — вдова Антона, Жанна Малевская. В прессе Малевского называли «алюминиевым королем» — формально не владевшим долями в крупнейших алюминиевых предприятиях, но «опекавшим» их.

Могила предпринимателя Антона Малевского (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)

Как писала в 2012 году «Новая газета», Гринберг с Алешиным и Андреем Малевским были в составе учредителей ООО «Терминал-Одинцово» (сейчас Малевский вышел из числа совладельцев предприятия). Помимо Гринберга и Алешина, совладельцами «Терминала-Одинцово» числятся футбольный агент Олег Артемов, его партнер Алексей Рыскин и футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов. Самедов отказался прокомментировать РБК свои деловые связи с Гринбергом.

Партнером Гринберга, Малевского и Алешина в нескольких компаниях является Михаил Акодис. Он входит, например, в попечительский совет «Территории совести»). В 1993 году он вместе с будущим владельцем группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым основал компанию «Интерфинанс».

Дочь Гринберга Ксения, с которой связался РБК, заявила, что «в данный момент я и моя семья не можем давать никаких комментариев». На вопрос, связано ли это с личными мотивами или подпиской о неразглашении, Ксения сказала: «Никаких подписок».

Местные не верят

По словам Дмитрия Сидельникова — россиянина, уже 20 лет
живущего и работающего в Марбелье, сообщения о задержании представителей «русской мафии» не вызывают особого доверия у живущих на юге Испании россиян. «Испанская пресса очень любит громкие заголовки про «русскую мафию», «друзей Путина», «операцию спецслужб», но мы не слишком серьезно к этому относимся. — Александр Гринберг и другие задержанные довольно долго жили и вели бизнес в Марбелье, их многие знали», — говорит он, добавляя, что задержанные не соответстауют представлениям об «ужасных русских мафиози, какими их изображают местные СМИ».​

Авторы: Георгий Перемитин, Денис Пузырев, Екатерина Костина.
При участии: Сергей Витько.
Теги: Испания , «русская мафия» , Александр Гринберг
Главное
Умерла фигуристка Людмила Белоусова Общество
Материалы по теме
В Испании освободили семерых обвиняемых по делу «русской мафии» Общество
Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии» Общество
Стали известны детали операции против «русской мафии» в Испании Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку