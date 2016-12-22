Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,05 57,41 EUR Нал. 68,63 67,85 USD Бирж. 57,70 -0,21 EUR Бирж. 68,07 -0,15 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4166,50 -18,34 ММВБ 2074,46 +0,14% РТС 1132,50 +0,62% Brent 57,07 -0,82% DJIA 22343,99 -0,17% Nasdaq 6467,93 +0,22% FTSE 7375,06 +0,71%
В Испании освободили семерых обвиняемых по делу «русской мафии»
Лента новостей
Туроператоры вступились за компанию TUI в ситуации с «ВИМ-Авиа» 16:34, Общество Захарченко заявил о задержании подозреваемых в покушении на министра ДНР 16:29, Политика Путин сменил губернатора Красноярского края 16:02, Политика Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявили обвинение 16:00, Общество США на четверть сократили выдачу виз гражданам России 15:56, Политика Новым финансовым директором Московской биржи стал топ-менеджер ММК 15:45, Бизнес Экс-канцлер Германии избран главой совета директоров «Роснефти» 15:44, Бизнес Работники правительства Крыма уволены за майнинг на рабочих местах 15:41, Технологии и медиа В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума 15:38, Общество Набиуллина заявила о невозможности «вылечить» бизнес-модель «Югры» 15:31, Бизнес СМИ сообщили об использовании смертником овцы в Кабуле 15:30, Политика В Испании освободили семерых обвиняемых по делу «русской мафии» 15:29, Общество Стоимость строительства трассы «Таврида» выросла на 22 млрд руб. 15:22, Экономика Суд арестовал имущество четырех предприятий по делу Приватбанка 15:19, Бизнес Глава штаба Навального назвал причину его задержания в Нижнем Новгороде 15:17, Политика ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Англии за неприличный жест 15:05, Спорт Планы на выходные: идеи для 30 сентября и 1 октября 15:00, Стиль Набиуллина отказалась поддерживать крупные неэффективные банки 14:57, Финансы Помощник Путина подтвердил слова Эрдогана об авансе за С-400 14:55, Политика Вещатель CNN в России устранил нарушения после претензий Роскомнадзора 14:54, Технологии и медиа В Челябинске пришли с обысками к бывшему мэру города 14:48, Общество BMW решила расторгнуть договор с автодилерской группой «Независимость» 14:45, Бизнес Ценам на жилье в Москве предсказали падение до 2024 года 14:37, Недвижимость Газета The Wall Street Journal выпустила последний номер в Европе 14:37, Общество В Екатеринбурге из-за сообщений о бомбах эвакуировали 72 объекта 14:35, Общество В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов 14:24, Политика «Роснефть» обжаловала решение суда по иску к АФК «Система» 14:16, Бизнес «Ямал СПГ» заявил о планах увеличить мощности на 1 млн т в год 14:12, Бизнес
В Испании освободили семерых обвиняемых по делу «русской мафии»
Общество, 15:29
0
В Испании освободили семерых обвиняемых по делу «русской мафии»
Семерых обвиняемых в связях с «русской мафией» освободили из-под стражи. Арнольда Спиваковского, Александра Гринберга, Олега Кузнецова и Сергея Дождева, обвиняемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ, оставили под арестом
Фото: J.J. MADUENO / Marbella

О решении суда в Марбелье сообщает испанское издание ABC и подтверждает источник РБК, знакомый с обвиняемыми. Семеро россиян, среди которых вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и Владимир Дзреев (менеджер компании Agua de Mijas), освобождены из-под стражи.

Они не могут покидать страну, их паспорта изъяты. Все арестованные отрицают предъявляемые им обвинения.

Под стражей остались владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг, Арнольд Спиваковский (также известный как Арнольд Тамм, экс-гендиректор гостиничного комплекса «Космос» и бывший председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист»), владелец производителя бутилированной воды Agua Sierra de Mijas («Аква де Михас») Олег Кузнецов и один из руководителей этой компании Сергей Дождев.

Россиян обвиняют в отмывании €30 млн через испанские компании (футбольный клуб «Марбелья», Agua Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche), а также участии в измайловской и солнцевской преступных группировках. Их задержали 26 сентября — операция под кодовым названием «Олигарх» длилась несколько часов, гражданской гвардии даже пришлось задействовать вертолет. Как сообщала гражданская гвардия Испании, операция готовилась около четырех лет.

Спиваковский, который, по данным испанских правоохранителей, стоит во главе преступной схемы по отмыванию денег и является «одним из лидеров» солнцевской ОПГ, работает менеджером АФК «Система». Он сотрудник деревообрабатывающей компании Сокольский ДОК (входит в подконтрольную «Системе» Segezha Group). По данным «СПАРК-Интерфакса», Спиваковский ранее входил в исполнительный орган Сегежского ЦБК. Кроме того, Спиваковский является президентом фонда поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов «Салтая». По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости». По адресу Спиридоновка, 20, где, как утверждает справочная АФК «Система», находится рабочее место Спиваковского, зарегистрирован Фонд правовых и экономических исследований (там Спиваковский занимает пост президента).

Сергей Дождев — известный в Волгограде предприниматель. Как отмечает издание «Блокнот-Волгоград», Дождева называли одним из близких друзей вице-президента федерации бокса Волгоградской области Владимира Кадина, убитого в 2011 году. По сведениям источника издания, Кадин и Дождев вместе открывали в Испании завод по производству минеральной воды.

Гринберг с 2013 года владеет ФК «Марбелья» (клуб он купил за символический €1). По его словам, в России у него остался работающий бизнес, связанный с арендой недвижимости.

Авторы: Георгий Перемитин, Денис Пузырев.
Теги: Испания , «русская мафия» , солнцевская ОПГ
Главное
Путин сменил губернатора Красноярского края Политика
Материалы по теме
Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии» Общество
Стали известны детали операции против «русской мафии» в Испании Общество
Владелец футбольного клуба в Испании задержан по делу «русской мафии» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку