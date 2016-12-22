В Испании освободили семерых обвиняемых по делу «русской мафии»

Семерых обвиняемых в связях с «русской мафией» освободили из-под стражи. Арнольда Спиваковского, Александра Гринберга, Олега Кузнецова и Сергея Дождева, обвиняемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ, оставили под арестом

Фото: J.J. MADUENO / Marbella

О решении суда в Марбелье сообщает испанское издание ABC и подтверждает источник РБК, знакомый с обвиняемыми. Семеро россиян, среди которых вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и Владимир Дзреев (менеджер компании Agua de Mijas), освобождены из-под стражи.

Они не могут покидать страну, их паспорта изъяты. Все арестованные отрицают предъявляемые им обвинения.

Под стражей остались владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг, Арнольд Спиваковский (также известный как Арнольд Тамм, экс-гендиректор гостиничного комплекса «Космос» и бывший председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист»), владелец производителя бутилированной воды Agua Sierra de Mijas («Аква де Михас») Олег Кузнецов и один из руководителей этой компании Сергей Дождев.

Россиян обвиняют в отмывании €30 млн через испанские компании (футбольный клуб «Марбелья», Agua Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche), а также участии в измайловской и солнцевской преступных группировках. Их задержали 26 сентября — операция под кодовым названием «Олигарх» длилась несколько часов, гражданской гвардии даже пришлось задействовать вертолет. Как сообщала гражданская гвардия Испании, операция готовилась около четырех лет.

Спиваковский, который, по данным испанских правоохранителей, стоит во главе преступной схемы по отмыванию денег и является «одним из лидеров» солнцевской ОПГ, работает менеджером АФК «Система». Он сотрудник деревообрабатывающей компании Сокольский ДОК (входит в подконтрольную «Системе» Segezha Group). По данным «СПАРК-Интерфакса», Спиваковский ранее входил в исполнительный орган Сегежского ЦБК. Кроме того, Спиваковский является президентом фонда поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов «Салтая». По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости». По адресу Спиридоновка, 20, где, как утверждает справочная АФК «Система», находится рабочее место Спиваковского, зарегистрирован Фонд правовых и экономических исследований (там Спиваковский занимает пост президента).

Сергей Дождев — известный в Волгограде предприниматель. Как отмечает издание «Блокнот-Волгоград», Дождева называли одним из близких друзей вице-президента федерации бокса Волгоградской области Владимира Кадина, убитого в 2011 году. По сведениям источника издания, Кадин и Дождев вместе открывали в Испании завод по производству минеральной воды.

Гринберг с 2013 года владеет ФК «Марбелья» (клуб он купил за символический €1). По его словам, в России у него остался работающий бизнес, связанный с арендой недвижимости.