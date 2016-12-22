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МВД заявило о задержании двух подозреваемых в организации «групп смерти»
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МВД заявило о задержании двух подозреваемых в организации «групп смерти»
Общество, 12:53
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МВД заявило о задержании двух подозреваемых в организации «групп смерти»
В Московской области и Хабаровском крае задержаны 21-летний мужчина и девушка, которые были администраторами «группы смерти». Их подозревают в склонении подростков к суициду, заявили в МВД
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Московской области и Хабаровске задержаны администраторы «групп смерти», которых подозревают в покушении на убийство. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сообщение ведомства есть у РБК.

По ее словам, в Подмосковье задержан 21-летний администратор группы «ВКонтакте», созданной в январе этого года, которая «склоняла подростков к совершению самоубийств». У группы было всего несколько десятков подписчиков, для которых задержанный придумывал «различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие».

«По месту его жительства полицейские изъяли компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими подписчиками», — сообщила Волк.

МВД возбудило два уголовных дела по ст. 110.1 и 110.2 УК РФ («склонение к совершению самоубийства» и «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства»). Решением суда подозреваемый заключен под стражу.

В Хабаровске была задержана девушка-администратор «закрытой группы в социальной сети, склонявшей подростков к совершению самоубийств», заявила Волк. У нее изъяли «тетради со списками участников группы, записями об их увлечениях, семейных и личных проблемах», ноутбуки и мобильные телефоны.

«В отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников», — заявила Волк. Подозреваемая решением суда заключена под стражу.

Видео: МВД России

Первый приговор администратору одной из «групп смерти» был вынесен Тобольским районным судом в середине июля. Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Суд признал его причастным к двум эпизодам доведения девочек-подростков до суицида, заявляла помощник судьи Тобольского районного суда Эльвира Якубова.

Петербургское управление СКР, которое расследовало дело в отношении Будейкина, утверждало, что он в апреле—мае 2016 года в Москве и Московской области через социальную сеть «ВКонтакте» пропагандировал суицид среди несовершеннолетних и склонял их к его совершению.

Представитель Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева говорила РБК, что Будейкин признал вину.

«Группы смерти» стали известны после публикации «Новой газеты», в которой говорилось, что детей склоняют к суициду через группы в соцсети «ВКонтакте».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: МВД
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