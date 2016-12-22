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Большинство россиян никогда не слышали о Серебренникове
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Большинство россиян никогда не слышали о Серебренникове
Дело Серебренникова, 10:48
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Большинство россиян никогда не слышали о Серебренникове
Проведенный ВЦИОМом опрос показал, что 59% никогда не слышали даже фамилии режиссера, а его спектакли и фильмы видели лишь около 4% респондентов
Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Несмотря на то что число упоминаний в СМИ Кирилла Серебренникова этим летом резко выросло, большинство россиян никогда не слышали даже фамилии режиссера, следует из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе проведенного его экспертами опроса 59% респондентов признались, что слышат о таком режиссере впервые, а еще 2% затруднились ответить.

Впрочем, когда участников опроса спросили, слышали ли они об аресте обвиняемог​о в хищениях государственных средств, результат оказался иным. При такой постановке вопроса 50% респондентов сказали, что как минимум что-то слышали об этом. А еще 12% заявили, что хорошо знают о происходящем.

При этом без подсказок об аресте Серебренникова по обвинению в растрате государственных средств вспомнили только 8%. При этом режиссером его назвали 13%, режиссером «Гоголь-центра» — 3% и кинорежиссером — 2%.

Среди тех, кто без подсказок хоть что-нибудь вспомнил о Серебренникове, в том, что видели его спектакли и фильмы, признались только 14%, или примерно 4% от общего числа респондентов. При этом в Москве и Петербурге доля знатоков творчества Серебренникова оказалась существенно выше (31%), а на селе — вдвое ниже (7%).

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«Кирилл Серебренников известен в той или иной степени уже почти трети наших сограждан. Причем эта известность резко выросла (фактически удвоилась) после и по причине его задержания правоохранительными органами и освещения этого факта в масс-медиа и интернете. Тем не менее существует и немаленькая аудитория Серебренникова как режиссера. Теперь же и театралы, и значительная часть тех, кого к театралам не отнесешь, с интересом следят за развитием дела Серебренникова», — прокомментировал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Видео: РБК

23 августа 2017 года Басманный суд Москвы поместил режиссера под домашний арест до 19 октября по делу о его продюсерской компании «Седьмая студия», которую следствие обвиняет в хищении 68 млн руб. из госсубсидии ​на поддержку современного искусства. Защита Серебренникова обжаловала это решение.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ВЦИОМ , Кирилл Серебренников
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