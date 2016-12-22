К делу Серебренникова подключили Службу защиты конституционного строя ФСБ

Оперативным сопровождением дела режиссера Кирилла Серебренникова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Это подразделение курирует в том числе театры и музеи, говорят источники РБК

Кирилл Серебренников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Кураторы театров

Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение дела, по которому проходит режиссер и художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом дела, и подтвердили два собеседника, близких к спецслужбе.

Серебренникову вменяется организация хищения 68 млн руб. из госсубсидии на поддержку современного искусства, которую получила его продюсерская компания «Седьмая студия». По делу проходят также четверо подчиненных режиссера из «Седьмой студии» и «Гоголь-центра». О деле стало известно после обысков 23 мая.

Сотрудники Службы по защите конституционного строя подключились к работе по делу не сразу, а после обысков и первых задержаний, уточнили источник РБК, близкий к ФСБ, и собеседник, знакомый с делом. Сейчас именно это подразделение (так называемая 2-я служба ФСБ) курирует оперативную работу по «Седьмой студии». Спецслужба проверяет связи и контакты фигурантов дела, отметили два источника.

2-я служба «оперативно обеспечивает деятельность Министерства культуры», — уточнил еще один собеседник, близкий к ведомству. Это подтвердил РБК бывший начальник Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России Александр Михайлов: «Театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство. Я сам был замначальника отдела, который занимался кураторством театров, выставок. Понимание специфики было абсолютное».

«Учреждения культуры могут использоваться противником для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебное отношение к Российской Федерации. На их базе может осуществляться вербовка», — добавил Михайлов.

В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники ФСБ «получают упреждающую информацию, проводят мероприятия, санкционированные судом, в том числе технического характера», — уточнил РБК Михайлов. Так, спецслужбы могут вести наблюдение, прослушивать телефоны, контролировать переписку, обследовать помещения, проводить оперативные эксперименты и внедрять сотрудников в группы. «В данном случае это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД», — пояснил собеседник РБК.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу Министерства культуры.

Работа с террористами и политиками

Сотрудники 2-й службы ФСБ задерживали исполнителей убийства политика Бориса Немцова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН) , лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина) . Оперативники занимаются и поисками за рубежом бывшего вице-премьера России Альфреда Коха, который обвиняется в контрабанде культурных ценностей. В январе этого года сотрудники подразделения проводили выемку документов в Эрмитаже в связи со срывом контракта на строительство нового фондохранилища музея. При этом дело против замглавы Министерства культуры Григория Пирумова об организации хищений на реставрации памятников курировала другая служба — главное управление собственной безопасности ФСБ, хотя 2-я служба тоже в ней участвовала, уточнил один из источников РБК.

Подразделение сопровождает дела, которые связаны с терроризмом или политикой, а применительно к делу «Седьмой студии» «можно говорить о политизации процесса», сказал РБК адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин.

«Служба ​занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, экстремизмом, и в том числе ограждением творческой интеллигенции от нашего противника», — подчеркнул экс-глава ЦОС ФСБ Михайлов. По его словам, этот факт не свидетельствует, что власти воспринимают дело «Седьмой студии» как политическое: «Никакой идеологии там нет».

Адвокат Андрей Спориш, защищающий фигурантку дела Нину Масляеву, сказал РБК, что не знает о работе ФСБ по делу «Седьмой студии». Адвокат Юрий Лысенко, представляющий интересы обвиняемого Юрия Итина, отказался от комментариев. Адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская поступила так же, сославшись на отсутствие времени. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов не ответил на звонки и сообщения РБК.

Дело «Седьмой студии»

Серебренников был задержан 22 августа, на следующий день Басманный суд отправил его под домашний арест по обвинению в организации хищения 68 млн руб. из субсидии на поддержку современного искусства, которая была выделена его продюсерской компании «Седьмая студия». По словам следователя, вина режиссера подтверждается финансовыми документами компании и показаниями ее сотрудников — гендиректора Юрия Итина, который также находится под домашним арестом, и бухгалтера Нины Масляевой, помещенной под стражу.

По версии СКР, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссер и создал «Седьмую студию». Сотрудники компании предоставляли Минкультуры «планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные, завышенные сведения об их количестве и стоимости», составляли ложные отчеты, а также фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, а затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.

Дело «Седьмой студии» было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало только после обысков в «Гоголь-центре» и еще по нескольким адресам в мае этого года. Кроме Серебренникова, Итина и Масляевой по делу проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова, которая скрылась и объявлена в розыск.