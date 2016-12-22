Оставленный без еды и сна гендиректор «ВИМ-Авиа» не смог дать показания

Как сообщил РБК Михаил Воронин, адвокат генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, его клиент попросил отложить дачу показаний в Следственном комитете по уголовному делу о мошенничестве. «Он со вчерашнего вечера всю ночь находился в СК без еды, воды, отдыха и сна. Он физически сегодня утром не мог давать показания, поэтому попросил отсрочить», — сказал юрист, подчеркнув, что Кочнев в принципе не отказался от общения со следствием.
В свою очередь, адвокат главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерины Пантелеевой Екатерина Павловская сообщила РБК, что 27 сентября Пантелеева вместе с Кочневым по вызову явились в Следственный комитет для дачи показаний. «Завтра будет допрос и избрана мера пресечения», — сказала Павловская.
Адвокат при этом не смогла подтвердить информацию о том, что Пантелеева отрицает хищения в авиакомпании, сославшись на подписку о неразглашении.
Ранее агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Павловская после допроса, который продолжался всю ночь без еды и сна, дала развернутые показания и объяснила причины массовой отмены рейсов «ВИМ-Авиа».
О задержании Кочнева и Пантелеевой Следственный комитет России сообщил утром 28 сентября. СК также подтвердил отъезд за границу владельцев авиакомпании Рашида и Светланы Мурсекаевых. «В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — уточняется в сообщении. Источник РБК в оперативно-разыскном отделе МВД указал, что если Мурсекаев не явится 28 сентября на допрос, то будет объявлен сначала в федеральный розыск, а затем и в международный.
Ранее СКР завел дело в отношении неназванных сотрудников «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами. 27 сентября дело было перенаправлено в центральный аппарат.
Ситуация вокруг «ВИМ-Авиа» обострилась в конце прошлой недели. 22 сентября в московском аэропорту Домодедово были задержаны десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» как по российским, так и по международным направлениям. В Росавиации сообщили, что эти задержки связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями.
25 сентября один из владельцев «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено».
Утром 26 сентября было отменено более 20 регулярных рейсов и более 10 чартерных рейсов авиакомпании в трех российских городах и шести зарубежных странах (Болгария, Италия, Испания, Греция, Турция и Кипр). «ВИМ-Авиа» имеет обязательства о перевозке около 200 тыс. пассажиров до конца года. Росавиация обратилась к нескольким российским авиакомпаниям (среди них — Azur Air и UTair) в связи с ситуацией с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа».
В тот же день Росавиация провела экстренное совещание, посвященное проблеме. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что главной задачей сейчас является вывоз из-за рубежа тех клиентов «ВИМ-Авиа», отдых которых подошел к концу. В тот же день Соколов заявил, что поддержка «ВИМ-Авиа» бессмысленна, поскольку «компания практически прекратила работу».
Ситуация с «ВИМ-Авиа» 27 сентября обсуждалась на совещании с членами правительства, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства выразил недоумение тем фактом, что авиакомпания, по словам чиновников, соответствует всем критериям, но при этом работать не может. Путин объявил неполное служебное соответствие министру Соколову и указал Дворковичу, что тот уделяет отрасли недостаточно внимания.
Вечером 27 сентября расследование в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было передано в Главное управление СК по расследованию особо важных дел. Тогда же стало известно, что владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его супруга покинули Россию.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.