Оставленный без еды и сна гендиректор «ВИМ-Авиа» не смог дать показания

Генеральный директор компании «ВИМ-Авиа» попросил следствие отсрочить дачу показаний в СК. Объяснил он это своим физическим состоянием после бессонной ночи

Александр Кочнев (Фото: Татьяна Белякова / ТАСС)

Как сообщил РБК Михаил Воронин, адвокат генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, его клиент попросил отложить дачу показаний в Следственном комитете по уголовному делу о мошенничестве. «Он со вчерашнего вечера всю ночь находился в СК без еды, воды, отдыха и сна. Он физически сегодня утром не мог давать показания, поэтому попросил отсрочить», — сказал юрист, подчеркнув, что Кочнев в принципе не отказался от общения со следствием.

В свою очередь, адвокат главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерины Пантелеевой Екатерина Павловская сообщила РБК, что 27 сентября Пантелеева вместе с Кочневым по вызову явились в Следственный комитет для дачи показаний. «Завтра будет допрос и избрана мера пресечения», — сказала Павловская.

Адвокат при этом не смогла подтвердить информацию о том, что Пантелеева отрицает хищения в авиакомпании, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Павловская после допроса, который продолжался всю ночь без еды и сна, дала развернутые показания и объяснила причины массовой отмены рейсов «ВИМ-Авиа».

О задержании Кочнева и Пантелеевой Следственный комитет России сообщил утром 28 сентября. СК также подтвердил отъезд за границу владельцев авиакомпании Рашида и Светланы Мурсекаевых. «В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — уточняется в сообщении. Источник РБК в оперативно-разыскном отделе МВД указал, что если Мурсекаев не явится 28 сентября на допрос, то будет объявлен сначала в федеральный розыск, а затем и в международный.

Ранее СКР завел дело в отношении неназванных сотрудников «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами. 27 сентября дело было перенаправлено в центральный аппарат.

Ситуация вокруг «ВИМ-Авиа» обострилась в конце прошлой недели. 22 сентября в московском аэропорту Домодедово были задержаны​ десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» как по российским, так и по международным направлениям. В Росавиации сообщили, что эти задержки связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями.



25 сентября один из владельцев «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено».

Утром 26 сентября было отменено более 20 регулярных рейсов и более 10 чартерных рейсов авиакомпании в трех российских городах и шести зарубежных странах (Болгария, Италия, Испания, Греция, Турция и Кипр). «ВИМ-Авиа» имеет обязательства о перевозке около 200 тыс. пассажиров до конца года. Росавиация обратилась к нескольким российским авиакомпаниям (среди них — Azur Air и UTair) в связи с ситуацией с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа».



В тот же день Росавиация провела экстренное совещание, посвященное проблеме. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что главной задачей сейчас является вывоз из-за рубежа тех клиентов «ВИМ-Авиа», отдых которых подошел к концу. В тот же день Соколов заявил, что поддержка «ВИМ-Авиа» бессмысленна, поскольку «компания практически прекратила работу».

Ситуация с «ВИМ-Авиа» 27 сентября обсуждалась на совещании с членами правительства, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства выразил недоумение тем фактом, что авиакомпания, по словам чиновников, соответствует всем критериям, но при этом работать не может. Путин объявил неполное служебное соответствие министру Соколову и указал Дворковичу, что тот уделяет отрасли недостаточно внимания.

Вечером 27 сентября расследование в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было передано в Главное управление СК по расследованию особо важных дел. Тогда же стало известно, что владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его супруга покинули Россию.