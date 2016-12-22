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Глава МВД прокомментировал гибель гаишника в ДТП с Mercedes на Арбате
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Глава МВД прокомментировал гибель гаишника в ДТП с Mercedes на Арбате
Общество, 14:11
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Глава МВД прокомментировал гибель гаишника в ДТП с Mercedes на Арбате
По словам Владимира Колокольцева, расследование гибели сотрудника ГИБДД не будет ангажированным. Ранее РБК сообщал, что за рулем иномарки был прапорщик ФСБ, которого увезли с места происшествия на машине с номерами серии АМР
Владимир Колокольцев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава МВД Владимир Колокольцев прокомментировал сообщения о том, что расследование гибели полицейского на Новом Арбате может быть предвзятым.

«Никакой предубежденности, никакой ангажированности и никакого желания преуменьшить чью-либо заслуженную вину в действиях следствия не имеется», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, отсутствие предвзятости в работе следствия подтверждается, «если посмотреть на последние резонансные ДТП».

Речь идет о ДТП, которое произошло поздно вечером в понедельник, 25 сентября. Mercedes Benz S450 с госномером АМР выехал на разделительную на Новом Арбате и на большой скорости сбил стоявшего там сотрудника ГИБДД. Как говорили источники РБК в столичном управлении МВД и в ГИБДД, водителя автомобиля увезли с места происшествия также на машине с номером серии АМР. Оба автомобиля имеют отношение​ к ФСБ. Позднее источник РБК сообщил, что за рулем был прапорщик ФСБ.

Mercedes с номерами АМР сбил полицейского на Новом Арбате Еще 3 фото
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РБК публиковало видео с места ДТП, на котором видно, как мужчина скручивает с автомобиля Mercedes номера. Рядом стоят сотрудники ДПС, один из них смотрит на поток автомобилей и жезлом показывает им, чтобы они проезжали дальше. Сняв номер с автомобиля, неизвестный уходит. 

О том, что с автомобиля были сняты номера, сообщал также корреспондент издания «Газета.Ru», оказавшийся рядом с местом ДТП.

В Сети появлялось видео, на котором зафиксирован момент ДТП. Его опубликовал пользователь «ВКонтакте», который утверждал, что у него есть доступ к камере видеонаблюдения на Новом Арбате.

В Кремле обратили внимание на ДТП, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ДТП , Mercedes
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