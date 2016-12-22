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Ущерб от взрывов на Украине оценен в «страшенные сотни миллиардов гривен»
Украинский кризис, 11:12
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Ущерб от взрывов на Украине оценен в «страшенные сотни миллиардов гривен»
По словам главного военного прокурора Украины, возобновить уничтоженные взрывами на складах запасы боеприпасов будет «очень сложно»
Фото: Efrem Lukatsky / AP

В результате взрывов на арсеналах армия Украины за последние два года потеряла столь большое количество боеприпасов, что восстановить потери будет «очень сложно», заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Государству будет очень сложно возобновить весь этот боезапас, который за два года взорвался, это страшенные сотни миллиардов гривен», — сказал Матиос на брифинге, который транслировал телеканал «112.ua».

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Накануне, 27 сентября, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил на заседании военного кабинета под председательством президента Петра Порошенко, что на складе в Калиновке хранилось 68 тыс. т готовых к применению боеприпасов и еще 15 тыс. т компонентов к ним.

Основной причиной повторения чрезвычайных происшествий в украинских арсеналах главный военный прокурор назвал «заскорузлость» системы, обеспечивающей использование средств, выделяемых на охрану и обслуживание военных складов, за которую отвечает Генеральный штаб.

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Матиос пояснил, что арсенал в Калиновке Винницкой области, пожар и взрывы на котором начались 26 сентября 2017 года, охраняли лишь несколько постов зенитного прикрытия и 17 сотрудников военизированной охраны. Однако на других складах, по словам главного военного прокурора, ситуация не лучше.

«Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. Вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет «Точка-У», военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения», — сообщил Матиос.

Главный военный прокурор сообщил, что пьяными на военном складе оказались полковник и подполковник.

Матиос особо отметил, что никаких диверсионных групп, которые якобы были задержаны в преддверии взрыва арсенала в Калиновке, не было. Накануне о задержании диверсантов и о том, что причиной взрыва на складе боеприпасов стала атака беспилотника, заявлял пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

Матиос пояснил, что прокуратура расследует все возможные версии случившегося в Калиновке.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , взрыв
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