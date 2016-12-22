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Топ-менеджера En+ арестовали по делу об особо крупном мошенничестве
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Топ-менеджера En+ арестовали по делу об особо крупном мошенничестве
Общество, 09:49
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Топ-менеджера En+ арестовали по делу об особо крупном мошенничестве
В Москве помещен по домашний арест топ-менеджер En+ Олега Дерипаски Дмитрий Пономарев. Пономарева подозревают в том, что на своей прошлой работе в «Совете рынка» он взял на фиктивную ставку жену экс-чиновника Минэнерго
Дмитрий Пономарев (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

В Москве решением Нагатинского районного суда в среду, 27 сентября, был помещен под домашний арест топ-менеджер En+ Group Дмитрий Пономарев, его заподозрили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на документы суда. Документы также есть в распоряжении РБК. En+ управляет промышленными активами миллиардера Олега Дерипаски (состояние $5,1 млрд)

Претензии следствия не относятся к его работе в En+. Еще в 2011 году Пономарев, тогда возглавлявший ассоциацию «Совет рынка», взял на работу жену заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича Оксану Гринкевич. Она числилась в должности заместителя начальника административно-хозяйственного управления «Совета Рынка», но, как выяснилось, «трудовую деятельность не осуществляла, трудовые функции не выполняла, на рабочем месте отсутствовала», пишет «Коммерсантъ». Таким образом было похищено 3 млн руб.

О том, что арест Пономарева не имеет отношения к его деятельности в En+, РБК заявили в самой компании. «По нашей информации, вопросы правоохранительных органов к Дмитрию относятся к периоду его работы в НП «Совет рынка» в 2011 году, то есть до прихода в компанию», — сообщили в En+, напомнив, что Пономарев начал работу в компании в августе 2013 года в должности директора по связям с органами власти и общественными организациями.

Пономарев был задержан 25 сентября, следует из материалов суда, которые есть у РБК. По данным «Коммерсанта», менеджера задержали дома сотрудники полиции при поддержке оперативников ФСБ.

Дмитрий Пономарев — специалист по биржевой торговле, отмечает газета. В 1997–2001 годах он возглавлял Фондовую биржу РТС, затем работал в РАО «ЕЭС ​России», где занимался разработкой и организацией оптового энергорынка госхолдинга. Затем возглавил НП «Совет рынка», которое регулирует энергорынок.

Из «Совета рынка» Пономарев ушел после того, как премьер (в тот момент Владимир Путин) раскритиковал топ-менеджеров энергокомпаний за использование офшорных схем, упомянув фамилию Пономарева.

По данным «Коммерсанта», претензии к Пономареву появились после проверки «Совета рынка» Генпрокураторой. Надзорное ведомство передало данные в ФСБ, откуда они попали в столичную полицию, где и было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере против руководства ассоциации.

Пономарев, по данным источников газеты, выразил готовность сотрудничать со следствием и возместить ущерб. Пономарева арестовали в день его 50-летия.​

Авторы: Павел Казарновский, Алина Фадеева, Светлана Бурмистрова.
Теги: арест , En+ , Дмитрий Пономарев
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