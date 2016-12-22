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Пытавшихся поджечь сено у Кремля арестовали по обвинению в терроризме
Общество, 16:35
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Пытавшихся поджечь сено у Кремля арестовали по обвинению в терроризме
Суд арестовал двух соратников националиста Вячеслава Мальцева по обвинению в терроризме. Оба готовили акцию с поджогом сена на Манежной площади у стен Кремля
Фото: Владислав Шатило / РБК

Мещанский суд Москвы арестовал двух активистов признанного запрещенным в России движения «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева — Юрия Корного и Андрея Кептя, пытавшихся устроить пожар рядом с памятником Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Они арестованы до 23 декабря. Подозреваются по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)», — заявили в пресс-службе.

О задержании пятерых человек, которые пытались поджечь сено, оставшееся после проведения ярмарки на Манежной, сообщал 12 октября РЕН ТВ. По данным телеканала, речь шла о пятерых активистах движения «Артподготовка». Сообщалось, что задержания были проведены ночью, когда активисты разливали бензин, смешанный с моторным маслом. У задержанных изъяли семь литровых пластиковых бутылок с данной смесью, канистру и листовки.

«ОВД-инфо» уточняло, что все пятеро были задержаны по ст. 19.3 КоАП — неповиновение сотруднику полиции, и в тот же день арестованы по этой статье на 15 суток.

На этой неделе ТАСС со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что ФСБ заподозрило Корного и Кептя в терроризме. Сообщалось, что оба были доставлены на допрос в ведомство.

Адвокат Игорь Элифханов, представляющий интересы Корного и Кептя по административному делу, возбужденному после их задержания на Манежной площади 12 октября, заявил РБК, что подозрения в совершении преступления по статье «террористический акт» являются «устрашением».

«Состава преступления по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК у них на самом деле нет. Нужно много обстоятельств доказать для того, чтобы вменять эту статью, а то, что у одного канистра была пустая, у второго бутылки с зажигательной смесью, — это еще не терроризм. Тот кусок соломы, который лежал на Манежной площади и который они хотели поджечь, он никак не мог повлечь гибель людей — состав преступления натянут», — считает Элифханов.

Сам Мальцев в июле покинул Россию. В октябре Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Окрест, Егор Губернаторов.
Теги: суд , Кремль , арест , терроризм , поджог
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