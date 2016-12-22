Украина закрыла небо над горящим складом с боеприпасами под Винницей

Власти Украины приняли решение закрыть воздушное пространство над горящим складом боеприпасов в Винницкой области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

«Решением «Украэроцентра» закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты. Сейчас МИУ [Министерство инфраструктуры Украины] ожидает уточнений от ГШ [Главного штаба] ВСУ и командование ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов», — написал он.

О пожаре на складе с боеприпасами, расположенном в городе Калиновка Винницкой области, стало известно вечером 26 сентября.

По словам местных жителей, сначала они услышали взрыв, а затем яркие вспышки. Также очевидцы рассказали, что в городе было отключено электричество.

Как сообщили изданию Liga.net в украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сообщения о взрывах на складах украинского Министерства обороны появились около 22:00. На тушение возгорания были направлены два пожарных танка. По данным экстренных служб, пострадавших в результате пожара нет, сообщает «112 Украина».

По данным телеканала, на данный момент перекрыты все въезды в Калиновку. Началась эвакуация жителей. В городе работают полицейские, которые занимаются охраной имущества людей, которые выезжают из населенного пункта. Кроме того, закрыто движение по трассе Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский.

Также перекрыто движение на железнодорожном перегоне Сосенка — Калиновка и движение на город Жмеринка. Было принято решение изменить маршруты движения 14 поездов, и были эвакуированы работники четырех железнодорожных станций.

На место происшествия в Калиновку выехал глава Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Как отмечает «112 Украина», на горящем арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». Площадь склада составляет около 60 гектаров.