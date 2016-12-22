Уголовное дело о стрельбе Умара Джабраилова в отеле передали в суд

Расследование уголовного дела против Умара Джабраилова завершено, дело передано в суд, сообщили в МВД. В конце августа бизнесмен устроил стрельбу в своем номере в гостинице Four Seasons в Москве

Умар Джабраилов (в центре) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Умара Джабраилова, который в конце августа устроил стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы.

Сообщение об окончании следствия и передаче дела в суд опубликовано на сайте ГУ МВД по Москве, в пресс-службе главка РБК подтвердили, что речь в сообщении идет об Умаре Джабраилове.

«Окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении мужчины, который ранее устроил стрельбу в отеле в центре столицы. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину», — говорится в сообщении.

По данным МВД, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Тверской районный суд Москвы, однако пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко рассказала РБК, что в суд оно пока не поступило.

Умар Джабраилов на момент публикации был недоступен для связи. Пресс-секретарь Джабраилова Григорий Горчаков не ответил на звонок РБК.

Стрельба в номере Four Seasons была зафиксирована вечером 29 августа. Прибывшие по вызову сотрудников гостиницы правоохранительные органы обнаружили, что огонь открыл экс-сенатор от Чеченской Республики. В его номере обнаружили следы от пуль на потолке, наградное оружие и белый порошок, сообщал РБК.

Джабраилова обвиняют по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). По этой статье бизнесмену может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Сам Джабраилов позднее объяснил, что стрелял в потолок номера из-за «нервного срыва», после того как некие бизнесмены отказались помочь благотворительному фонду, о поддержке которого он их попросил. Он также добавил, что является «человеком контуженным, раненым», а в потолок стрелял «от отчаяния».

До этого бизнесмен утверждал в разговоре с корреспондентом РБК, что руководство Four Seasons и служба охраны хотели выжить его из отеля, и он выстрелами выразил «свой бунтарский протест». Он также заявил, что никакого «белого порошка» в его номере не было.

В конце сентября агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что следствие назначило Джабраилову психиатрическую экспертизу — в качестве меры, предусмотренной процедурой расследования дела, связанного с хранением наркотиков.