На выборах президента РАН победил кандидат Фортова

Академики избрали главой РАН директора нижегородского Института прикладной физики РАН Александра Сергеева. Он получил на выборах 1045 голосов

Александр Сергеев (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

В Российской академии наук объявили результаты второго тура выборов президента организации. Избранным главой РАН стал директор Института прикладной физики Александр Сергеев.

Его соперником по второму туру был руководитель Института океанологии имени П.П.Ширшова Роберт Нигматулин. В первом туре Сергеев также победил и набрал в два раза больше голосов, чем Нигматулин.

В первом туре из предвыборной гонки выбыли Геннадий Красников (занял третье место), руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко (четвертое) и гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов (пятое).

Сергеев и Нигматулин — члены влиятельного клуба ученых «1 июля». В это сообщество входят академики, выступившие против реформы РАН, начатой в 2013 году. Тогда правительство учредило Федеральное агентство научных организаций, которому переподчинило управление всем имуществом институтов РАН, и объединило РАН с сельскохозяйственной и медицинской академиями.

Кандидатуру Сергеева поддерживал проректор МГУ Алексей Хохлов, исключенный правительством из списка кандидатов в президенты РАН. Он призвал голосовать всех своих сторонников за Сергеева. Хохлова на момент снятия с выборов открыто поддержали 70 академиков. За Сергеева выступил и бывший руководитель РАН Владимир Фортов. Он заявил, что Сергеев ученый с мировым именем и умеет «хорошо работать в коллективе». Фортов считался основным претендентом на пост главы РАН весной, во время первой попытки академиков выбрать себе президента