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Сотни китайских туристов застряли в России из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа»
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Сотни китайских туристов застряли в России из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 15:34
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Сотни китайских туристов застряли в России из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа»
Уже в ближайшие несколько дней число туристов из КНР, ожидающих вылета в Домодедово и Пулково, может превысить 2 тыс.
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Из аэропорта Домодедово из-за отмены рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» не могут вылететь 13 групп туристов из Китая общей численностью около 500 человек, говорится в поступившем в РБК сообщении туристической ассоциации «Мир без границ». Еще девять групп китайских туристов, по ее данным, находятся сейчас в петербургском аэропорту Пулково.

По информации «Мира без границ», все группы туристов из КНР пока не проходили погранконтроль и в настоящее время находятся в залах ожидания аэропортов вне так называемой чистой зоны.

В ближайшие дни число китайских туристов, застрявших в российских аэропортах, может существенно вырасти, предупреждают эксперты. По данным «Мира без границ», до 3 октября из Москвы и Петербурга рейсами «ВИМ-Авиа» должны вылететь в Пекин, Шэньян, Сиань, Фучжоу, Тайюань, Чэнду, Гуанчжоу, Ухань и Шанхай еще 63 группы туристов из КНР.

«В случае если ситуация с перевозчиком не изменится, проблемы с выездом в эти сроки возникнут у 2300 туристов из КНР. Невозможность вылета безвизовых групп порождает целый ряд проблем, связанных с размещением туристов в отелях, а также в части визового и миграционного законодательства», — отмечается в сообщении «Мира без границ».

Проблема в том, что в случае невозможности покинуть территорию России в установленный срок (в соответствии с межправительственным соглашением срок безвизового пребывания китайских туристов в России ограничен 15 днями, однако заранее одобренные программы пребывания большинства групп сверстаны исходя из сроков в 6–7 дней, и продлить эти сроки нельзя из-за отсутствия прописанной документами процедуры), туристы автоматически становятся нарушителями миграционного законодательства.

В сообщении «Мира без границ» подчеркивается, что уже известны случаи, когда отели отказываются продлевать размещение групп туристов из Китая, опасаясь, в свою очередь, стать нарушителем миграционного законодательства. За каждого размещенного с нарушением миграционных правил туриста отель, по данным «Мира без границ», может быть оштрафован на 400 тыс. руб.

Сотрудница московского дипломатического представительства государственного управления по делам туризма КНР заявила РБК, что не может ничего прокомментировать.

По данным Росстата, за последние годы число прибывающих в Россию китайских туристов резко выросло. Если в 2014 году Россию посетили 874 тыс. китайских туристов, то уже в 2015 году их число выросло до 1,122 млн, а в 2016-м — до 1,289 млн. За январь—июнь 2017 года в России побывали 552 тыс. туристов из Китая, что на 20,5% больше, чем в первой половине 2016 года.

Вечером 25 сентября «ВИМ-Авиа», которая входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний России по перевозкам пассажиров, заявила о планах введения внешнего антикризисного управления. Тогда же было объявлено о полном прекращении чартерных авиаперевозок.

Причиной остановки полетов «ВИМ-Авиа» стала задолженность перед поставщиками топлива и аэропортами (в том числе перед базовым аэропортом компании — Домодедово).

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Бизнес

Ранее во вторник Ассоциация туроператоров (АТОР) предупредила, что остановка работы «ВИМ-Авиа» может привести к коллапсу на туристическом и авиационном рынках и, как следствие, к «значительному репутационному ущербу для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широкому недовольству рядовых граждан».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «ВИМ-Авиа»
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