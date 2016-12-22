Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,33 EUR Нал. 68,47 67,75 USD Бирж. 57,57 +0,01 EUR Бирж. 67,87 -0,35 USD ЦБ. 57,52 -0,05 EUR ЦБ. 68,02 -0,53 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 3937,48 +21,79 ММВБ 2081,25 +0,59% РТС 1138,83 +0,73% Brent 58,75 -0,63% DJIA 22296,09 -0,24% Nasdaq 6370,59 -0,88% FTSE 7297,30 -0,05%
Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет
Лента новостей
ФСБ опровергла данные об установленном организаторе звонков о минировании 14:20, Общество Большинство россиян не слышали о технологии блокчейн 14:08, Технологии и медиа В Роскомнадзоре разъяснили слова о возможной блокировке Facebook 14:07, Общество Во время турнира по борьбе в Краснодаре произошла массовая драка 13:59, Общество Урин заявил о беспокойстве за судьбу «Нуреева» из-за «правых» 13:54, Общество В Кремле рассказали о своем отношении к деятельности Facebook 13:53, Общество Венгрия посоветовала Порошенко забыть о «европейской Украине» 13:51, Политика Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области 13:43, Политика Российские военные возвели в Сирии мост для переброски техники 13:41, Политика В Кремле отказались комментировать ДТП с сотрудником полиции 13:39, Общество Какой кроссовер купить в 2018-м: Duster, Karoq, Cayenne и другие варианты 13:31, Авто  Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет 13:28, Общество СМИ сообщили об обысках в администрации Алтайского края 13:23, Политика Опубликована карта размещения первых 210 домов по программе реновации 13:16, Общество «Автостат» заявил о рекордной доле автомобилей российской сборки на рынке 13:10, Бизнес Фонд реновации Москвы возглавил бывший глава ДСК-1 13:09, Общество Mercedes с номерами АМР сбил полицейского на Новом Арбате 13:09, Фотогалерея  Самый большой алмаз века продали за $53 млн 13:00, Бизнес СК возбудил дело после смерти в Петербурге девочки с ВИЧ 13:00, Общество Росавиация попросила UTair и Azur Air перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа» 12:52, Бизнес Porsche представила новый гибридный универсал 12:49, Авто Путин поздравил Меркель с победой на выборах в бундестаг 12:48, Политика Ельцин-центр выплатил Минфину 2 млрд руб. долга 12:41, Общество В Москве эвакуировали несколько районных управ 12:39, Общество Банк «Зенит» опроверг планы по финансированию «ВИМ-Авиа» 12:35, Бизнес Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой 12:34, Свое дело
Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет
Дело Серебренникова, 13:28
0
Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет
В пресс-службе «Гоголь-центра» РБК сообщили о большом числе пришедших в театр повесток. Ранее о вызове на допрос в СК своей дочери-актрисы и других актеров «Гоголь-центра» сообщил Игорь Иртеньев
Фото: Анвар Галеев / ТАСС

Поэт Игорь Иртеньев сообщил о том, что актеров «Гоголь-центра», в том числе и его дочь Яну Иртеньеву, вызвали на допрос в Следственный комитет.

«Там они сейчас, судя по всему, и находятся», — написал Иртеньев на своей странице в сети Facebook.

В пресс-службе «Гоголь-центра» РБК сообщили, что в театр пришло «большое количество повесток на допрос в СК».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и его бывший директор Алексей Малобродский являются обвиняемыми по делу о хищении в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в размере 200 млн руб.

Авторы: Евгений Калюков, Илья Немченко.
Главное
Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Политика
Материалы по теме
Мединский рассказал об отсутствии личного отношения к делу Серебренникова Общество
Жириновский попросил Бастрыкина отпустить Серебренникова из-под ареста Политика
Путин прокомментировал дело против режиссера Серебренникова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку