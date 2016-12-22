Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет
Дело Серебренникова, 13:28
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Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет
В пресс-службе «Гоголь-центра» РБК сообщили о большом числе пришедших в театр повесток. Ранее о вызове на допрос в СК своей дочери-актрисы и других актеров «Гоголь-центра» сообщил Игорь Иртеньев
Поэт Игорь Иртеньев сообщил о том, что актеров «Гоголь-центра», в том числе и его дочь Яну Иртеньеву, вызвали на допрос в Следственный комитет.
«Там они сейчас, судя по всему, и находятся», — написал Иртеньев на своей странице в сети Facebook.
В пресс-службе «Гоголь-центра» РБК сообщили, что в театр пришло «большое количество повесток на допрос в СК».
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и его бывший директор Алексей Малобродский являются обвиняемыми по делу о хищении в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в размере 200 млн руб.