Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в Следственный комитет

В пресс-службе «Гоголь-центра» РБК сообщили о большом числе пришедших в театр повесток. Ранее о вызове на допрос в СК своей дочери-актрисы и других актеров «Гоголь-центра» сообщил Игорь Иртеньев

Фото: Анвар Галеев / ТАСС

Поэт Игорь Иртеньев сообщил о том, что актеров «Гоголь-центра», в том числе и его дочь Яну Иртеньеву, вызвали на допрос в Следственный комитет.

«Там они сейчас, судя по всему, и находятся», — написал Иртеньев на своей странице в сети Facebook.

В пресс-службе «Гоголь-центра» РБК сообщили, что в театр пришло «большое количество повесток на допрос в СК».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и его бывший директор Алексей Малобродский являются обвиняемыми по делу о хищении в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в размере 200 млн руб.