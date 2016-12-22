Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,40 EUR Нал. 68,14 67,56 USD Бирж. 57,70 +0,08 EUR Бирж. 67,95 +0,12 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5505,00 -18,40 ММВБ 2061,83 +0,00% РТС 1125,83 -0,11% Brent 58,26 -0,46% DJIA 23441,76 +0,72% Nasdaq 6598,43 +0,18% FTSE 7490,98 -0,47%
Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате
Лента новостей
Машина упала в пруд на юго-западе Москвы 15:36, Общество Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате 15:25, Общество Памфилова назвала «бесполезным» обращение Жириновского по Собчак 15:18, Политика Осужденных в России заместителей главы крымского меджлиса выдали Турции 15:17, Политика Без преемника: чем закончился съезд Компартии Китая 15:14, Политика В Петербурге прошли масштабные обыски по делу о хищении 4 млрд руб. 15:02, Общество Экс-солистка Crystal Castles обвинила сооснователя группы в изнасиловании 14:58, Общество Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных 14:53, Общество Роскачество обнаружило в клюквенных морсах морковь вместо ягод 14:52, Общество Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» в бюллетени 14:51, Политика В Кремле не увидели причин праздновать столетие Октябрьской революции 14:34, Политика В ЦБ зафиксировали атаки вируса Bad Rabbit на российские банки 14:12, Технологии и медиа Джулианна Мур заявила о попытках домогательства со стороны Джеймса Тобэка 13:57, Общество Суд в Киеве решил сменить адвоката Януковича по делу о госизмене 13:53, Политика Собянин заявил об увеличении бюджета Москвы в два раза 13:49, Политика Сергей Иванов заявил о недоказанности фактов выбросов сероводорода с МНПЗ 13:46, Общество Непроизводительный труд: чем плоха новая программа правительства 13:37, Мнение Определился первый четвертьфиналист Кубка России по футболу 13:30, Спорт Сколько семья Кардашьян зарабатывает на своем шоу? 13:30, Стиль Аккуратный оптимизм: эксперты оценили экономическую ситуацию в России 13:29, Партнерский материал Саакашвили провел ночь в палатке перед Верховной радой 13:26, Политика Собянин пообещал московским врачам среднюю зарплату в 120 тыс. руб. 13:23, Общество Экспортеры подсолнечного шрота пожаловались на нехватку вагонов 13:17, Бизнес Росгвардия создаст морскую бригаду 13:13, Общество В Луизиане студент расстрелял двух человек на территории университета 13:09, Общество Минсельхоз опроверг сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге 13:08, Общество Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы таможни 13:05, Политика Новая криптовалюта Bitcoin Gold в первый день торгов подешевела втрое 13:00, Деньги
Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате
Общество, 15:25
0
Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате
Президент Владимир Путин заявил, что около 60 тыс россиян вовремя не получают зарплату, общая задолженность перед ними составляет 3,5 млрд руб. По мнению главы государства, это вызвано «недисциплинированностью» работодателей
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что 60 тыс. человек вовремя не получают зарплату, причем в сельском хозяйстве задолженность ниже, чем в добывающих отраслях. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщает корреспондент РБК.

Общая ​задолженность по зарплате составляет почти 3,5 млрд руб. По словам Путина, если в сельском хозяйстве задолженность составляет 6%, то в добывающей промышленности — 12%. «Там что, денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно», — сказал Путин. Такую разницу президент объяснил «недисциплинированностью» работодателей и «невнимательным отношением к людям».

«Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней», — сказал президент.

По словам Топилина, по сравнению с 2016 годом за 9 месяцев этого года задолженность удалось снизить примерно на 1 млрд руб., однако проблема остается «острой», заметил он.

Топилин рассказал, что Минтруд выделил 100 предприятий, где задолженность превышает 25 млн руб., и с прошлого года ведомство активно работает со Следственным комитетом. По ст. 145 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) в 2016 году были осуждены 223 человек, а с начала 2017 года уже 1200 подобных дел переданы в следственные органы, заметил он.

Почти половина задолженности (46%) приходится на семь регионов: Хабаровский и Приморский край, Кемеровская область, Амурская и Мурманская область, республика Коми, сказал глава Минтруда. Топилин попросил Путина дать соответствующие поручения губернаторам этих регионов, добавив, что в случае с Ростовской областью это помогло. «Когда губернаторы в этот процесс включаются, происходят положительные вещи в регионах», — заявил министр.

«Остались долги по бывшим управлениям Спецстроя», — сказал Топилин, уточнив, что они превышают 400 млн руб. Минтруд в настоящее время работает по этому поводу с Минобороны, и «есть надежда», что проблема решится до конца года.

Теги: Владимир Путин , задолженность , Максим Топилин
Главное
DJ Тото будет продвигать российскую заявку «Экспо-2025» Екатеринбург
Материалы по теме
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных Общество
Число не готовых к серой зарплате россиян достигло максимума с 2009 года Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку