Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате

Президент России Владимир Путин заявил, что 60 тыс. человек вовремя не получают зарплату, причем в сельском хозяйстве задолженность ниже, чем в добывающих отраслях. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщает корреспондент РБК.
Общая задолженность по зарплате составляет почти 3,5 млрд руб. По словам Путина, если в сельском хозяйстве задолженность составляет 6%, то в добывающей промышленности — 12%. «Там что, денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно», — сказал Путин. Такую разницу президент объяснил «недисциплинированностью» работодателей и «невнимательным отношением к людям».
«Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней», — сказал президент.
По словам Топилина, по сравнению с 2016 годом за 9 месяцев этого года задолженность удалось снизить примерно на 1 млрд руб., однако проблема остается «острой», заметил он.
Топилин рассказал, что Минтруд выделил 100 предприятий, где задолженность превышает 25 млн руб., и с прошлого года ведомство активно работает со Следственным комитетом. По ст. 145 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) в 2016 году были осуждены 223 человек, а с начала 2017 года уже 1200 подобных дел переданы в следственные органы, заметил он.
Почти половина задолженности (46%) приходится на семь регионов: Хабаровский и Приморский край, Кемеровская область, Амурская и Мурманская область, республика Коми, сказал глава Минтруда. Топилин попросил Путина дать соответствующие поручения губернаторам этих регионов, добавив, что в случае с Ростовской областью это помогло. «Когда губернаторы в этот процесс включаются, происходят положительные вещи в регионах», — заявил министр.
«Остались долги по бывшим управлениям Спецстроя», — сказал Топилин, уточнив, что они превышают 400 млн руб. Минтруд в настоящее время работает по этому поводу с Минобороны, и «есть надежда», что проблема решится до конца года.