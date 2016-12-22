Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате

Президент Владимир Путин заявил, что около 60 тыс россиян вовремя не получают зарплату, общая задолженность перед ними составляет 3,5 млрд руб. По мнению главы государства, это вызвано «недисциплинированностью» работодателей

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что 60 тыс. человек вовремя не получают зарплату, причем в сельском хозяйстве задолженность ниже, чем в добывающих отраслях. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщает корреспондент РБК.

Общая ​задолженность по зарплате составляет почти 3,5 млрд руб. По словам Путина, если в сельском хозяйстве задолженность составляет 6%, то в добывающей промышленности — 12%. «Там что, денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно», — сказал Путин. Такую разницу президент объяснил «недисциплинированностью» работодателей и «невнимательным отношением к людям».

«Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней», — сказал президент.

По словам Топилина, по сравнению с 2016 годом за 9 месяцев этого года задолженность удалось снизить примерно на 1 млрд руб., однако проблема остается «острой», заметил он.

Топилин рассказал, что Минтруд выделил 100 предприятий, где задолженность превышает 25 млн руб., и с прошлого года ведомство активно работает со Следственным комитетом. По ст. 145 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) в 2016 году были осуждены 223 человек, а с начала 2017 года уже 1200 подобных дел переданы в следственные органы, заметил он.

Почти половина задолженности (46%) приходится на семь регионов: Хабаровский и Приморский край, Кемеровская область, Амурская и Мурманская область, республика Коми, сказал глава Минтруда. Топилин попросил Путина дать соответствующие поручения губернаторам этих регионов, добавив, что в случае с Ростовской областью это помогло. «Когда губернаторы в этот процесс включаются, происходят положительные вещи в регионах», — заявил министр.

«Остались долги по бывшим управлениям Спецстроя», — сказал Топилин, уточнив, что они превышают 400 млн руб. Минтруд в настоящее время работает по этому поводу с Минобороны, и «есть надежда», что проблема решится до конца года.