Ампелонский впервые с момента ареста ответил на обвинения в хищении

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался признавать себя виновным в мошенничестве на 20 млн руб. По его словам, он не мог никак влиять на учреждение, где числились сотрудниками «мертвые души»

Вадим Ампелонский (Фото: Анатолий Жданов / PhotoXpress)

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался признавать вину в мошенничестве. Об этом он заявил в ходе заседания в Мосгорсуде, который в среду, 25 октября, рассматривает апелляцию Ампелонского на его домашний арест, передает корреспондент РБК.

«Я не имею никаких распорядительных полномочий в отношении «Государственного радиочастотного центра» и не мог никак повлиять на сотрудников данного предприятия», — заявил Ампелонский.

Ампелонский вместе с руководителем правового отдела Роскомнадзора Борисом Едидиным и главой аппарата службы Александром Весельчаковым обвиняется в мошенничестве на сумму порядка 20 млн руб. Уголовное дело могло быть связано с фиктивным трудоустройством сотрудников в подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Государственный радиочастотный центр», рассказывали источники РБК.

В апелляции его защитника Сергея Седакова на домашний арест обвиняемого сказано, что Ампелонский ​не имел отношения к заключению незаконных договоров, оспаривает сумму ущерба и факт совершения преступления в составе организованной группы».

Производством по делу с начала октября занимается Главное управление СКР по расследованию особо важных дел, заявил на заседании следователь. Под домашний арест Ампелонского поместили по ходатайству следователя из следственного управления по Южному административному округу.

В ходе заседания следователь упомянул, что Ампелонский дает недостоверные показания. «Я настаиваю, что не давал никаких ложных показаний. Допрос в качестве подозреваемого от 4 октября состоялся в ночное время без моего на то согласия. Затем я явился на предъявление обвинения. В обоих случаях вопросы по существу обвинения мне не задавались, поэтому я просто не мог дать никаких ложных показаний», — возразил Ампелонский.

О преследовании Ампелонского, Едидина и Весельчакова за мошенничество стало известно 11 октября, когда издание VC.ru обнаружило карточку уголовного дела в отношении них на портале Мосгорсуда. Все трое находятся под домашним арестом, уточнили на следующий день в Чертановском суде, который избрал им меру пресечения.

Такая схема с «мертвыми душами» существовала с 2012 года и была нужна, чтобы платить рыночные зарплаты ценным работникам Роскомнадзора, пояснила следствию гендиректор «Государственного радиочастотного центра» Анастасия Звягинцева: деньги, перечисляемые «подснежниками», получали в конвертах реальные сотрудники ведомства. Звягинцевой также предъявлено обвинение по делу, она находится под подпиской о невыезде, писал «Коммерсант», Оперативная разработка сотрудников Роскомнадзора ФСБ длилась не менее полугода, уточняло издание.

В деле есть материалы под грифом «Секретно», сообщали источники РБК. Из-за этого дело по существу может быть рассмотрено в закрытом режиме. Ходатайства следствия о мере пресечения фигурантам дела тоже рассматривались за закрытыми дверьми, поскольку они носители гостайны, уточняли собеседники РБК.