Правозащитники обратились к Путину за помощью для сайентологов

Людмила Алексеева и группа правозащитников в открытом письме обратились к президенту Владимиру Путину, чтобы он защитил от неправосудия пятерых сайентологов Петербурга, обвиняемых в экстремизме и незаконной торговле

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Правозащитники и глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить сайентологов от уголовного преследования. Об этом говорится в открытом письме, которое публикует газета «Коммерсантъ».

Сайентологи, о защите которых просят активисты, — члены Сайентологической церкви Санкт-Петербурга, подозреваемые в экстремизме и незаконной предпринимательской деятельности, которые в настоящее время находятся под арестом.

Как следует из текста письма правозащитников, 6 июня в Санкт-Петербурге правоохранители арестовали пять человек, исповедующих сайентологию, четверо задержанных заключены под стражу, еще одного отправили под домашний арест.

Такие меры пресечения не обоснованны и нарушают статью 28 Конституции РФ, согласно которой гражданин вправе выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, считают авторы письма.

«Мужчины и женщины, чья свобода ограничена фактом досудебного помещения их в тюрьму, никого не убили, не искалечили, ничего не украли. Не они виновны в том, что в нашей стране создан «режим законности», в соответствии с которым судьи знают только одну меру досудебного пресечения — арест», — говорится в обращении.

Кроме того, авторы письма отмечают, что уголовное преследование задержанных в дальнейшем может «существенно повредить репутации нашей страны», что особенно важно в преддверии выборов президента России 2018 года.

«Примите меры к восстановлению режима законности в отношении лиц, которые мирно исповедуют идеи сайентологии в полном соответствии с мировой практикой», — говорится в открытом письме, которое подписали 100 правозащитников, включая Алексееву.

В июне текущего года сотрудники ФСБ пришли с обысками в Сайентологическую церковь Санкт-Петербурга. Обыски проходили по уголовному делу о незаконном предпринимательстве и экстремизме, пояснили тогда в ФСБ. Речь идет о ст. 171 (незаконное предпринимательство), ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ.

Деятельность сайентологической организации в Санкт-Петербурге, по мнению ФСБ, координирует Центр управления по распространению саентологии [сайентологии] и дианетики, который находится в Подмосковье и руководит сайентологическими организациями на территории стран СНГ. В марте того же года обыски прошли и в подмосковном центре сайентологии.

В России книги сайентологической церкви «Что такое саентология?», «Саентологические идеальные организации. Основная шляпа члена рекомендательного исполнительного совета», «Саентологические идеальные организации. Курс: что такое организация» внесены в федеральный список экстремистских материалов.

Также к запрещенным в России материалам частично относятся лекции писателя-фантаста Рональда Хаббарда, который считается основателем Церкви сайентологии.

В России в качестве религиозной организации Сайентологическая церковь была зарегистрирована в 1994 году.