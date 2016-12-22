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МВД нашло пытавшихся купить сгоревшие дома в Ростове-на-Дону риелторов
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МВД нашло пытавшихся купить сгоревшие дома в Ростове-на-Дону риелторов
Общество, 21:03
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МВД нашло пытавшихся купить сгоревшие дома в Ростове-на-Дону риелторов
Фото: Сергей Пивоваров для РБК

Полиция установила личности риелторов, пытавшихся выкупить землю под сгоревшими домами в Ростове-на-Дону, сейчас подозреваемых допрашивают. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков, передает «Интерфакс».

«Установлены те риелторы, которые, якобы, приходили к жителям и пытались выкупить у них землю, они допрошены, из риелторских компаний изъяты документы, они будут внимательно изучены», — сказал Агарков. По его словам, предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания — в этой части района находились заброшенные здания.

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Агарков предостерег СМИ и сторонних наблюдателей не делать поспешных выводов. «В СМИ обсуждается множество версий произошедшего — поджог, неосторожное обращение с огнем, хулиганские действия. Надо быть объективным в любой ситуации», — заявил он. «Мы с каждым пострадавшим работаем, и еще ни один человек не сказал, что кто-то пытался что-то поджечь», — сказал Агарков.

21 августа в Ростове-на-Дону в районе частного сектора около полудня по московскому времени начался пожар — пламя охватило сразу десять домов, а позднее перекинулось и на соседние постройки. В результате пламя практически полностью уничтожило около 120 жилых домов. На следующий день сотрудники МЧС заявили о полной ликвидации пожара, по данным ведомства, площадь под выгоревшими зданиями составила 10 тыс. кв. м, один человек погиб.

Официальные причины пожара не называются, однако местные жители рассказали о промышляющих в их районе так называемых черных риелторах. Комментируя эти догадки, губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что причины случившегося должны установить следователи, которые работают в рамках возбужденного уголовного дела.

«Предварительно установлено, что возгорание началось в брошенных домах, не пригодных для проживания», — говорилось в сообщении пресс-службы правительства региона.

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До этого в СМИ появилась информация о том, что в качестве предварительной версии причины пожара правоохранители рассматривают возгорание неустановленного электроприбора. «Из-за короткого замыкания загорелась бытовая техника в одном из домов», — говорил источник ТАСС. При этом он уточнил, что «версия поджога маловероятна».

По факту одного из крупнейших пожаров в черте города за последние годы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: МВД , риелтор , Пожар , Ростов-на Дону
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