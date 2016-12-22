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Фельгенгауэр впервые после нападения обратилась к коллегам
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Фельгенгауэр впервые после нападения обратилась к коллегам
Общество, 13:56
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Фельгенгауэр впервые после нападения обратилась к коллегам
Госпитализированная журналистка «Эха Москвы» поблагодарила коллег и друзей за поддержку и любовь, а также сообщила, что «впервые за 16 лет на радио» ей удалось выспаться. Рукописное письмо Фельгенгауэр передала через родных
Татьяна Фельгенгауэр (Фото: РИА Новости)

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую было совершено нападение в редакции днем 23 октября, передала через родных письмо из отделения в НИИ им. Н.В.Склифософского, где она находится. Об этом РБК сообщила коллега Фельгенгауэр, корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева.

По ее словам, родственников радиоведущей пустили в палату. «Родные передали мне эту записку», — сказала она РБК.

Воробьева также опубликовала фотографию письма, написанного от руки, на своей странице в Facebook.

«Все-все-все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Алсо впервые за 16 лет на радио я выспалась», — говорится в письме.

По словам матери Татьяны Фельгенгауэр, она лично не передавала коллегам дочери никаких писем. «Я приезжала [в НИИ им. Склифосовского] в тот момент, когда был подход журналистов к директору института. Все, что он сказал, то же самое сказали и мне. К ней не пускают. Я не знаю, кому она передавала письма, мне она не передавала никаких писем. [Татьяна] в сознании, она в палате», — сообщила РБК мать журналистки Елена Фельгенгауэр.

По ее словам, возможно, что письмо было передано через пресс-секретаря. «Возможно, она передала это через пресс-секретаря. Я этого не видела», — отметила она.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено в понедельник, 23 октября. Нападавший Борис Гриц прошел в здание радиостанции на Новом Арбате, распылив из баллончика слезоточивый газ в лицо сотруднику службы безопасности, после чего поднялся на 14-й этаж и в гостевой комнате редакции напал на Фельгенгауэр с ножом, ранив ее в шею.

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Общество

Гриц был задержан на месте двумя охранниками и доставлен в полицию. 24 октября Пресненский суд арестовал его на два месяца. Против него заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Гриц — уроженец города Сухуми Грузинской ССР. У него двойное гражданство — российское и израильское. В рамках расследования нападения ему назначили проведение судебно-психиатрической экспертизы — во время допроса он заявил, что Фельгенгауэр установила с ним телепатический контакт и, используя этот телепатический контакт, сексуально его преследовала.

Авторы: Наталья Демченко, Илья Немченко.
Теги: нападение , «Эхо Москвы» , Татьяна Фельгенгауер , Борис Гриц
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