Полиция обыскала квартиру однокурсника напавшего на Татьяну Фельгенгауэр

Полицейские провели обыск в квартире жителя Люберец, у которого временно проживал задержанный за нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц. В ходе обыска полицейские изъяли компьютер, принадлежащий задержанному

Борис Гриц (Фото: МВД / ТАСС)

Борис Гриц, который накануне был задержан после нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, приехал в столичный регион 24 сентября этого года и временно остановился в подмосковных Люберцах у своего сокурсника по институту Михаила Лаптева. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«Сотрудники полиции провели обыск в квартире, расположенной на Коммунистической улице [в Люберцах], оперативники изъяли ноутбук, принадлежащий Борису Грицу», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве. «Борис Гриц приехал из Израиля в конце сентября и остановился на квартире у друга, в его планах было найти работу», — добавил источник.

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении задержанного, назначен ряд экспертиз, в том числе специалисты исследуют файлы, содержащиеся в компьютере, добавил собеседник.

В понедельник, 23 октября, Гриц совершил нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности», — добавил источник. Второй потерпевший — охранник ЧОП «Дубровник-5», приезжий из Смоленской области, — получил ожог сетчатки глаза, сообщил собеседник в ГУ МВД по Москве.

На место происшествия выезжал начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Александр Букач, замначальника УВД полковник Иван Дементьев и еще ряд руководителей органов полиции и представители прокуратуры, отметил источник.

Сотрудники полиции обнаружили в Сети интернет-дневник, который велся задержанным, он уже приобщен к материалам уголовного дела.