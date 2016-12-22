Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,85 57,37 EUR Нал. 68,05 67,45 USD Бирж. 57,54 -0,02 EUR Бирж. 67,66 +0,06 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5654,79 -218,61 ММВБ 2059,31 -0,22% РТС 1127,48 -0,32% Brent 57,15 -0,31% DJIA 23273,96 -0,23% Nasdaq 6586,83 -0,64% FTSE 7526,47 +0,03%
Полиция обыскала квартиру однокурсника напавшего на Татьяну Фельгенгауэр
Лента новостей
Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне 12:25, Политика Порошенко упрекнул «зрадофилов» кривым «трезубом над Кремлем» 12:17, Политика В НИИ Склифосовского сообщили о приходе Фельгенгауэр в сознание 12:13, Общество Осеевский напомнил властям об использовании кибервалют преступниками 12:05, Финансы Орешкин заявил об экономии 500 млн руб. при переезде МЭР в «Москва-Сити» 12:05, Экономика S7 перевезет пассажиров с билетами от Air Berlin 12:02, Бизнес Полиция обыскала квартиру однокурсника напавшего на Татьяну Фельгенгауэр 11:59, Общество В Совфеде прокомментировали вывоз властями США архива консульства России 11:57, Политика Орешкин призвал не повторять ошибок в кредитовании потребителей 11:56, Экономика СМИ сообщили о современном оружии НАТО и Израиля на складе ИГ 11:52, Политика Чем «зеленые» облигации привлекают инвесторов 11:49, Партнерский материал 7 автомобилей, которые вернулись в Россию 11:48, Авто  Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в разрешении конфликта в Донбассе 11:45, Политика В Москве задержали станцевавшего на крыше полицейской машины 11:43, Общество Оргкомитет ЧМ-2018 разорвал договор с компанией семьи Блаттера 11:27, Общество Роналду и Месси проголосовали друг против друга в опросе ФИФА 11:21, Спорт Шойгу заявил о сокращении контроля ИГ в Сирии до 5% территории 11:19, Политика Националисты разгромили зал суда в Киеве 11:15, Общество «Почта России» не смогла вовремя доставить Дурову письмо из ФСБ 11:08, Технологии и медиа В аварии с маршруткой в центре Рязани пострадали 18 человек 11:08, Общество Суд не приостановил иск «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» 10:58, Общество Почти 60% россиян выступили против наказания родителей непривитых детей 10:58, Общество Минфин попросил Медведева разрешить жесткие валютные ограничения в кризис 10:48, Экономика «Мираторг» скорректировал планы по развитию своей розничной сети 10:40, Бизнес Сергея Еремина избрали мэром Красноярска 10:37, Политика Под Орлом в ДТП с грузовиком погиб полицейский 10:26, Общество Следствие попросило арестовать напавшего на журналистку «Эха Москвы» 10:09, Общество Номинанты премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «инвестор» 10:00, Бизнес
Полиция обыскала квартиру однокурсника напавшего на Татьяну Фельгенгауэр
Общество, 11:59
0
Полиция обыскала квартиру однокурсника напавшего на Татьяну Фельгенгауэр
Полицейские провели обыск в квартире жителя Люберец, у которого временно проживал задержанный за нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц. В ходе обыска полицейские изъяли компьютер, принадлежащий задержанному
Борис Гриц (Фото: МВД / ТАСС)

Борис Гриц, который накануне был задержан после нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, приехал в столичный регион 24 сентября этого года и временно остановился в подмосковных Люберцах у своего сокурсника по институту Михаила Лаптева. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«Сотрудники полиции провели обыск в квартире, расположенной на Коммунистической улице [в Люберцах], оперативники изъяли ноутбук, принадлежащий Борису Грицу», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве. «Борис Гриц приехал из Израиля в конце сентября и остановился на квартире у друга, в его планах было найти работу», — добавил источник.

Нож в ньюс-рум: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы»
Общество

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении задержанного, назначен ряд экспертиз, в том числе специалисты исследуют файлы, содержащиеся в компьютере, добавил собеседник.

В понедельник, 23 октября, Гриц совершил нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности», — добавил источник. Второй потерпевший — охранник ЧОП «Дубровник-5», приезжий из Смоленской области, — получил ожог сетчатки глаза, сообщил собеседник в ГУ МВД по Москве.

На место происшествия выезжал начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Александр Букач, замначальника УВД полковник Иван Дементьев и еще ряд руководителей органов полиции и представители прокуратуры, отметил источник.

Сотрудники полиции обнаружили в Сети интернет-дневник, который велся задержанным, он уже приобщен к материалам уголовного дела.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: «Эхо Москвы» , Татьяна Фельгенгауер
Главное
Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне Политика
Материалы по теме
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода через охрану напавшего на ведущую Общество
Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы» Общество
СК рассказал о гражданстве напавшего на ведущую «Эха Москвы» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку