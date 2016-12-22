Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,39 EUR Нал. 68,04 67,44 USD Бирж. 57,62 +0,07 EUR Бирж. 67,79 +0,20 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5743,99 -129,41 ММВБ 2060,88 -0,14% РТС 1126,70 -0,39% Brent 57,22 -0,19% DJIA 23273,96 -0,23% Nasdaq 6586,83 -0,64% FTSE 7526,24 +0,02%
Почти 60% россиян выступили против наказания родителей непривитых детей
Лента новостей
«Мираторг» скорректировал планы по развитию своей розничной сети 10:40, Бизнес Сергея Еремина избрали мэром Красноярска 10:37, Политика Под Орлом в ДТП с грузовиком погиб полицейский 10:26, Общество Следствие попросило арестовать напавшего на журналистку «Эха Москвы» 10:09, Общество Номинанты премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «инвестор» 10:00, Бизнес В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина 09:52, Политика Школьника ранили ножом в спину на юге Москвы 09:43, Общество «Мираторг» займется производством специй для маринада 09:39, Бизнес В Нью-Йорке началось расследование в отношении компании Вайнштейна 09:36, Общество Ходорковский не поддержал призывы Навального к бойкоту выборов 09:01, Политика Желающие прочесть работу Хокинга обвалили сайт университета Кембриджа 08:52, Общество Мантуров рассказал о «подсказке» по производству вертолетов в Мексике 08:34, Бизнес В Минобрнауки назвали цель и авторов «шумихи» о диссертации Мединского 08:30, Общество Мантуров объяснил интерес иностранных компаний к России вопреки санкциям 08:12, Экономика «Коммерсантъ» рассказал о давлении кредиторов на вступившего в ИГ офицера 08:08, Общество Как создатель YotaPhone стал блокчейн-энтузиастом 08:01, Технологии и медиа В Москве построят мост в стиле биотек 07:35, Недвижимость Прокуратура начала проверку ситуации с моряками на российских судах в ОАЭ 07:29, Общество Собянин объяснил сокращение расходов в два раза на программу «Моя улица» 06:46, Общество УАЗ назвал сроки начала поставок автомобилей в Мексику и Чили 06:13, Бизнес В Киеве националисты забаррикадировались в зале суда 06:12, Общество Госдеп допустил введение санкций против Мьянмы по «закону Магнитского» 05:29, Политика Советский спутник «Молния-1-44» сошел с орбиты 04:54, Технологии и медиа Служба пограничного контроля сообщила о праве Браудера на въезд в США 04:34, Политика Гендиректор «Почты России» заявил о нехватке почтальонов и операторов 04:25, Общество Mitsubishi объявила об отзыве более 161 тыс. машин в США и Канаде 03:49, Бизнес В американском военном гарнизоне женщина открыла стрельбу 03:27, Общество Посольство России обвинило США в самовольном вывозе консульского архива 03:03, Политика
Почти 60% россиян выступили против наказания родителей непривитых детей
Общество, 10:58
0
Почти 60% россиян выступили против наказания родителей непривитых детей
Большинство россиян (64%) считают, что родители имеют полное право отказаться от прививок детям, показал опрос ВЦИОМ. Наказание за отказ от прививки поддержали 30% респондентов, 59% высказались против этой меры
Фото: Сергей Вдовин / Интерпресс / ТАСС

Большинство россиян высказались против наказания родителей, которые отказываются делать прививки своим детям. По данным опроса ВЦИОМ, поступившем в РБК, против наказания высказались 59% респондентов. В поддержку санкций высказались 33% участников опроса.

Около половины опрошенных (47%) на просьбу объяснить, почему они против наказания, выбрали пункт «Это личный выбор всех родителей, за что тут наказывать?», 9% посчитали, что никто не несет ответственности за негативные последствия от прививок, 6% заявили, что родители лучше знают потребности своих детей, а 18% затруднились с ответом.​

В то же время 26% респондентов обосновали необходимость наказания тем, что непривитые дети заболевают, и порой это приводит к летальному исходу. Еще 26% заявили, что родителей нужно наказывать за безответственное отношение к здоровью ребенка, 22% отметили, что непривитые дети являются распространителями заболеваний, а 30% затруднились с ответом. (В этом пункте сумма ответов может превышать 100%, поскольку был задан открытый вопрос с возможностью выбрать три ответа).​

В общем 64% респондентов посчитали, что родители имеют право отказаться от прививок для ребенка. Самыми распространенными ответами на вопрос, почему они так думают​ были ссылки на законное право родителей, на то, что ответственность за здоровье детей несут родители, а также на аллергические реакции и непереносимость прививок.

Доля россиян, которые считают, что родители не имеют права отказаться от прививок, составила 30%. Наиболее популярными обоснованиями этой позиции были названы «От этого зависит здоровье детей, родители могут этого не понимать», «Ребенок может заболеть» и «Ребенок становится потенциально заразен для окружающих».​

По данным опроса, который ВЦИОМ провел в начале октября, 54% россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков, уверены, что прививки детям делать «определенно нужно», а еще 29% респондентов ответили, что прививки скорее нужны, чем нет.

Категорически против прививок для детей выступили только 5% участников опроса, столько же заняли более мягкую позицию — «скорее не нужно». Затруднились ответить на вопрос 7% респондентов. В результате исследования выяснилось, что доля сторонников детских прививок максимальна среди людей в возрасте 25–34 лет (90%), противников — среди респондентов 35–44 лет (18%).

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дети , прививка , Опрос
Главное
В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина Политика
Материалы по теме
ВЦИОМ нашел больше всего противников прививок среди людей 35–44 лет Общество
Кузнецова выступила против наказания родителей за отказ от прививок Общество
Минздрав предложил сделать прививки против ветрянки обязательными Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку