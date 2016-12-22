Почти 60% россиян выступили против наказания родителей непривитых детей

Большинство россиян высказались против наказания родителей, которые отказываются делать прививки своим детям. По данным опроса ВЦИОМ, поступившем в РБК, против наказания высказались 59% респондентов. В поддержку санкций высказались 33% участников опроса.
Около половины опрошенных (47%) на просьбу объяснить, почему они против наказания, выбрали пункт «Это личный выбор всех родителей, за что тут наказывать?», 9% посчитали, что никто не несет ответственности за негативные последствия от прививок, 6% заявили, что родители лучше знают потребности своих детей, а 18% затруднились с ответом.
В то же время 26% респондентов обосновали необходимость наказания тем, что непривитые дети заболевают, и порой это приводит к летальному исходу. Еще 26% заявили, что родителей нужно наказывать за безответственное отношение к здоровью ребенка, 22% отметили, что непривитые дети являются распространителями заболеваний, а 30% затруднились с ответом. (В этом пункте сумма ответов может превышать 100%, поскольку был задан открытый вопрос с возможностью выбрать три ответа).
В общем 64% респондентов посчитали, что родители имеют право отказаться от прививок для ребенка. Самыми распространенными ответами на вопрос, почему они так думают были ссылки на законное право родителей, на то, что ответственность за здоровье детей несут родители, а также на аллергические реакции и непереносимость прививок.
Доля россиян, которые считают, что родители не имеют права отказаться от прививок, составила 30%. Наиболее популярными обоснованиями этой позиции были названы «От этого зависит здоровье детей, родители могут этого не понимать», «Ребенок может заболеть» и «Ребенок становится потенциально заразен для окружающих».
По данным опроса, который ВЦИОМ провел в начале октября, 54% россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков, уверены, что прививки детям делать «определенно нужно», а еще 29% респондентов ответили, что прививки скорее нужны, чем нет.
Категорически против прививок для детей выступили только 5% участников опроса, столько же заняли более мягкую позицию — «скорее не нужно». Затруднились ответить на вопрос 7% респондентов. В результате исследования выяснилось, что доля сторонников детских прививок максимальна среди людей в возрасте 25–34 лет (90%), противников — среди респондентов 35–44 лет (18%).