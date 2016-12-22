Почти 60% россиян выступили против наказания родителей непривитых детей

Большинство россиян (64%) считают, что родители имеют полное право отказаться от прививок детям, показал опрос ВЦИОМ. Наказание за отказ от прививки поддержали 30% респондентов, 59% высказались против этой меры

Фото: Сергей Вдовин / Интерпресс / ТАСС

Большинство россиян высказались против наказания родителей, которые отказываются делать прививки своим детям. По данным опроса ВЦИОМ, поступившем в РБК, против наказания высказались 59% респондентов. В поддержку санкций высказались 33% участников опроса.

Около половины опрошенных (47%) на просьбу объяснить, почему они против наказания, выбрали пункт «Это личный выбор всех родителей, за что тут наказывать?», 9% посчитали, что никто не несет ответственности за негативные последствия от прививок, 6% заявили, что родители лучше знают потребности своих детей, а 18% затруднились с ответом.​

В то же время 26% респондентов обосновали необходимость наказания тем, что непривитые дети заболевают, и порой это приводит к летальному исходу. Еще 26% заявили, что родителей нужно наказывать за безответственное отношение к здоровью ребенка, 22% отметили, что непривитые дети являются распространителями заболеваний, а 30% затруднились с ответом. (В этом пункте сумма ответов может превышать 100%, поскольку был задан открытый вопрос с возможностью выбрать три ответа).​

В общем 64% респондентов посчитали, что родители имеют право отказаться от прививок для ребенка. Самыми распространенными ответами на вопрос, почему они так думают​ были ссылки на законное право родителей, на то, что ответственность за здоровье детей несут родители, а также на аллергические реакции и непереносимость прививок.

Доля россиян, которые считают, что родители не имеют права отказаться от прививок, составила 30%. Наиболее популярными обоснованиями этой позиции были названы «От этого зависит здоровье детей, родители могут этого не понимать», «Ребенок может заболеть» и «Ребенок становится потенциально заразен для окружающих».​

По данным опроса, который ВЦИОМ провел в начале октября, 54% россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков, уверены, что прививки детям делать «определенно нужно», а еще 29% респондентов ответили, что прививки скорее нужны, чем нет.

Категорически против прививок для детей выступили только 5% участников опроса, столько же заняли более мягкую позицию — «скорее не нужно». Затруднились ответить на вопрос 7% респондентов. В результате исследования выяснилось, что доля сторонников детских прививок максимальна среди людей в возрасте 25–34 лет (90%), противников — среди респондентов 35–44 лет (18%).