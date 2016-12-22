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Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации
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Столичные власти утверждают, что жильцы более 4 тыс. назначенных к сносу домов безоговорочно поддержали реновацию. Еще в трехстах с лишним исход голосования пока не решен

Определены первые 18 домов, которые должны быть исключены из списка подлежащих сносу в рамках пр​ограммы реновации жилого фонда Москвы по итогам голосования жильцов, сообщает ТАСС. О победе противников сноса сообщил глава штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов — председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного са​моуправления.

«В восемнадцати домах число проголосовавших против в системах «Активный гражданин» и «Мои документы» превысило одной трети от общего числа квартир. Таким образом, в этих домах меньшинство собственников и нанимателей заблокировало возможности большинства принять иное решение», — сказал Козлов.

По его словам, большая часть «домов-отказников» расположена в Восточном и Северо-Восточном административных округах Москвы, в то время как в Центральном округе нет ни одного такого.

Снесут ли ваш дом: вопросы и ответы по программе реновации Москвы

В целом по Москве в голосовании, стартовавшем в середине мая, к настоящему моменту приняла участие примерно треть жильцов около 4,5 тыс. домов, включенных в предварительный список под снос. По словам Козлова, программу реновации «безоговорочно» поддержали более 90% проголосовавших.

«Участие в реновации безоговорочно поддерживают жители 4164 домов, включенных в списки для голосования. В этих домах сторонники реновации набирают более двух третей от числа принявших участие в голосовании», — пояснил глава штаба.

Он также сообщил, что по 322 домам голосование фактически еще не началось. За прошедшее с момента начала голосования время там не проголосовал ни один человек. Ранее московские власти заявляли, что голоса «молчунов» будут зачтены в поддержку реновации.

Еще в 360 домах исход голосования еще не определен, так как в поддержку сноса в них выступило менее двух третей жильцов, и окончательный расклад еще может измениться.

Ранее в среду стало известно, что москвичи начали подавать в Мосгорсуд иски с требованием отменить голосование о сносе домов в рамках реновации. Авторы иска отмечают, что положение, согласно которому дом будет снесен, если за это проголосуют две трети собственников и социальных нанимателей, противоречит Жилищному кодексу и Конституции России, так как вопросы права собственности не могут решаться путем голосования. Каждый гражданин вправе распоряжаться своим имуществом и не может быть лишен его иначе, как по решению суда.

В середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из программы реновации в Москве будут исключены 15 домов, жители которых считают свое включение в нее ошибкой.

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2 мая мэрия Москвы обнародовала список домов под снос, в который вошли более 4,5 тыс. в 85 районах Москвы. Больше всего домов находится в Восточном административном округе (ВАО) — 1064 дома. Меньше всего домов попали под программу реновации в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) — 34 дома, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) — 50, в Центральном (ЦАО) — 77.

По словам Собянина, массовое переселение нынешних жителей хрущевок в дома, построенные в рамках программы реновации жилого фонда столицы, начнется не раньше чем через два-три года, на пиковый же уровень выйдет примерно через десять лет. 

Теги
Москва, реновация
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