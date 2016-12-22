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Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского
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Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского
Общество, 21:42
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Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского
Решение ВАК о том, чтобы оставить за Владимиром Мединским научную степень, было принято с нарушениями, считает активист «Диссернета» Иван Бабицкий. Необходимо созвать экспертную комиссию, чтобы рассмотреть вопрос еще раз
Владимир Мединский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий направил заявление в Министерство образования с требованием созвать экспертную комиссию для рассмотрения диссертации министра культуры Владимира Мединского. Обращение Бабицкого есть в распоряжении РБК.

В пятницу, 20 октября, большинство членов президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проголосовали за то, чтобы сохранить за Мединским докторскую степень по истории. При этом против сохранения за министром степени доктора проголосовали оба историка в президиуме ВАК — научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко и руководитель Центра истории частной жизни и повседневности Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Игорь Данилевский.

В своем обращении в Минобрнауки Бабицкий указывает, что ВАК допустила в своей работе ряд нарушений. Так, в Российскую государственную библиотеку и другие библиотеки перед защитой Мединского был разослан автореферат диссертации, «содержавший заведомо ложные сведения об официальных оппонентах соискателя». Председатель ВАК Владимир Филиппов во время заседания президиума снял с рассмотрения этот «принципиальный для принятия взвешенного решения» вопрос о правомерности самого присуждения степени Мединскому в 2011 году, указывает Бабицкий.

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Кроме того, пишет эксперт «Диссернета», состоявшаяся 27 июня 2011 года защита не была утверждена экспертным советом, «о чем на днях публично заявили некоторые из его членов», а протокол заседания, который мог бы опровергнуть эти свидетельства, не был предоставлен заявителям членам ВАК для ознакомления и проверки на подлинность.

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Бабицкий также указывает, что существует расхождение между решением экспертного совета ВАК, который рекомендовал лишить Мединского ученой степени, и финальным решением президиума ВАК.

Если позиция экспертного совета при Высшей аттестационной комиссии расходится с заключением самой ВАК, должна быть сформирована экспертная группа, которая готовит «мотивированное заключение» по этому вопросу, настаивает эксперт «Диссернета».

В заключении Бабицкий требует «безотлагательного создания экспертной комиссии», которая бы выполняла требования закона, «и тщательного исследования ею всех указанных обстоятельств, ставящих вопрос о правомерности и обоснованности рекомендации комиссии, принятой 20 октября сего года».

Спор о диссертации Мединского шел полтора года, новый поворот в этой истории случился накануне заседания ВАК. На этой неделе несколько человек, состоявших в экспертном совете ВАК в годы защиты Мединским диссертации, сообщили, что на заседании экспертного совета работа министра не обсуждалась. В частности, такое заявление сделал Юрий Пивоваров, который был председателем экспертного совета ВАК в 2007–2013 годах.

Фото: Предоставлено РБК

Авторы: Полина Звездина, Наталья Демченко.
Теги: Владимир Мединский , ВАК , диссертация , Минобразования , Иван Бабицкий
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