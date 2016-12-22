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СК рассказал о гражданстве напавшего на ведущую «Эха Москвы»
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СК рассказал о гражданстве напавшего на ведущую «Эха Москвы»
Общество, 19:39
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СК рассказал о гражданстве напавшего на ведущую «Эха Москвы»
Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц имеет двойное гражданство — России и Израиля, сообщили в СК. В Москву он приехал всего месяц назад
Задержание сотрудниками полиции Бориса Грица​ (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следственный комитет России раскрыл данные о гражданстве Бориса Грица, ранее днем совершившего нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«При задержании у Грица были изъяты права, которые и позволили оперативно установить личность нападавшего. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

Гриц также рассказал, что уехал из Израиля всего месяц назад и проживает в Москве у своего знакомого.

Опубликовано видео допроса напавшего на ведущую «Эха Москвы»
Общество

«В ходе допроса задержанный пояснил, что он общался с потерпевшей в течение пяти лет посредством телепатии, в связи с чем у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления», — говорится в сообщении. В ходе допроса Гриц не высказывал никаких претензий к профессиональной деятельности Фельгенгауэр, уточнили в СК.

Следователи также установили, каким образом Гриц проник в редакцию радиостанции. Он подготовил чертеж-схему здания, которая не имела никакого отношения к реальному расположению помещений редакции, и отвлек охранника на входе, предъявив эту схему ему. Воспользовавшись моментом, Гриц распылил ему в лицо слезоточивый газ.

Следствие назначило проведение судебно-психиатрической экспертизы задержанному, «исходя из полученных показаний» и «на основании требований уголовно-процессуального законодательства», отмечается в сообщении.

Борис Гриц напал на Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы» днем 23 октября. Он ударил журналистку ножом в горло. Нападавшего удалось задержать, против него завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Фото: Виталий Рувинский

Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифософского, где ей оказали экстренную помощь и погрузили в искусственную кому.

В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое, дальнейшая методика лечения Фельгенгауэр будет определена 24 октября после проведения необходимых диагностических процедур.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: гражданство , нападение , «Эхо Москвы» , Татьяна Фельгенгауэр
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