Москва выбрала еще пять площадок для строительства по программе реновации

Московские власти выбрали пять дополнительных площадок для строительства жилья по программе реновации, сообщается на сайте столичной мэрии.
Площадки расположены в Левобережном (САО) и Донском (ЮАО) районах, а также Лианозово (СВАО), Царицыно (ЮАО) и Нагатинском Затоне (ЮАО). Отмечается, что дополнительные стартовые площадки позволят ускорить реализацию программы. В ближайшее время их предстоит утвердить и начать разработку градостроительной документации по этим участкам.
«Особую значимость имеют дополнительные площадки для районов Левобережный и Лианозово, в которых ранее отсутствовали территории для строительства домов по программе реновации», — отмечается в сообщении. Уточняется, что прорабатываются варианты дополнительных 158 площадок.
Первые места для строительства новых домов по программе реновации были определены в сентябре. Тогда были выбраны 210 площадок в 75 районах во всех округах Москвы. По данным мэрии, это должно было позволить расселить 568 пятиэтажек, в которых живут 119,5 тыс. человек.
Список домов, подлежащих сносу в рамках реновации жилого фонда Москвы, был утвержден в августе. В него вошли 5144 многоквартирных дома, в том числе около ста девятиэтажек, в которых проживают примерно 1 млн человек. Больше всего зданий будет снесено в Восточном административном округе столицы (1055), меньше всего — в Зеленограде (34). «Столицей реновации», по признанию заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике столицы Марата Хуснуллина, станут Кузьминки, где планируется ликвидировать сразу 284 дома.