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Москва выбрала еще пять площадок для строительства по программе реновации
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Москва выбрала еще пять площадок для строительства по программе реновации
Реновация Москвы, 10:02
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Москва выбрала еще пять площадок для строительства по программе реновации
Для ускорения реализации программы реновации жилого фонда Москвы выбраны дополнительные пять площадок под строительство. Большинство новых площадок расположены в Южном административном округе столицы
Фото: Samrang Pring / Reuters

Московские власти выбрали пять дополнительных площадок для строительства жилья по программе реновации, сообщается на сайте столичной мэрии.

Площадки расположены в Левобережном (САО) и Донском (ЮАО) районах, а также Лианозово (СВАО), Царицыно (ЮАО) и Нагатинском Затоне (ЮАО). Отмечается, что дополнительные стартовые площадки позволят ускорить реализацию программы. В ближайшее время их предстоит утвердить и начать разработку градостроительной документации по этим участкам.

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«Особую значимость имеют дополнительные площадки для районов Левобережный и Лианозово, в которых ранее отсутствовали территории для строительства домов по программе реновации», — отмечается в сообщении. Уточняется, что прорабатываются варианты дополнительных 158 площадок.

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Первые места для строительства новых домов по программе реновации были определены в сентябре. Тогда были выбраны 210 площадок в 75 районах во всех округах Москвы. По данным мэрии, это должно было позволить расселить​ 568 пятиэтажек, в которых живут 119,5 тыс. человек.

Список домов, подлежащих сносу в рамках реновации жилого фонда Москвы, был утвержден в августе. В него вошли 5144 многоквартирных дома, в том числе около ста девятиэтажек, в которых проживают примерно 1 млн человек. Больше всего зданий будет снесено в Восточном административном округе столицы (1055), меньше всего — в Зеленограде (34). «Столицей реновации», по признанию заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике столицы Марата Хуснуллина, станут Кузьминки, где планируется ликвидировать сразу 284 дома.

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Автор: Александра Федотова.
Теги: Москва , строительство , реновация
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