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СКР заинтересовался задержками рейсов «ВИМ-Авиа»
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СКР заинтересовался задержками рейсов «ВИМ-Авиа»
Общество, 16:29
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СКР заинтересовался задержками рейсов «ВИМ-Авиа»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту задержек рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». СКР усмотрел в этой ситуации нарушение прав пассажиров
Фото: Тарасенков Александр / Интерпресс / ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» и нарушения прав пассажиров, сообщается на сайте ведомства.

«Следует отметить, что данная авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов», — сказано в сообщении. Глава СКР «дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение», подчеркивает ведомство.

Министерство транспорта поручило Росавиации проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть «ВИМ-Авиа» для того, чтобы определить ответственных за перевозку пассажиров, если авиакомпания не сможет выполнить свои рейсы, сообщается на сайте Росавиации.

Глава Минтранса Максим Соколов в разговоре с журналистами сообщил, что ведомство может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные отмены и задержки рейсов, передает ТАСС. «Мы рассмотрим вопрос об отзыве разрешения на международные полеты, частоты у тех перевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим пассажирам, отменяя или задерживая рейсы», — сказал он.

Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн

«Будет проработан вопрос с авиакомпаниями об увеличении провозных емкостей на наиболее востребованных маршрутах», — уточнили в ведомстве. Росавиация проведет оценку потенциальных финансовых рисков «ВИМ-Авиа» по перевозке пассажиров до конца 2017 года. Минтранс поручил ведомству «при необходимости ввести ограничение глубины продаж «ВИМ-Авиа», говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что работу авиакомпании восстановят в ближайшее время.

СМИ узнали о возможном увеличении Минтрансом штрафов за задержку рейсов
Общество

В московском аэропорту Домодедово было задержано 14 внутренних рейсов с вечера 22 сентября. В их числе рейсы в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи и Краснодар. По международным маршрутам были задержки в Дубай, Энфиду, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

В Росавиациии пояснили, что задержки связаны с «неурегулированной» задолженностью авиакомпании перед топливно-заправочными организациями.

В начале сентября газета «Известия» со ссылкой на неназванного представителя Минтранса сообщила, что ведомство намерено дополнить Воздушный кодекс новыми административными мерами для авиакомпаний за задержку или отмену рейсов. Меру коснутся рейсы как на внутренних, так и на международных авиалиниях.

Размер штрафов, как отмечало издание, будет установлен «в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета». Как отмечала газета, в настоящее время штрафы для авиакомпаний «минимальны», в связи с чем авиаперевозчики руководствуются возможностью максимальной загрузки самолетов.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Следственный комитет , Александр Бастрыкин , "ВИМ-Авиа"
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