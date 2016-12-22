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«МК» сообщил о возбуждении дела против Сергея Алексашенко за контрабанду
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«МК» сообщил о возбуждении дела против Сергея Алексашенко за контрабанду
Общество, 19:55
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«МК» сообщил о возбуждении дела против Сергея Алексашенко за контрабанду
По информации издания, бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко был задержан в Домодедово при попытке вывести «культурные ценности» на 760 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело
Сергей Алексашенко (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

В отношении бывшего заместителя министра финансов и бывшего первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение Домодедовской таможни.

По данным таможенников, при проведении таможенного контроля «пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через «зеленый» коридор и не задекларировал ценности», приводит издание сообщение таможни. Издание уточняет, что задержанным оказался Сергей Алексашенко.

Сотрудник таможенной службы в ручной клади у Алексашенко обнаружил семь орденов времен Советского союза. ​Речь идет о двух Орденах Славы 2-й и 3-й степени (1943 года), двух Орденах Красного Знамени (1938 года) и копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926 — 1930 годов. Издание сообщает, что экспертизы уже признала вывозимые Алексашенко награды «культурной ценностью» примерной стоимостью 760 тыс. руб.

В отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (« Контрабанда культурных ценностей»), сообщает «Московский комсомолец».

Начальник таможни Александр Берзан сообщил РБК, что не располагает информацией о задержании Алексашенко. «Такую информацию мы не давали», — заявил он.

Сергей Алексашенко – РБК: «Путин на экономические реформы не решится»
Экономика

В ответ на просьбу прокомментировать сообщение о возбуждении уголовного дела, Сергей Алексашенко прислал корреспонденту РБК СМС, в котором написал: «Я нахожусь за границей, то есть не задержан».

В октябре 2014 года политик заявлял о давлении на него после критики состояния российской экономики — его вынудили прекратить работу над бюллетенем «Комментарии о государстве и бизнесе» (КГБ), который выпускала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). ​«Я с горестью должен сообщить, что мое сотрудничество с «Центром развития» в части выпуска бюллетеня КГБ подошло к концу. Кое-кому не нравится то, что я пишу, то, что я делаю, то, где я живу. И у меня нет никакого права ставить под удар своих друзей и коллег», — заявлял Алексашенко.

​Сергей Алексашенко — известный российский экономист и общественный деятель, в 1995-1998 годах занимал пост первого зампреда Центробанка России. С декабря 2008 года был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ. Алексашенко открыто критиковал экономическую политику действующей власти. В своем блоге он высказывается по поводу существующей в России политической системы. Например, он заявлял, что Путин «последовательно разрушает все государственные институты, то, что составляет каркас государства».

Алексашенко связал резкое укрепление рубля с «паникой в Кремле»
Финансы


Осенью 2013 года Алексашенко уехал из России. Один из друзей политика тогда связал отъезд политика с тем, что тот не может найти работу в России после увольнения в 2012 году из совета директоров Объединенной зерновой компании, а затем «Аэрофлота», об этом писала газета «Ведомости». «Его планомерно отовсюду выдавливали», — заявлял источник издания, приближенный к политику. В письме Алексашенко, которое он написал после своего отъезда, как сообщал «Коммерсантъ», говорилось, что к такому решению его «подтолкнула российская власть».

Помимо прочего, Алексашенко является одним из соавторов нашумевшего доклада о конфликте на востоке Украины «Путин.Война», который был опубликован после смерти Бориса Немцова (ему принадлежит идея доклада), в мае 2015 года (полный текст документа приводил телеканал «Дождь»). Еще одним автором этой публикации был экс-заместитель председателя Правительства России Альфред Кох. Ему в сентябре 2015 года также было предъявлено обвинение в контрабанде. По версии ФСБ, Кох пытался вывезти из России картину неизвестного художника, которую оценили в 197,4 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении Коха было возбуждено в апреле 2014 года. Тогда он находился в Германии. Из-за границы он сообщал, что «стал невъездным» в Россию. По словам политика, в России к его жене с обысками приезжали «два автобуса здоровенных мужиков», мероприятие сопровождались «криками, визгами» и «автоматом в лицо».

Авторы: Ася Сотникова, Илья Немченко.
Теги: уголовное дело , Сергей Алексашенко , контрабанда
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