«МК» сообщил о возбуждении дела против Сергея Алексашенко за контрабанду

По информации издания, бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко был задержан в Домодедово при попытке вывести «культурные ценности» на 760 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело

Сергей Алексашенко (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

В отношении бывшего заместителя министра финансов и бывшего первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение Домодедовской таможни.

По данным таможенников, при проведении таможенного контроля «пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через «зеленый» коридор и не задекларировал ценности», приводит издание сообщение таможни. Издание уточняет, что задержанным оказался Сергей Алексашенко.

Сотрудник таможенной службы в ручной клади у Алексашенко обнаружил семь орденов времен Советского союза. ​Речь идет о двух Орденах Славы 2-й и 3-й степени (1943 года), двух Орденах Красного Знамени (1938 года) и копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926 — 1930 годов. Издание сообщает, что экспертизы уже признала вывозимые Алексашенко награды «культурной ценностью» примерной стоимостью 760 тыс. руб.

В отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (« Контрабанда культурных ценностей»), сообщает «Московский комсомолец».

Начальник таможни Александр Берзан сообщил РБК, что не располагает информацией о задержании Алексашенко. «Такую информацию мы не давали», — заявил он.





В ответ на просьбу прокомментировать сообщение о возбуждении уголовного дела, Сергей Алексашенко прислал корреспонденту РБК СМС, в котором написал: «Я нахожусь за границей, то есть не задержан».

В октябре 2014 года политик заявлял о давлении на него после критики состояния российской экономики — его вынудили прекратить работу над бюллетенем «Комментарии о государстве и бизнесе» (КГБ), который выпускала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). ​«Я с горестью должен сообщить, что мое сотрудничество с «Центром развития» в части выпуска бюллетеня КГБ подошло к концу. Кое-кому не нравится то, что я пишу, то, что я делаю, то, где я живу. И у меня нет никакого права ставить под удар своих друзей и коллег», — заявлял Алексашенко.



​Сергей Алексашенко — известный российский экономист и общественный деятель, в 1995-1998 годах занимал пост первого зампреда Центробанка России. С декабря 2008 года был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ. Алексашенко открыто критиковал экономическую политику действующей власти. В своем блоге он высказывается по поводу существующей в России политической системы. Например, он заявлял, что Путин «последовательно разрушает все государственные институты, то, что составляет каркас государства».