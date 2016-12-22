Серебренников назвал несправедливыми обвинения в свой адрес

Режиссер Кирилл Серебренников заявил в суде, что считает несправедливыми обвинения в его адрес. На выделенные государством деньги он сделал «мощный проект, известный за рубежом». В хищениях никого из сотрудников он не подозревает

Кирилл Серебренников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Художественный руководитель столичного театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников, который задержан как соучастник по делу о хищении 68 млн руб., заявил, что его обвинение несправедливо. Об этом режиссер заявил в Басманном суде, где решается вопрос о мере пресечения артиста, передает корреспондент РБК.



«То, что мне пытаются вменить хищение, абсолютно несправедливо. Мы сделали яркий мощный проект, известный за рубежом. Огромное количество зрителей могут это подтвердить. Я отвечал за художественную часть, и она была на высочайшем уровне», — заявил Серебренников.





«Сотрудников, которые отвечали за экономическую часть, я никогда ни в чем не подозревал и не обвинял, ни о каких злоупотреблениях с их стороны я не знаю», — подчеркнул режиссер.

​«Я всегда работал для России. Я делал и делаю вещи, связанные с миром нематериальным. И стараюсь делать так, чтобы наша страна была не провинциальной, а мощной державой. Я скромный человек, у меня есть только родители, маленькая квартира и дело всей моей жизни. Больше у меня ничего нет», — сказал Серебренников в суде.



​«Я горжусь тем, что мы делали. Ничего мы не воровали и не крали», — заключил режиссер.

В ходе судебного заседания он также объяснил свою позицию по поводу необходимости забрать у правоохранителей изъятый у него загранпаспорт — режиссер ходатайствовал перед следствием о возврате документа, поскольку ему нужно было уехать за границу для постановки оперы по контракту.





Басманный суд Москвы изберет меру пресечения Кириллу Серебренникову (Видео: Телеканал РБК)

«Это касалось только моих контрактных обязательств. Никакой цели скрыться у меня не было», — добавил Серебренников.Судебное слушание о мере пресечения в отношении Кирилла Серебренникова началось сегодня, 23 августа, в Басманном суде Москвы. До этого множество российских деятелей культуры вступились за режиссера, требуя у суда отпустить Серебренникова. С такой же просьбой выступили общественные деятели и политики. О своей готовности поручиться за режиссера заявили вдова писателя Солженицына Наталья, директор Большого театра Владимир Урин, поп-певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, глава союза театральных деятелей Александр Калягин, сценарист Авдотья Смирнова, актер Валерий Гаркалин, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский, режиссер Лев Додин, телеведущая Ксения Собчак, актер Максим Виторган, режиссер Алексей Мизгирев, актер Константин Хабенский и член СПЧ Николай Сванидзе.

Накануне утром, 22 августа, Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) в Санкт-Петербурге во время съемок фильма, которыми руководил. Позднее следствие предъявило Серебренникову обвинение в организации хищения в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, обвинение касалось денег, которые были выделены государством в 2011–2014 годах на реализацию культурного проекта «Платформа».



Дело о крупном хищении было возбуждено еще в 2015 году. Обстоятельства дела стали известны в мае 2017 года, когда сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще более чем по десяти адресам. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» с помощью разного рода махинаций вывели и обналичили 200 млн руб. федеральных денег, выделенных на поддержку современного искусства. Тогда режиссер проходил по делу в качестве свидетеля. Фигурантами дела стали бывший директор «Гоголь-цент​ра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Сейчас организацию хищения 68 млн руб. уже из столичного бюджета инкриминируют уже самому режиссеру.