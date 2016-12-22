Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,46 58,96 EUR Нал. 69,99 69,38 USD Бирж. 59,10 +0,03 EUR Бирж. 69,63 +0,11 USD ЦБ. 59,04 -0,10 EUR ЦБ. 69,59 +0,16 EUR/USD 1,18 +0,00 ММВБ 1945,83 -0,08% РТС 1037,20 -0,22% Brent 51,64 -0,06% DJIA 21899,89 +0,90% Nasdaq 6297,48 +1,36% FTSE 7380,33 -0,02%
Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен
Лента новостей
Роддом в Челябинске заплатит компенсацию за подмену ребенка 30 лет назад 12:53, Общество Памфилова назвала «хаотичным» избирательное законодательство в России 12:48, Политика МЧС признало пострадавшими от пожара в Ростове 602 человека 12:31, Общество Выручка «М.Видео» за первое полугодие 2017 выросла всего на 0,6% 12:25, Бизнес Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд 12:10, Общество Бывший вице-президент Сбербанка займется продажей алмазов АЛРОСА 11:56, Бизнес НАК сообщил об уничтожившем бандитов в Ингушетии мощном взрыве 11:50, Общество Посольство США предложило россиянам получать визы в других странах 11:45, Общество «Калашников» разработал оружие против «лоукост-терроризма» 11:39, Политика Серебренников рассказал о проведенной ночи в изоляторе 11:33, Общество Приговоренный за репосты инженер Бубеев вышел на свободу 11:31, Общество Москвичей призвали пересесть на метро из-за угрозы сильной грозы 11:24, Общество Басманный суд решает вопрос об аресте Кирилла Серебренникова. Онлайн 11:24, Общество На заводе в Нижнем Новгороде мужчина зарезал трех человек 11:18, Общество Прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие выросла до 352 млрд руб. 11:13, Экономика Автор победного гола на Евро-2016 перешел в «Локомотив» 11:05, Спорт Сбербанк в проекте мирового соглашения не предлагал «Транснефти» выплат 10:59, Финансы СК потребовал домашний арест для Серебренникова 10:45, Общество В Ингушетии ликвидировали банду боевиков 10:43, Общество Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен 10:39, Общество Уве Бергманн: «Послом устойчивого развития должен быть каждый сотрудник» 10:29, Партнерский материал В Дании подтвердили принадлежность найденного тела шведской журналистке 10:25, Общество Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области 10:23, Общество Адвокат офицеров ФСБ назвал «враньем» передачу ими США данных о хакерах 10:05, Политика Бывший вице-губернатор Приморья получил 2,5 года условно 10:05, Общество «Россия» назвала дату и время премьеры «Прямого эфира» с Малаховым 10:03, Технологии и медиа МВД объявило награду за данные об убийце чемпиона мира по пауэрлифтингу 10:01, Общество «Система» вновь попросила суд отложить слушание по иску «Роснефти» 09:46, Бизнес
Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен
Общество, 10:39
0
Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен
Опрошенные Би-би-си кинокритики более чем из 50 стран мира отдали предпочтение фильму «В джазе только девушки» 1959 года. В первую десятку также вошли работы Стэнли Кубрика, Вуди Аллена и Терри Джонса
Кадр из фильма «В джазе только девушки» (Фото: Mary Evans Picture Library)

Британская национальная телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» опросила 253 кинокритика из 52 стран мира, чтобы определить лучшие комедии в истории кинематографа. Каждого попросили перечислить десять фильмов любых стран производства и любого года выхода. Проанализировав результаты, Би-би-си отдала первое место картине 1959 года «В джазе только девушки» режиссера Билли Уайлдера.

В первую десятку также вошли следующие фильмы: «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика (1964), «Энни Холл» Вуди Аллена (1977), «День сурка» Гарольда Рамиса (1993), «Утиный суп» Лео Маккэри (1933), «Жизнь Брайана по Монти Пайтон» Терри Джонса (1979), «Аэроплан!» Дэвида и Джерри Цукеров, а также Джими Абрахамса (1980), «Время развлечений» Жака Тати (1967), «Это — Spinal Tap» Роба Райнера (1984) и «Паровоз Генерал» Клайда Брукмана и Бастера Китона (1926).

«Король комедии» Мартина Скорсезе делит 100-е место с «Дамским угодником» Реджинальда Хадлина.

Над анализом данных и составлением рейтинга работала редакция культуры Би-би-си. Как отмечается в материале заместителя редактора отдела Кристиана Бловелта, сотрудники компании не уточняли в вопросе, что подразумевается под комедией. Респонденты могли трактовать это понятие как угодно. «Мы призывали экспертов следовать зову сердца и выбрать своих фаворитов — картины, которые стали частью их жизни, а не те, что отвечают каким-то критериям великолепия», — поясняется в материале.

В итоговый список попали только три картины, получившие «Оскара» как лучшие фильмы года. В рейтинг вошло «достаточно много» комедий, снятых после 2000-го, впереди всех оказалась лента «Телеведущий. Легенда о Роне Бургунди» 2004 года (режиссер Адам Маккей). Она заняла 33-е место.

Анализируя результаты, сотрудники отдела культуры отметили, что женщины чаще отдавали свои голоса за американскую комедию 1995 года «Бестолковые», мужчины же предпочитали «Зверинец» 1978-го. Заметна и разница между результатами критиков из разных стран: «То, что кажется смешным в английском диалоге, зачастую не сохраняется при переводе, а жители разных стран по-разному понимают одни и те же шутки». Так, успех «В джазе только девушки» обусловлен голосами критиков из Европы, Восточной Азии и стран Латинской Америки, отмечает Би-би-си.

Отдельно Би-би-си опубликовала список участников нового опроса, среди них есть и россияне. Это журналист Антон Долин, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен, действующий президент этой гильдии Кирилл Разлогов, критик «Комсомольской правды» Стас Тыркин, обозревать «Коммерсанта» Андрей Плахов, шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. В итоговый рейтинг не вошла ни одна российская комедия (но есть чехословацкая «Маргаритки» 1966 года). Российские критики включали в свои личные топ-10 «Бриллиантовую руку» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, «Берегись автомобиля» и «Карнавальную ночь» Эльдара Рязанова, «Счастье» Александра Медведкина.

Свой рейтинг лучших фильмов в каждом жанре ведет сайт IMDB (интернет-база данных о кинофильмах). Он основан на оценках от зарегистрированных пользователей портала. Первое место в рейтинге комедийных фильмов со средней оценкой 8,8 занимает «Форрест Гамп», за ним следуют «1+1», «Жизнь прекрасна» и «Огни большого города» — их рейтинг равен 8,6. «В джазе только девушки» занимает только 17-ю строчку, пользователи в среднем оценили фильм в 8,3 балла.

Год назад Би-би-си составила рейтинг 100 лучших фильмов XXI века, он также был основан на результатах опроса кинокритиков из разных стран. Тогда респондентами стали 177 человек. Первое место занял «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.

Ранее появились два других рейтинга, связанных с киноиндустрией: журна​л Forbes подсчитал доходы актеров и актрис за последний год. В результате самыми высокооплачиваемыми оказались Марк Уолберг ($68 млн) и Эмма Стоун ($26 млн).

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: кино , опрос , комедия
Главное
СК потребовал домашний арест для Серебренникова Общество
Материалы по теме
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира Общество
Bloomberg назвал лето 2017-го худшим по сборам кино за последние 10 лет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку