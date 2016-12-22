Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен

Опрошенные Би-би-си кинокритики более чем из 50 стран мира отдали предпочтение фильму «В джазе только девушки» 1959 года. В первую десятку также вошли работы Стэнли Кубрика, Вуди Аллена и Терри Джонса

Кадр из фильма «В джазе только девушки» (Фото: Mary Evans Picture Library)

Британская национальная телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» опросила 253 кинокритика из 52 стран мира, чтобы определить лучшие комедии в истории кинематографа. Каждого попросили перечислить десять фильмов любых стран производства и любого года выхода. Проанализировав результаты, Би-би-си отдала первое место картине 1959 года «В джазе только девушки» режиссера Билли Уайлдера.

В первую десятку также вошли следующие фильмы: «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика (1964), «Энни Холл» Вуди Аллена (1977), «День сурка» Гарольда Рамиса (1993), «Утиный суп» Лео Маккэри (1933), «Жизнь Брайана по Монти Пайтон» Терри Джонса (1979), «Аэроплан!» Дэвида и Джерри Цукеров, а также Джими Абрахамса (1980), «Время развлечений» Жака Тати (1967), «Это — Spinal Tap» Роба Райнера (1984) и «Паровоз Генерал» Клайда Брукмана и Бастера Китона (1926).

«Король комедии» Мартина Скорсезе делит 100-е место с «Дамским угодником» Реджинальда Хадлина.

Над анализом данных и составлением рейтинга работала редакция культуры Би-би-си. Как отмечается в материале заместителя редактора отдела Кристиана Бловелта, сотрудники компании не уточняли в вопросе, что подразумевается под комедией. Респонденты могли трактовать это понятие как угодно. «Мы призывали экспертов следовать зову сердца и выбрать своих фаворитов — картины, которые стали частью их жизни, а не те, что отвечают каким-то критериям великолепия», — поясняется в материале.

В итоговый список попали только три картины, получившие «Оскара» как лучшие фильмы года. В рейтинг вошло «достаточно много» комедий, снятых после 2000-го, впереди всех оказалась лента «Телеведущий. Легенда о Роне Бургунди» 2004 года (режиссер Адам Маккей). Она заняла 33-е место.

Анализируя результаты, сотрудники отдела культуры отметили, что женщины чаще отдавали свои голоса за американскую комедию 1995 года «Бестолковые», мужчины же предпочитали «Зверинец» 1978-го. Заметна и разница между результатами критиков из разных стран: «То, что кажется смешным в английском диалоге, зачастую не сохраняется при переводе, а жители разных стран по-разному понимают одни и те же шутки». Так, успех «В джазе только девушки» обусловлен голосами критиков из Европы, Восточной Азии и стран Латинской Америки, отмечает Би-би-си.

Отдельно Би-би-си опубликовала список участников нового опроса, среди них есть и россияне. Это журналист Антон Долин, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен, действующий президент этой гильдии Кирилл Разлогов, критик «Комсомольской правды» Стас Тыркин, обозревать «Коммерсанта» Андрей Плахов, шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. В итоговый рейтинг не вошла ни одна российская комедия (но есть чехословацкая «Маргаритки» 1966 года). Российские критики включали в свои личные топ-10 «Бриллиантовую руку» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, «Берегись автомобиля» и «Карнавальную ночь» Эльдара Рязанова, «Счастье» Александра Медведкина.

Свой рейтинг лучших фильмов в каждом жанре ведет сайт IMDB (интернет-база данных о кинофильмах). Он основан на оценках от зарегистрированных пользователей портала. Первое место в рейтинге комедийных фильмов со средней оценкой 8,8 занимает «Форрест Гамп», за ним следуют «1+1», «Жизнь прекрасна» и «Огни большого города» — их рейтинг равен 8,6. «В джазе только девушки» занимает только 17-ю строчку, пользователи в среднем оценили фильм в 8,3 балла.

Год назад Би-би-си составила рейтинг 100 лучших фильмов XXI века, он также был основан на результатах опроса кинокритиков из разных стран. Тогда респондентами стали 177 человек. Первое место занял «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.

Ранее появились два других рейтинга, связанных с киноиндустрией: журна​л Forbes подсчитал доходы актеров и актрис за последний год. В результате самыми высокооплачиваемыми оказались Марк Уолберг ($68 млн) и Эмма Стоун ($26 млн).