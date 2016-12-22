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«Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. руб. после слов Навального
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«Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. руб. после слов Навального
Общество, 23 май. 23:34
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«Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. руб. после слов Навального
«Дочка» «Роснефти» компания «РН-Аэрокрафт» отменила закупку «предметов интерьера» (посуды, полотенец, скатертей и др.) на сумму 5 млн руб. Первым на закупку компании обратил внимание Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Компания «РН-Аэрокрафт» (дочка «Роснефти») отменила закупку «предметов интерьера» после критики со стороны оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Изменения отражены в протоколе закупок на сайте «Роснефти» (.pdf).

В протоколе заседания закупочной комиссии «РН-Аэрокрафт» отмечается, что поставщик «РДА» отказался снижать цену, в связи с чем договор о закупке заключен не будет.

Первым о закупке «Роснефтью» предметов интерьера на 5 млн руб. сообщил Навальный в своем блоге. Так, дочерняя компания «Роснефти» компания собиралась закупить серебряные чайные ложечки стоимостью почти 15 тыс. руб. каждая, стаканы для воды по 11,7 тыс. руб. и икорницы по 83 тыс. руб. Кроме того, «РН-Аэрокрафт» планировала приобрести 12 пледов по 124 тыс. руб. за штуку и некоторые другие предметы.

По словам Навального, компания планировала покупку «предметов интерьера» «для вертолета». «Ну ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тыс. руб., рюмки для водки за 11 тыс. руб. и щипчиков для сахара за 29 тыс. руб», — написал Навальный, добавив, что это «будет не полет, а просто какая-то катастрофа».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев позже рассказал РБК, что закупка производится для самолета, на котором летают сотрудники «Роснефти», включая ее исполнительного директора, топ-менеджеров и даже партнеров. Леонтьев сказал, что такой самолет должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи.

«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — добавил пресс-секретарь «Роснефти», отметив, что считает цены на покупку пледа или чайной ложки «разумными» и «никто с этих сумм не наваривает». «Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости, на грани разумного. Такие данные по закону не обязательно даже публичить», — заметил он.

На слова Леонтьева Навальный ответил, что «на прямой, где в точке А «жрать руками», а в точке Б «жрать вилкой за 11 тыс. руб.», есть еще много разных вариантов»​. «Например, «пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина», и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тыс. руб.», написал политик в своем блоге.

«И нет, Михаил Леонтьев, эти цены не являются разумными», — заключил Навальный.

«РН-Аэрокрафт» полностью принадлежит «Роснефти» через ее «дочку» «РН-Актив». Компания занимается эксплуатацией воздушных судов в интересах «Роснефти», ее руководитель бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова Сергей Цой.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Роснефть» , Госзакупки
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